onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
23.03.2025 - 12:13

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 23.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

DeFacto Regular Fit Eşofman Altı

DeFacto Regular Fit Eşofman Altı

Eşofmanlar yaz-kış en sevilen parçalardan. Düz paça eşofman altını ister evde ister dışarıda giyebilirsiniz. Gri renkli bu eşofman altı çok şık duruyor. 

Kumaşı kalın. İçinde kalın pamuk var. Kışlık bir ürün. Alırken ona göre almak lazım. Görüntüsü güzel ve rahat. Hareket kabiliyetini kısıtlamıyor.

231 TL olan eşofman altının Temu'da siyahı 238 TL.

DeFacto Regular Fit Eşofman Altı

Koton Kısa Kollu Tişört

Koton Kısa Kollu Tişört

Kısa kollu siyah tişört en sevdiğiniz parçalardan olacak. Uzun boy tişört pamuklu kumaştan üretilmiş. Siyah tişörtü her yere giderken giyebilirsiniz. Hem şık hem spor kombinlerinize bu tişört çok yakışacak!

Kalitesi vücudu sarması iyi, slim fit vücuda yapışıyor biraz daha ucuz olmali

140 TL olan tişört Temu'da 192 TL.

Koton Kısa Kollu Tişört

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Bonhause Japon Duş Perdesi

Bonhause Japon Duş Perdesi

Duş perdesine ihtiyacınız varsa bu modele bakabilirsiniz. Okyanus dalga modeli olan perde 180x180 cm. 12 kancası olan perde su geçirmiyor. Küfe karşı da dayanıklı duş perdesi banyonuza çok yakışacak.

459 TL olan perde Temu'da 460 TL.

Bonhause Japon Duş Perdesi

DeFactoFit Pamuk Tişört

DeFactoFit Pamuk Tişört

%100 pamuk tişört çok rahat. Yazın rahat etmek istiyorsanız bu tişörtü deneyin deriz! Oversize model tişört özellikle taytlarla çok güzel oluyor. NBA baskılı tişörtü çok beğeneceksiniz.

Ürün biraz ince gibi görünse de güzel fakat bedenleri aşırı büyük ve salaş oluyor.Ben s beden aldım

227 TL olan tişörtün Temu'da farklı baskılı olanı 378 TL.

DeFactoFit Pamuk Tişört

DeFacto Coool Fitted Fitilli Hırka

DeFacto Coool Fitted Fitilli Hırka

Crop hırkalardan biri olan bu hırka çok kullanışlı. Her şeyin üzerine giyebileceğiniz hırkayı tek başına da giyebilirsiniz.

Kalıbı duruşu çok güzel. Bedeni tam. Beli zarif ve ince gösteriyor. Mağazada bu fiyata bulmak zor. Teşekkürler Amazon.

206 TL olan hırkanın benzer modellisi Temu'da 285 TL.

DeFacto Coool Fitted Fitilli Hırka

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koton Crop Kot Ceket

Koton Crop Kot Ceket

Crop ceket kot. İster kotlarla ister başka kumaşlarla kombinleyebileceğiniz bu ceketin cebi de var. Gömlek yaka ceket kombinlerinizi tamamlayan bir parça olacak.

Hayatımda gördüğüm en tarz en şık jean ceket. Tam beden alın, pişman olmayacaksınız. Efsane bişey ya.

%25 indirime giren ceket 455 TL, Temu'da gömlek olanı 485 TL.

Koton Crop Kot Ceket

Sentor Toz Alma Fırçası

Sentor Toz Alma Fırçası

Toz almak için kullanabileceğiniz fırça ile tüy ya da kıl sorunu çözülüyor. Çift taraflı bu fırça eğer evde kediniz ya da köpeğiniz varsa çok işinize yarayacak. 

Rulolar falan iyi de hemen bitiyor, bu fırça hızlıca koltuğun üzerine falan temizlemek için oldukça iyi. Sadece temizledikten sonra tüylerden arındırmak biraz can sıkıcı.

%10 indirime giren fırça 60 TL, Temu'da 81 TL.

Sentor Toz Alma Fırçası

Bluefox Banyo Duş Fırçası

Bluefox Banyo Duş Fırçası

Banyo yaparken kullanabileceğiniz fırça hem ıslak hem kuru keselemeye uygun. Selülite de iyi gelen fırça kan dolaşımını iyileştiriyor. Ölü deriyi temizleyen fırça herkese lazım!

Vücuda güzel temizlik ve masaj sağlıyor.Memnun kaldım.Sırt fırçasınıda almıştım.

116 TL olan fırça Temu'da 138 TL.

Bluefox Banyo Duş Fırçası

Happy & Polly Tırmalama Ağacı

Happy & Polly Tırmalama Ağacı

Kedilerin en sevdiği şeylerden olan tırmalama için dizayn edilen bu oyuncak 68 cm. Evinize de çok yakışacak tırmalama ağacına kedileriniz bayılacak. Rengarenk bu oyuncak çok güzel!

912 TL olan oyuncağın yuvarlak şekillisi Temu'da 1.129 TL.

Happy & Polly Tırmalama Ağacı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Sprey Mop

Sprey Mop

2 mikrofiber bezle gelen bu sprey mop evde temizliği kolaylaştırıyor. Evi hızlıca silip süpürebileceğiniz mopla kova derdi kalmıyor. İçine su ve deterjan koyarak temizlik yapacağınız bu mopla ev temizliği artık çok pratik.

325 TL olan mop Temu'da 350 TL.

Sprey Mop

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın