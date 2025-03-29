Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

Gua Sha yüz için kullanılan taşlardan. Yüze masaj yapan ve daha sıkı olmasını sağlayan taş herkeste olmalı! Cilt bakımınız için bu ürün şart diyebiliriz.

İçinden garanti belgesi çıkması, uygulanma şekli için bir form olması, firmanın kendini anlattığı bir kartın olması ve organik olduğuna dair sertifika çıkması gerçekten güven verici. Taşın boyutu piyasadakilere göre oldukça küçük, uzun kenarı baş parmağım ölçüsünde ancak bu bir sorun mu bilmiyorum henüz kullanmadım. Taşı elime aldığımda ilk dikkatimi çeken soğukluğu ve ağırlığı oldu, bunlar da taşın doğal taş olduğuna ikna olmama yetti açıkçası. Umarım istediğim verimi alırım, markaya teşekkürler.