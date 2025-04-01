Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 1 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

Yapay bitkilerle evinizi renklendirmeniz mümkün. 4'lü set şeklinde gelen bitkilerin saksıları da var. Küçük bu bitkiler iç mekanlarda hoş bir görünüm sağlıyor. Banyodan mutfağa her yere koyulabilecek yapay bitkiler evinize güzel bir dokunuş olacak!

Tavsiye ederim ürün kalitesi olarak canlı çiçek görüntüsünde.

261 TL olan bitkilerin benzeri tekli bir bitki 413 TL.

ALAGIRLS Dekoratif Yapay Bitkiler

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