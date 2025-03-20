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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
20.03.2025 - 19:02

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 20.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Koton Slim Fit Midi Kalem Elbise

Koton Slim Fit Midi Kalem Elbise

Midi boydaki bu elbise hem şık hem spor bir parça. Aksesuarlarınıza bağlı olarak her ortamda giyebileceğiniz elbise kalem elbise modelinden. Kolsuz elbiseyi yazın sade, kışın ise ceketlerle giyebilirsiniz.

489 TL olan elbise Temu'da 494 TL.

Koton Slim Fit Midi Kalem Elbise

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Buzdolabı Düzenleyici

Buzdolabı Düzenleyici

4 tane gelen bu kaplar buzdolabınızı düzene sokacak. Mikrodalga ve buzluğa uygun kaplar meyve-sebze saklamak için ideal. 

149 TL olan düzenleyicilerin uzun ince modelinin 6'lısı Temu'da 213 TL.

Buzdolabı Düzenleyici

DecoBella Şeffaf Raf Örtüsü

DecoBella Şeffaf Raf Örtüsü

Raflara, buzdolabına ya da dolap içlerine koyabileceğiniz bu örtü 30x200 cm boyutlarında. Şeffaf bu örtü çok şık duruyor. Dolaplarınızı temiz tutmak için bu örtü ideal.

Klasik dolap raf örtüsü kargolama hızlı ve özenli , temizliği kolay uzun süre kullanılacak bir ürün.

129 TL olan örtü Temu'da 143 TL.

DecoBella Şeffaf Raf Örtüsü

Kssvzz Büyük Silikon Mat

Kssvzz Büyük Silikon Mat

Mutfak için tasarlanan bu matı başka yerlerde de kullanabilirsiniz. 50x70 cm boyutlarındaki mat, silikon. Isıya dayanıklı mat tezgahınızı korumak için ideal. 

308 TL olan mat Temu'da 526 TL.

Kssvzz Büyük Silikon Mat

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Orret Home Metal Kurabiye Kalıbı

Orret Home Metal Kurabiye Kalıbı

Kurabiye kalıpları evlerde çok sık kullanıyor. 3 tane gelen kalp kalıplar 2 boyutta geliyor. Metal kalıplar paslanmıyor. Kalpli kurabiyeleri yapıp üzerlerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

%10 indirimli kalıplar 79 TL, Temu'da ise kedilisi 107 TL.

Orret Home Metal Kurabiye Kalıbı

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YQHWLKJ Kanvas Duvar Resmi

YQHWLKJ Kanvas Duvar Resmi

Bu tablo evinizin havasını değiştirecek. Üzerinde kulaklıklı bir maymun olan resim çok eğlenceli. Çerçevesiz modellerden olan duvar resmi evinize çok yakışacak bizce!

263 TL olan resim Temu'da 391 TL.

YQHWLKJ Kanvas Duvar Resmi

EYNEL Yuvarlak Mini Saklama Kabı

EYNEL Yuvarlak Mini Saklama Kabı

Kalan meyveleri, sebzeleri saklamak için bu saklama kapları çok güzel. Mini boy oldukları için çok yer kaplamıyorlar. Kahvaltılık için de kullanılabilen saklama kaplarının çok pratik. Bu saklama kapları 4 tane geliyor. 

Bayıldım. Çocuklar için atıştırmalık kabı olarsk rahatça kullanılabilir renkleri de çok güzel.

159 TL olan saklama kapları Temu'da 2 tanesi 92 TL.

EYNEL Yuvarlak Mini Saklama Kabı

Safestore Cam Hazneli Fırça

Safestore Cam Hazneli Fırça

Cam hazneli bu fırça ile bir şeylere yağ sürmek çok kolay. Haznesine yağ ya da sos koyup rahatça sürmeniz mümkün. 

87 TL olan hazneli fırça Temu'da 159 TL.

Safestore Cam Hazneli Fırça

Kokina Desenli Kupa

Kokina Desenli Kupa

Kahve içmeyi seviyorsanız güzel kupaları da seviyorsunuzdur. Bu kabartmalı kahve kupası çok tatlı değil mi? Kahveyi bu kupayla içmek çok daha zevkli olacak.

209 TL olan kupanın başka modeli Temu'da 496 TL.

Kokina Desenli Kupa

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Karaca Dustin Ekmek Kutusu

Karaca Dustin Ekmek Kutusu

Krem renkli ekmek kutusu çok şık. İçinde ekmeklerinizi saklayabileceğiniz ekmek kutusu oldukça geniş.

İstediğim üründü sorunsuz ve 24 saat dolmadan elime geçti paketleme çok çok çok iyiydi zaten Amazon bunu hep yapıyor.teşekkürler Amazon.. karacayada bu ürünü için teşekkürler.

899 TL olan kutu Temu'da 999 TL.

Karaca Dustin Ekmek Kutusu

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mulan
mulan
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