Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

Evde spor yaparken kullanabileceğiniz dambıl setinin her biri 3 kg. Toplamda 6 kg olan dambıllar mor rengiyle çok tatlı. Elinizde bu dambıllar varsa her yerde kolayca spor yapabileceksiniz.

Bu set 357 TL. Temu'da ise 6 kiloluk tek dambıl 547 TL.

Avessa Plastik Dambıl Set

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