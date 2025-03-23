Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

Kısa kollu siyah tişört en sevdiğiniz parçalardan olacak. Uzun boy tişört pamuklu kumaştan üretilmiş. Siyah tişörtü her yere giderken giyebilirsiniz. Hem şık hem spor kombinlerinize bu tişört çok yakışacak!

Kalitesi vücudu sarması iyi, slim fit vücuda yapışıyor biraz daha ucuz olmali

140 TL olan tişört Temu'da 192 TL.

Koton Kısa Kollu Tişört

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