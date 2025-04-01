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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 1 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 1 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
01.04.2025 - 15:52

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 01.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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ALAGIRLS Dekoratif Yapay Bitkiler

ALAGIRLS Dekoratif Yapay Bitkiler

Yapay bitkilerle evinizi renklendirmeniz mümkün. 4'lü set şeklinde gelen bitkilerin saksıları da var. Küçük bu bitkiler iç mekanlarda hoş bir görünüm sağlıyor. Banyodan mutfağa her yere koyulabilecek yapay bitkiler evinize güzel bir dokunuş olacak!

Tavsiye ederim ürün kalitesi olarak canlı çiçek görüntüsünde.

261 TL olan bitkilerin benzeri tekli bir bitki 413 TL.

ALAGIRLS Dekoratif Yapay Bitkiler

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

ARAUS Bebek Kısa Kollu Tulum

ARAUS Bebek Kısa Kollu Tulum

Yaz için bebeğinize güzel bir tulum arıyorsanız o zaman bu tulum tam sizlik. Şapkasıyla birlikte gelen tulum pamuk. Kısa kollu olduğu için yazın bebeğiniz rahat ediyor. 

231 TL olan tulumun farklı modeli Temu'da 256 TL.

ARAUS Bebek Kısa Kollu Tulum

Koton Şardonlu Eşofman Altı

Koton Şardonlu Eşofman Altı

Lastikli paçası olan eşofman altını ister evde ister dışarıda giyebilirsiniz. Spor yaparken de giyebileceğiniz eşofman altı oversize model. Siyah rengiyle bu eşofman altı her şeye uyuyor.

598 TL olan eşofman altı Temu'da 787 TL.

Koton Şardonlu Eşofman Altı

Koton Midi Elbise

Koton Midi Elbise

Omzu açık bu elbise midi model. Kemer detayıyla şık duran elbisenin kolları ise balon model. Yazın giyebileceğiniz elbiseyi günlük olarak ya da özel etkinliklerde giymek için düşünebilirsiniz.

Beğendim. Şık. Keten görünümü ve hissiyati güzel.

370 TL olan elbisenin uzun model benzeri Temu'da 371 TL.

Koton Midi Elbise

Koton Şort Etek

Koton Şort Etek

Belinde kuşak bulunan bu etek aslında şort etek modellerden. Desenleriyle şık duran etek yaz için ideal modellerden. Siyah-beyaz etek her şeyle kombinlenmeye uygun.

202 TL olan etek Temu'da 289 TL.

Koton Şort Etek

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Lirazon Mutfak Servis Seti

Lirazon Mutfak Servis Seti

6'lı gelen mutfak setinin içinde plastik kepçe, kevgir, kaşık, spatula, maşa ve çırpıcı var. Yemek pişirirken kullanabileceğiniz servis seti ile mutfakta işleriniz kolaylaşıyor.

tencere ve tavaları çizmez.

199 TL olan servis seti Temu'da 276 TL. 

Lirazon Mutfak Servis Seti

Jerry Fabrics Disney Winnie The Pooh Bebek Yatak Seti

Jerry Fabrics Disney Winnie The Pooh Bebek Yatak Seti

Bebeğiniz için alabileceğiniz yatak seti 100x135 cm. Pamuk yatak seti Winnie The Pooh baskılı. 

848 TL olan yatak seti Temu'da 933 TL.

Jerry Fabrics Disney Winnie The Pooh Bebek Yatak Seti

Wenrou Ahşap Hoş Geldiniz Levhası

Wenrou Ahşap Hoş Geldiniz Levhası

Ev girişine asabileceğiniz bu levha çok güzel. İş yeri için de kullanılabilen levha ahşap. Üzerinde 'hoş geldiniz' yazan bu levha evinizin güzel görünmesine katkı sağlıyor.

479 TL olan levha Temu'da 490 TL.

Wenrou Ahşap Hoş Geldiniz Levhası

Bambu Kapaklı Cam Baharat Seti

Bambu Kapaklı Cam Baharat Seti

12 tane gelen baharat setinin etiketleri de var. Cam bu baharat setinin bambu kapakları var. Baharatlarınızın düzenli olmasını istiyorsanız o zaman bu seti hemen alın deriz!

Kaliteli ve kullanışlı baharat delikleri biraz daha küçük olabilirdi tabi.

689 TL olan baharat seti Temu'da 841 TL.

Bambu Kapaklı Cam Baharat Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Leyaton Çocuk Boks Torbası Seti

Leyaton Çocuk Boks Torbası Seti

Çocuğunuz için alabileceğiniz bu kum torbası setinde kum torbası ve eldivenler var. Çocuklar bu boks seti ile çok eğlenecek! 

324 TL olan set Temu'da 556 TL.

Leyaton Çocuk Boks Torbası Seti

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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