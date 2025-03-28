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Ev Yaşam , Hediye
BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Evinizi Daha Tarz Gösterecek Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Evinizi Daha Tarz Gösterecek Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 21:31

Evinizi daha güzel göstermek için alabileceğiniz çok fazla ürün var. Bu ürünlerle eviniz çok daha güzel görünüyor. Bu ürünleri sadece kendi eviniz için düşünmeyin, ev hediyesi olarak da alabilirsiniz. Gelin bu tarz ürünler nelermiş birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 28.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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LATUDA CONCEPT Etnik Desenli Koltuk Örtüsü

LATUDA CONCEPT Etnik Desenli Koltuk Örtüsü

Etnik desenli bu koltuk örtüsü hem odanızı güzelleştirecek hem de koltuklarınızın dokusunu koruyacak. 180x220 cm boyutlarındaki koltuk örtüsü mikrofiber kumaştan. Kaymaz olduğu için rahatça oturabiliyorsunuz. 

Çok yumuşak beğendim.

Bu ürün Bahar Fırsatı ürünlerinden. Şu anda fiyatı 494 TL.

LATUDA CONCEPT Etnik Desenli Koltuk Örtüsü

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

LEGO Iconic Ayçiçeği

LEGO Iconic Ayçiçeği

En çok hediye edilenlerde 1. sırada yer alan Lego çiçekler çok tatlı. 191 parça olan ürünü sergilemek için düşünebilirsiniz. Çiçek yapım seti o kadar güzel duruyor ki gören herkes almak isteyecek!

Eşim için aldım; çocuklarım bir araya getirdiler. Hoş gözüküyor ve en önemlisi de eşim beğendi. Güzel bir hediye seçeneği olarak değerlendirilebilir.

LEGO Iconic Ayçiçeği

HeİN Coco Dekoratif Paspas

HeİN Coco Dekoratif Paspas

Evinizi daha kapıdan güzelleştirmek için bu paspası alabilirsiniz. Sade bu paspas çok şık duruyor. Kapı önüne koyabileceğiniz paspas aynı zamanda evinizin temiz kalmasına da yardımcı oluyor.

HeİN Coco Dekoratif Paspas

IKEA Padrag Cam Vazo

IKEA Padrag Cam Vazo

17 cm'lik bu vazo çok güzel bir parça. Şeffaf cam vazonun içine ister canlı ister yapay çiçek koyabilirsiniz. Tasarım ürünlerinden biri olacak vazoya herkes bayılacak.

lego gullerim icin aldim, cok şık ve sade guzel bir vazo

201 TL'ye düşen vazoyu hediye olarak da düşünebilirsiniz.

IKEA Padrag Cam Vazo

Amber Kokulu Kavanoz Mum

Amber Kokulu Kavanoz Mum

Kavanoz mumlar son zamanlarda çok moda. Dekoratif bir ürün olan bu kavanoz mum aynı zamanda evinizin güzel kokmasını da sağlıyor. Yemek masasına ya da salona koyabileceğiniz mum çok şık duruyor.

Paketlenmesi güzel geldi. Mumun kokusu çok iyi. Sigara içenler odada sigara kokusunu bastırmak için alabilir.

Amber Kokulu Kavanoz Mum

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Zauss Yapay Sarmaşık Çit

Zauss Yapay Sarmaşık Çit

Ev denilince sadece içerisini düşünmemek gerek. Balkonuzu güzelleştirmek için bu sarmaşık çit ideal. Yapay sarmaşıklı çitle balkonunuzu bölebilirsiniz. Esnek yapıdaki çiti istediğiniz gibi açıp kapatabiliyorsunuz. 

Fırsat ürünlerinden olan çit 324 TL.

Zauss Yapay Sarmaşık Çit

Prova Bambu Çubuklu Oda Kokusu

Prova Bambu Çubuklu Oda Kokusu

Bambu çubuklu ürün hem odayı mis gibi kokutuyor hem de çok güzel duruyor. Amber ve vanilya kokan bu oda kokusu ile artık eviniz hep çok güzel kokacak. 

Kokusu inanılmaz güzel. İyi ki almışım dedim. Şiddetle tavsiyemdir.

Prova Bambu Çubuklu Oda Kokusu

Ahşap Resim Çerçevesi

Ahşap Resim Çerçevesi

Çerçeveler zaten evlerin en güzel dekorlarından. Bu ahşap çerçeveler de çok güzel. İçine ister kendi fotoğraflarınızı ister hazır fotoğrafları koyarak evinize hoş bir dokunuş yapabilirsiniz. Bu çerçevenin boyu 30x40 cm.

Ahşap Resim Çerçevesi

xesha Yapay Çiçek

xesha Yapay Çiçek

Gerçek bitki bakamıyorsanız ama evde olmasını istiyorsanız bu tarz yapay bitkiler alabilirsiniz. Eviniz için güzel bir dekor ürünü olacak bitki Okaliptus bitkisi. Saksıda gelen bitki ile eviniz yeşillenecek.

Gerçek okaliptustan farkı yok, alın köşenize koyun güzel duruyor :)

xesha Yapay Çiçek

Karbonsoft Pokemon Temalı Bardak Altlığı

Karbonsoft Pokemon Temalı Bardak Altlığı

Pokemon hayranları buna bayıldı! Evinize tatlı bir ürün almak istiyorsanız bu Pokemon temalı bardak altlıklarını alabilirsiniz. 9x9 cm boyutlarındaki altlıklar 4'lü şekilde geliyor. 

Severek kullanmaya başladım fotoğraftaki gibi çok güzel.

Çok satanlarda 1. sırada yer alan altlıklar 99 TL.

Karbonsoft Pokemon Temalı Bardak Altlığı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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EMORES Galaxy Duvar Saati

EMORES Galaxy Duvar Saati

31 cm'lik bu saat evinize çok yakışacak. Duvara monte edip kullanabileceğiniz saatin mekanizması sessiz. Hem şık hem kullanışlı bir ürün arıyorsanız bu saate bakabilirsiniz.

EMORES Galaxy Duvar Saati

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mulan
mulan
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