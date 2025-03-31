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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 31 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 31 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
31.03.2025 - 20:44

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 31.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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SWITA Dekoratif Özel Tasarım Kırlent Kılıfı

SWITA Dekoratif Özel Tasarım Kırlent Kılıfı

Puch işlemeli kırlent kılıfı 43x43 cm. Salonunuzun daha şık görünmesini sağlamak istiyorsanız bu kılıfı alabilirsiniz. Üzerinde bitki desenleri olan bu kılıftan birkaç tane alıp odanızı renklendirebilirsiniz.

Çok mükemmel, çok beğendik. Ortamı canlandırdı. Fiyat, kalite, şıklık her yönden harika.

374 TL olan kırlent kılıfı Temu'da 506 TL.

SWITA Dekoratif Özel Tasarım Kırlent Kılıfı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Orret Home Çevirmeli Kurutucu

Orret Home Çevirmeli Kurutucu

Sebze kuruturken ihtiyacınız olacak bu kurutucu çevirmeli model. İçine sebzeleri koyup kurutabileceğiniz bu kurutucu ile hızlıca yeşillikleri kurutup salata yapabilirsiniz. 

232 TL olan kurutucu Temu'da 237 TL.

Orret Home Çevirmeli Kurutucu

Cooker Çelik Termos

Cooker Çelik Termos

2 litrelik bu termosla dışarıda istediğiniz zaman çay ve kahve içebilirsiniz. Çift katlı termos çelik. 12 saat sıcak ve 24 saat soğuk tutan termosla rahat rahat bir şeyler içebileceksiniz.

469 TL olan termos Temu'da 531 TL.

uzun süre sıcak tutuyor. akşam koyduğum çay sabah bile sıcaktı. 2lt olmasıda gayet iyi

Cooker Çelik Termos

Renkli Zirkon Taşlı Gold Kolye

Renkli Zirkon Taşlı Gold Kolye

5 mm kalınlığındaki kolye gold renk. Rengarenk bu kolye her kıyafetinize çok yakışacak. Bu kolyeyi hediye olarak da alabilirsiniz. Su yolu kolye çok şık!

174 TL olan kolye Temu'da 690 TL.

Renkli Zirkon Taşlı Gold Kolye

Sea Horse Katlanır Sandalye

Sea Horse Katlanır Sandalye

Katlanır sandalye çok kullanışlı. Sarı rengiyle göze çarpan sandalyeyi her yerde kullanabilirsiniz. Katlanır olduğu için her yerde kolayca saklanabiliyor. 

737 TL olan sandalye Temu'da 1.106 TL.

Sea Horse Katlanır Sandalye

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Rufle Fırfırlı Keten Runner

Rufle Fırfırlı Keten Runner

40x110 cm olan runner bej rengiyle çok şık duruyor. Fırfırlı runner keten olduğu için masaların çok daha güzel görünmesini sağlıyor. Bu keten runnerı gören herkes bayılacak!

219 TL olan runner Temu'da 280 TL.

Rufle | Fırfırlı Keten Runner

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Yılmazel Kedi Mama-Su Kabı

Yılmazel Kedi Mama-Su Kabı

Ahşap standlı kaplara kediler bayılıyor. Beyaz kapları mama ve su için kullanabilirsiniz. Çift olarak gelen kaplar kedisi olanlar için şart diyebiliriz. Minimalist bir tasarımı olan kapların farklı renkleri de var.

Ürün çok güzel, paketleme çok sağlam yapılmış

650 TL olan kaplar Temu'da 913 TL.

Yılmazel Kedi Mama-Su Kabı

Tutku Penye Sütyen

Tutku Penye Sütyen

%100 pamuk sütyenler 2 tane geliyor. Beyaz sütyenleri her zaman giymeniz mümkün. 

270 TL olan sütyenler Temu'da 357 TL.

Tutku Penye Sütyen

Jastown Konserve Açacağı

Jastown Konserve Açacağı

Kavanoz açarken zorlananlar için bu açacak şart. Kapakları bir türlü açamıyorsanız o zaman bu açacak tam size göre. Bu açacak sayesinde artık kimseden kapak açmasını istemenize gerek kalmayacak.

101 TL olan açacak Temu'da 124 TL.

Jastown Konserve Açacağı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Arsimo Bebek Banyo Küveti

Arsimo Bebek Banyo Küveti

Silikon banyo küveti 0-24 ay için gayet yeterli. 58,5x32,5x23 cm olan küvet 15 kiloya kadar taşıyabilir. Yumuşak olduğu için bebeğinizin canını yakmıyor. 

699 TL olan küvet Temu'da 1.046 TL.

Arsimo Bebek Banyo Küveti

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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