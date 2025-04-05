2'li takımlar hem yazın hem kışın en rahat parçalardan. Basic model olan takım uzun kollu üst ve İspanyol paça alttan oluşuyor. Bu takımın başka renkleri de var.

599 TL olan takım Temu'da 639 TL.

DeFacto 2'li Takım

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