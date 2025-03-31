Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 31 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

40x110 cm olan runner bej rengiyle çok şık duruyor. Fırfırlı runner keten olduğu için masaların çok daha güzel görünmesini sağlıyor. Bu keten runnerı gören herkes bayılacak!

219 TL olan runner Temu'da 280 TL.

Rufle | Fırfırlı Keten Runner

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