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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
29.03.2025 - 10:10

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 29.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Lee Malone Jean Pantolon

Lee Malone Jean Pantolon

Jeanler gardıropların en kullanışlı parçalarından. Yaz-kış giyilebilen ve kot pantolonlar her şeye uyuyor. O yüzden kombinlemesi çok kolay.

Kaliteli bi kot elastik tayt gibi olanlardan değil kalıbı da güzel casual.

501 TL olan pantolon Temu'da 589 TL.

Lee Malone Jean Pantolon

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Pamuklu Kadın Eşofman Takımı

Pamuklu Kadın Eşofman Takımı

Pamuklu eşofman takımı çok rahat. Tarzınızı konuşturacağınız bu eşofmanın cebi de var. Eşofman altının kenarlarında çizgili desen var. Üstü crop olan takım yaz için ideal!

Bu takım 549 TL, benzeri Temu'da 850 TL.

Pamuklu Kadın Eşofman Takımı

Kadın Peluş Ceket

Kadın Peluş Ceket

Peluş ceketleri seviyorsanız bu ceket tam sizlik. Ekru renkli ceket her şeye uyuyor. Bu ceketin pembe rengi de var. Dik yakalı ceket kombinlerinizin en güzel parçası olacak.

600 TL olan ceketin renklisi Temu'da 637 TL.

Kadın Peluş Ceket

Seay Kristal Kuvars Taşı

Seay Kristal Kuvars Taşı

Gua Sha yüz için kullanılan taşlardan. Yüze masaj yapan ve daha sıkı olmasını sağlayan taş herkeste olmalı! Cilt bakımınız için bu ürün şart diyebiliriz. 

İçinden garanti belgesi çıkması, uygulanma şekli için bir form olması, firmanın kendini anlattığı bir kartın olması ve organik olduğuna dair sertifika çıkması gerçekten güven verici. Taşın boyutu piyasadakilere göre oldukça küçük, uzun kenarı baş parmağım ölçüsünde ancak bu bir sorun mu bilmiyorum henüz kullanmadım. Taşı elime aldığımda ilk dikkatimi çeken soğukluğu ve ağırlığı oldu, bunlar da taşın doğal taş olduğuna ikna olmama yetti açıkçası. Umarım istediğim verimi alırım, markaya teşekkürler.

149 TL olan taş Temu'da 150 TL.

Seay Kristal Kuvars Taşı

Tomuycuk Desenli Müslin Bebek Battaniyesi

Tomuycuk Desenli Müslin Bebek Battaniyesi

Bebekleriniz için alabileceğiniz battaniye %100 pamuk. Üzerinde tatlı desenler olan battaniye ile bebekleriniz rahatça uyuyacak. 90x80 cm boyutlarındaki battaniye yenidoğan bebekler için ideal. 

149 TL olan battaniye Temu'da 176 TL.

Tomuycuk Desenli Müslin Bebek Battaniyesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Mesfeno Erkek Basic Takım

Mesfeno Erkek Basic Takım

Pamuklu takım yaz için çok iyi. Hem rahat hem ince takımı yaz boyu giyebileceksiniz. Oversize tişört ve şorttan oluşan takım evde ya da dışarıda giyilebilir.

Bu fiyata bu kalite cidden efsane.

499 TL olan takımın Temu'da farklı desenlisi 824 TL.

Mesfeno Erkek Basic Takım

BRAVE PAWS Fileli Taşıma Çantası

BRAVE PAWS Fileli Taşıma Çantası

Kediniz varsa bu taşıma çantasını alabilirsiniz. Küçük ırk köpeklerin de sığabileceği çantanın yırtılmaz filesi var. Bu kaliteli fileyi kediler yırtamıyor. Uçak için de uygun çanta yıkanabiliyor.

Thy kabin için uygun ve hava alıyor olması kedi için çok iyi.

779 TL olan çantanın benzeri Temu'da 960 TL.

BRAVE PAWS Fileli Taşıma Çantası

Beyaz Makyaj Çantası

Beyaz Makyaj Çantası

Makyaj çantası olarak kullanabileceğiniz çantayı başka şeyler için de kullanabilirsiniz. Kumaş çanta modellerinden olan çanta oldukça geniş. Günlük olarak kullanıma uygun çanta fermuarlı.

219 TL olan çanta Temu'da 245 TL.

Beyaz Makyaj Çantası

Wity Baby Fitilli Çıtçıtlı Tulum

Wity Baby Fitilli Çıtçıtlı Tulum

Çıtçıtlı tulum bebeklerin en çok kullandıklarından. Rahat tulum bebeğiniz için şart. Başka renkleri de olan tulumun farklı aylar için bedenleri var. Bu tulum ayrıca bebeğinizin cildine dost!

245 TL olan tulum Temu'da 358 TL.

Wity Baby Fitilli Çıtçıtlı Tulum

Sas Haus Çok Amaçlı Organizer

Sas Haus Çok Amaçlı Organizer

2 katlı bu organizer metal. Banyodan mutfağa her yerde kullanabileceğiniz organizeri sunumlar için de kullanmanız mümkün. Siyah olduğu için çok şık organizer paslanmaya karşı dayanıklı.

399 TL olan organizer Temu'da 576 TL.

Sas Haus Çok Amaçlı Organizer

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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