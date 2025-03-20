Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

Midi boydaki bu elbise hem şık hem spor bir parça. Aksesuarlarınıza bağlı olarak her ortamda giyebileceğiniz elbise kalem elbise modelinden. Kolsuz elbiseyi yazın sade, kışın ise ceketlerle giyebilirsiniz.

489 TL olan elbise Temu'da 494 TL.

Koton Slim Fit Midi Kalem Elbise

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