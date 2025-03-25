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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
25.03.2025 - 16:59

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 25.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Avessa Plastik Dambıl Set

Avessa Plastik Dambıl Set

Evde spor yaparken kullanabileceğiniz dambıl setinin her biri 3 kg. Toplamda 6 kg olan dambıllar mor rengiyle çok tatlı. Elinizde bu dambıllar varsa her yerde kolayca spor yapabileceksiniz.

Bu set 357 TL. Temu'da ise 6 kiloluk tek dambıl 547 TL.

Avessa Plastik Dambıl Set

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Koton Kolej Ceket

Koton Kolej Ceket

Kolej ceketlerini hem çocuklar hem yetişkinler çok seviyor. Çocuklar için tasarlanan bu ceketin rengine ayrı duruşuna ayrı hayran olacaksınız. 

Fiyat çok iyiydi...alınabilir.

381 TL olan crop ceketin Temu'da uzunu 597 TL.

Koton Kolej Ceket

SHINEOFI Dokuma Tezgahı

SHINEOFI Dokuma Tezgahı

Evde kendi başınıza dokuma yapabileceğiniz bu tezgah ahşap. Uzun süre kullanabileceğiniz tezgahla çeşit çeşit dokumalar yapacaksınız. 

656 TL olan dokuma tezgahı Temu'da 900 TL.

SHINEOFI Dokuma Tezgahı

Milan Kolej Jean Pantolon

Milan Kolej Jean Pantolon

Jean pantolonlar herkese lazım. Her şeyle uyan jean koyu mavi modelde. Puslu bir rengi olan pantolonu yaz-kış giyebilirsiniz. %99 pamuk pantolon çok da rahat!

599 TL olan pantolon Temu'da farklı rengi 662 TL.

Milan Kolej Jean Pantolon

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Jueshanzj Erkek Şortu

Jueshanzj Erkek Şortu

Şortlar yazın en çok sevilenleri. Bermuda model şort gri renginde. Her yere giderken giyebileceğiniz şort çok cepli olduğu için rahat ediyorsunuz. 

602 TL olan şortun benzeri Temu'da 672 TL.

Jueshanzj Erkek Şortu

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DeFacto Boxy Fit Penye Tişört

DeFacto Boxy Fit Penye Tişört

Penye tişört yazın en sevdiğiniz tişörtlerden olacak. %100 pamuk tişörtü evde pijama olarak ya da dışarıda günlük olarak giymek mümkün. Şortla ya da pantolonla yakışan tişört crop model.

125 TL olan tişörtün Temu'da uzun modeli 192 TL.

DeFacto Boxy Fit Penye Tişört

Letuwj Kadın Dantel Elbise

Letuwj Kadın Dantel Elbise

Dantelli elbise özel etkinlikler için ideal. Diz boyundaki elbise vücudu tam saran modelden. Uzun kollu bu dantel elbiseyle çok zarif olacaksınız. 

462 TL olan elbisenin başka modeli Temu'da 495 TL.

Letuwj Kadın Dantel Elbise

Orret Home Geyik Boynuzlu Su Matarası

Orret Home Geyik Boynuzlu Su Matarası

Geyik boynuzlu su matarası 600 ml. Çok tatlı bu mataraya çocuğunuz bayılacak. Pipetli olduğu için kolayca su içmek mümkün. BPA içermediği için güvenle kullanabilirsiniz.

Gayet güzel hoş.

Bahar Fırsatı olan bu matara şu an 133 TL. Temu'da ise benzer bir model 164 TL.

Orret Home Geyik Boynuzlu Su Matarası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Erzak Saklama Kabı Seti

Erzak Saklama Kabı Seti

Cam kavanozlar erzak için ideal. 3 tane gelen bu kavanozlar bambu kapaklı. Her biri 1.300 ml kapasiteli olan kavanozların kapakları vakumlu. Hava geçirmeyen kavanozlar çok şık duruyor. 

520 TL olan kavanozlar Temu'da 858 TL.

Erzak Saklama Kabı Seti

Favors Dijital Fotoğraf Makinesi

Favors Dijital Fotoğraf Makinesi

Çocuklar için tasarlanan bu fotoğraf makinesi pembe rengiyle çok tatlı. Fotoğraf ve video çeken fotoğraf makinesi ile çocuklarınız çok güzel çekimler yapabilecek. 

%5 indirime giren fotoğraf makinesi 360 TL, Temu'da ise benzeri 509 TL.

Favors Dijital Fotoğraf Makinesi

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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