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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
05.04.2025 - 14:29

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 05.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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DeFacto 2'li Takım

DeFacto 2'li Takım

2'li takımlar hem yazın hem kışın en rahat parçalardan. Basic model olan takım uzun kollu üst ve İspanyol paça alttan oluşuyor. Bu takımın başka renkleri de var.

599 TL olan takım Temu'da 639 TL.

DeFacto 2'li Takım

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Miorre Yumuşak Tayt

Miorre Yumuşak Tayt

Yüksek belli tayt siyah renkli. Spor yaparken ya da dışarıda giyebileceğiniz tayt çok konforlu. Pamuk tayt oldukça rahat. Bu parça mutlaka gardırobunuzda olmalı!

Çok beğendim.kalıbı harika.günlük kullanım için ideal.tavsiye ederim

137 TL olan tayt Temu'da 248 TL.

Miorre Yumuşak Tayt

Zanstil İspanyol Paça Pantolon

Zanstil İspanyol Paça Pantolon

Kumaş pantolonları seviyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Likralı pantolon yüksek bel. İşe giderken giyebileceğiniz pantolonun paçaları İspanyol paça. Üzerinizde çok hoş duracak pantolonu gömleklerle kombinleyebilirsiniz. 

Günlük kullanım için ideal ama kumaşı sıradan.

Fırsat ürünü olan pantolon 405 TL. Temu'da ise 455 TL.

Zanstil İspanyol Paça Pantolon

DeFacto Kadın Pamuk Şort

DeFacto Kadın Pamuk Şort

Yüksek bel şort %100 pamuk. Geniş paçalı şort hem şık hem rahat bir parça. Bu şortu beyaz tişörtle kombinlemek mümkün. 

Kaliteli, teşekkürler.

145 TL olan şort Temu'da 338 TL.

DeFacto Kadın Pamuk Şort

Koton Kot Ceket

Koton Kot Ceket

Kot ceketler serin havalar için ideal. Hakim yaka ceket beyaz rengiyle her kombine uyuyor. Fermuar detayı olan ceketi pantolonlar ya da eteklerle birlikte giyebilirsiniz.

600 TL olan ceketin benzeri Temu'da 676 TL.

Koton Kot Ceket

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Askılı Büzgü Detaylı Elbise

Askılı Büzgü Detaylı Elbise

V yakalı bu elbisenin büzgü detayı var. Askılı elbise özel günler için ideal bir elbise. Topuklu ayakkabıyla kombin yaparak çok şık olabilirsiniz!

Fırsat ürünü olan elbise 319 TL, Temu'da 381 TL.

Askılı Büzgü Detaylı Elbise

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

EVEREST Şişme Yelek

EVEREST Şişme Yelek

Şişme yelekler serin havaların vazgeçilmezi. Kapüşonu olan yelek önden fermuarlı. Eşyalarınızı koymak için cepleri var. Yeşil renkli bu yeleğin farklı renkleri de var. 

Kolsuz kaban gibi. Isıtıyor memnun kaldım.

699 TL olan yelek Temu'da 747 TL.

EVEREST Şişme Yelek

Lacarino Taşlı Kot Pantolon

Lacarino Taşlı Kot Pantolon

Taşlı kotları seviyorsanız bu modele de bakın deriz! Parlayan taşlı kot pantolon koyu renk kotlardan. 

539 TL olan pantolon Temu'da 599 TL.

Lacarino Taşlı Kot Pantolon

Lottıe Super Baggy Pantolon

Lottıe Super Baggy Pantolon

Geniş paça pantolonları seviyorsanız bu model tam sizlik! Koyu renkleri de olan pantolonla kombinleriniz çok güzel olacak!

399 TL olan pantolon Temu'da 570 TL.

Lottıe Super Baggy Pantolon

Koton Modal Rahat Şort

Koton Modal Rahat Şort

Şık bir şort arıyorsanız bu modele bakın deriz! Beli kuşaklı modelle çok güzel olacağınız kesin. Sarı ve pembe renkleri de olan şort hem günlük hem de şık mekanlara uygun.

Çok rahat ve hoş duruyor💕

276 TL olan şort Temu'da 295 TL.

Koton Modal Rahat Şort

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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