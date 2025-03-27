onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Ramazan Fırsatları Bitmeden İhtiyaçlarını İndirimli Al!

etiket Ramazan Fırsatları Bitmeden İhtiyaçlarını İndirimli Al!

mulan
mulan - Onedio Üyesi
27.03.2025 - 21:37

Ramazan bitmesine az kaldı. Fırsatlar da bitiyor tabii. İşte bu fırsatlar bitmeden almanız gerekenleri alın bizce. Peki neler var bu fırsat ürünlerinde birlikte bakalım mı? 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 27.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Finish Ultimate Plus

Finish Ultimate Plus

Bulaşıkları yıkarken en çok kullanılan deterjanlardan olan Finish limonlu kokusuyla çok güzel. Bulaşıklarınızı mis gibi yapacak Finish'in paketinde 105 tane var.

Bulaşık makinesi tabletlerinden vazgeçmediğim markalardan.

Amazon'un seçimi olan bu ürün Bahar Fırsatları arasında. Fiyatı 439 TL.

Finish Ultimate Plus

Tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Eyüp Sabri Tuncer Sıvı Sabun

Eyüp Sabri Tuncer Sıvı Sabun

Doğal zeytinyağlı sıvı sabun hem güzel kokuyor hem de ellerinize iyi geliyor. Sıvı sabun zaten evlerde en büyük ihtiyaç. Şimdi indirimdeyken alabileceğiniz sıvı sabun 1500 ml. Bu sabun hem zeytinyağlı hem de limon aroması var.

İndirimli bu ürün 134 TL.

Eyüp Sabri Tuncer Sıvı Sabun

La Roche Posay Yağlı Ciltler İçin Temizleyici Jel

La Roche Posay Yağlı Ciltler İçin Temizleyici Jel

Eğer bu ürünü kullanıyorsanız şimdi stok yapmanın sırası. Cildi temizleyen ürün yağlı ciltler için ideal ürünlerden biri. Cildinizi kirden arındıracak temizleyici jel ile temiz ve ferah bir cilde kavuşacaksınız.

Güzel ürün, uzun kullanımda çok işime yaradı. Yağlı ve sivilceli bir cildiniz varsa düşünmeden alın, zaten çok uzun süre gidiyor abartı kullanmazsanız. Sivilcelerim neredeyse kalmadı sadece izler var şu an.

La Roche Posay Yağlı Ciltler İçin Temizleyici Jel

Molfix 3D Bebek Bezi

Molfix 3D Bebek Bezi

Bebek bezlerinin fiyatları her geçen gün artıyor. O yüzden indirim varsa kaçırmamak lazım. 48 tane gelen bu bez fırsat paketlerinden. Çift katlı sızdırmaz yapısıyla bebeğiniz rahat ediyor. Elastik yan bantları sayesinde bebeğinizin hareketleri kısıtlanmıyor.

Uygun fiyat ve hızlı teslimat, sürekli kullandığımız bez zaten tesekkürler amazon.

Molfix 3D Bebek Bezi

Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi

Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi

Evde Türk kahvesi olmadan olmaz doğru ama hele bir de her gün kahve içenlerdenseniz o zaman bu kutu tam sizlik. İçinde her biri 250 gram 12 kutu bulunuyor. 

Her zaman kullandığımız ve keyifle içtiğimiz Türk Kahvesi. 👍🏻

%4 indirime giren kahveler 1.700 TL'ye düşüyor.

Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi

Tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Colgate Visible White Diş Macunu

Colgate Visible White Diş Macunu

Dişlerinizi bembeyaz yapacak bu macun 4'lü paket halinde geliyor. Colgate zaten kullandığınız bir markaysa o zaman indirimlerden kaçırmayın deriz. Dişlerinizin doğal beyazlığını korurken üzerindeki lekeleri temizleyen bu macun size saatler süren bir ferahlık sağlıyor.

Her zaman alırım orjinal uygun fiyata.

Colgate Visible White Diş Macunu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Sleepy Easy Clean Yer Temizlik Havlusu

Sleepy Easy Clean Yer Temizlik Havlusu

Sleepy artık elimiz ayağımız. Her evde paket paket olan bu temizlik havluları 6'lı şekilde geliyor. Her birinde 50 temizlik havlusu olan Sleepy Arap sabun katkılı. Mop uyumlu temizlik havlusu evde işlerinizi kolaylaştırıyor.

Bu temizlik havlularını bu fiyata başka yerde bulamazsınız. Sleepy'ler 416 TL.

Sleepy Easy Clean Yer Temizlik Havlusu

NIVEA MEN Erkek Sprey Deodorant

NIVEA MEN Erkek Sprey Deodorant

Terlemenin önüne geçmek için deodorantlar şart. 48 saat ter kokusuna iyi gelen deodorant ile misler gibi kokacaksınız. Yaz için şart bu deodorant bizce hiç kaçmaz!

Temizlik kokuyor.

Bu deodorant şu an 108 TL.

NIVEA MEN Erkek Sprey Deodorant

Papia Tuvalet Kağıdı

Papia Tuvalet Kağıdı

3 katlı bu tuvalet kağıdı oldukça kullanışlı. İçinde 32 adet tuvalet kağıdı olan Papia tuvalet kağıdı egzotik şakayık özlü. 

Gayet güzel ürün.

%7 indirimde olan tuvalet kağıdı 249 TL.

Papia Tuvalet Kağıdı

Tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Jacobs Monarch Espresso Filtre Kahve

Jacobs Monarch Espresso Filtre Kahve

Filtre kahve olmadan güne başlayamayanlardansanız o zaman kahvelerinizi stok yapmanız gerek. 500 gramlık olan bu filtre kahve paketleri lezzetli ve dengeli bir aromaya sahip. Hem kahve makinesi hem French Press için uygun kahvelerle güne daha enerjik başlayacaksınız.

Kahve işte markette neyse burada aynı gisip alma derdi yok kargo getiriyor 😁😁 buda zaman kazandırır bana mükemmel.

%12 indirimde olan kahve 260 TL'ye geliyor. 

Jacobs Monarch Espresso Filtre Kahve

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Komili Ayçiçek Yağı

Komili Ayçiçek Yağı

Sıvıyağların fiyatları artarken indirimden stok yapmak gerek. 2 litrelik ayçiçek yağı Komili marka. Lezzetli yağ günlük kullanım için uygun. Yemeklere lezzet katan yağ evlerin olmazsa olmazlarından.  

Komili Ayçiçek Yağı

Sırma Doğal Maden Suyu

Sırma Doğal Maden Suyu

C vitaminli maden suyunun aroması elmalı. 24 tane gelen maden sularının her biri 200 ml. Lezzetli ve kalorisi az maden suyu ile rahatlayacağınız kesin. Hazır indirimdeyken maden sularını kaçırmayın!

Sırma Doğal Maden Suyu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın