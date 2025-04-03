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Bahçelere Baharı Getirecek 10 Dış Mekan Ürünü

etiket Bahçelere Baharı Getirecek 10 Dış Mekan Ürünü

mulan
mulan - Onedio Üyesi
03.04.2025 - 16:07

Baharın gelmesiyle birlikte bahçeye taşınmalar başlıyor. Bahçeyi en iyi şekilde değerlendirmek için alınması gereken birçok ürün var. Biz de sizin için bu ürünleri derledik. Gelin bakalım nelermiş bu ürünler...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 03.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Fenrad 50 LED Işık Zinciri

Fenrad 50 LED Işık Zinciri

LED ışıklarla bahçenizi aydınlatmak istiyorsanız o zaman bu ürünü alabilirsiniz. 9,5 metre olan bu ışıkların 8 modu var. Bahçenizin cıvıl cıvıl olmasını sağlayacak ışıklar su geçirmiyor.

Dekoratif amaçlı iş görebilir. Ürün kalitesi iyi gibi. Şu ana kadar açık havada bozulan olmadı. Fakat aydınlatma amaçlı düşünülmemeli. Sadece ambians yaratmak için güzel olabilir.

389 TL olan ışıklar bahçenizi renklendirecek!

Fenrad 50 LED Işık Zinciri

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

SONGMICS Gölgelikli Şezlong

SONGMICS Gölgelikli Şezlong

Ayarlanabilir şezlongla bahçenizde yatabilir ya da oturabilirsiniz. 55x19x31 cm boyutlarındaki şezlong çok rahat. Gri renkli şezlong katlanabiliyor. Bahçeye bu şezlongu alarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Yorumlara bakıp aldım ve gerçekten de parasına göre çok iyi , alüminyum bir ürün olduğu için hem sağlam hem de hafif. Kumaşı da gayet gergin ve sağlam gibi . Bakalım güneş vs nasıl olacak

SONGMICS Gölgelikli Şezlong

SONGMICS Hamak

SONGMICS Hamak

Bahçenizde hamakta yatmak çok güzel olmaz mıydı? İşte bu hamak tam bahçenize göre. 300 kg kapasitesi olan hamak rengarenk! 210X150 cm olan hamak bahçenize çok yakışacak!

Ürünü çok beğendim, ölçüler tam olarak görseldeki gibi, kumaşı çok iyi, oldukça dayanıklı, dosta tavsiye edilecek cinsten bir ürün. İyi ki almışım. Çok da çabuk geldi.

Bu ürün çok satanlarda 1. sırada. 

SONGMICS Hamak

AGRODAL TARIM Yerli Maydanoz Tohumu

AGRODAL TARIM Yerli Maydanoz Tohumu

Bahçenizde ekim yapılacak bir alanınız varsa o zaman bu tohumları alabilirsiniz. Ata tohumu olan maydonozla artık salatalarınız için maydanozu kendi bahçenizden alacaksınız. 

AGRODAL TARIM Yerli Maydanoz Tohumu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Bestway Şişme Şeffaf Aile Havuzu

Bestway Şişme Şeffaf Aile Havuzu

Bahçede çocukları eğlendirecek şişme havuz 201x150x51 cm boyutlarındaki havuzla çocuklar yaza ve suya doyacak. Çocukların çok severek oynayacağı havuz fırsat ürünlerinden. Dayanıklı havuzun su kapasitesi 450 litre.

Bebeğimiz annesiyle beraber havuza rahat sığar tavsiye ederim...

Bestway Şişme Şeffaf Aile Havuzu

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Tu Tienda Papatya Bahçe Mobilyası

Tu Tienda Papatya Bahçe Mobilyası

Bahçenize rahat bir oturma grubu almak istiyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz. Bir 2'li ve 2 tane tekliden oluşan mobilyayı bahçede ya da balkonda kullanabilirsiniz. Ortada sehpası da olan bahçe mobilyası hem rahat hem güzel bir model!

Tu Tienda Papatya Bahçe Mobilyası

BODYGARD Bahçe Mobilyası Örtüsü

BODYGARD Bahçe Mobilyası Örtüsü

Bahçede mobilyanız varsa o zaman bu branda size şart. Su ve rüzgar geçirmeyen örtü sayesinde mobilyalarınıza zarar gelmeyecek. Örtü aynı zamanda güneşe karşı da mobilyaları koruyor. 200x160x80 cm ölçülerindeki örtüyle kışın mobilyalarınızı en iyi şekilde saklayacaksınız.

Sipariş verirken şüphelerim vardı ancak düşündüğümden de iyi çıktı. Teşekkürler.

BODYGARD Bahçe Mobilyası Örtüsü

Serinova Yalı Saksı

Serinova Yalı Saksı

Bahçeniz varsa bitkisiz olmaz. Saksılarda bitki bakmak için bu saksıyı inceleyebilirsiniz. 19 cm saksı 3 litrelik. Antrasit rengiyle bahçeye de çok uygun. Altında tabağıyla gelen bu saksının drenaj aparatı var. 

Serinova Yalı Saksı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Limni Home Mini Multilounge Bahçe Mobilyası

Limni Home Mini Multilounge Bahçe Mobilyası

Bahçeniz için uygun bu mobilya çok şık değil mi? Bahçenin havasını değiştirecek mobilyayı balkon için de düşünebilirsiniz. Şık tarzıyla bahçenizin en güzel parçası olacak bu mobilya 2 kişilik.

Limni Home Mini Multilounge Bahçe Mobilyası

CERİTTİ Bahçe Masa ve Sandalye Takımı

CERİTTİ Bahçe Masa ve Sandalye Takımı

150 kg kapasiteli masa ve sandalye takımı tam bahçelik. Güzel yaz gecelerinde bu takım çok işinize yarayacak. Ferforje görünümlü masa ve sandalye takımı balkona da uygun. Siyah rengiyle şık takım plastik.

Nakliye hızlı oldu. Görünüş olarak şık . Montajı videodaki gibi kısa sürmüyor. Vidaları tam denk getirmek gerekiyor.Sabır gerektiriyor. Malzeme plastik olmasına rağmen dayanaklı görünüyor. Masa plastik olmasından dolayı dairesel olarak esneme var ama rahatsız edici değil. Balkonda kullanacağım için tercih ettim güneşe, suya dayanıklı olacağını düşünüyorum.

CERİTTİ Bahçe Masa ve Sandalye Takımı

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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