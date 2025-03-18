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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 16:20

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 18.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Koton Kalp Desenli Denim Pantolon

Koton Kalp Desenli Denim Pantolon

Kalp desenleriyle çok tatlı bu pantolon çocuğunuza çok yakışacak. Üzerindeki desenleri ile çocuğunuzun en sevdiği pantolonlardan biri olacak bu jean üzerine bir tişörtle çok güzel bir kombin olabilir.

%25 indirime giren pantolon 524 TL, Temu'da ise 584 TL. 

Koton Kalp Desenli Denim Pantolon

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Trist Star Erkek Triko Kazak

Trist Star Erkek Triko Kazak

Örgü model bu kazak kalın kazaklardan. %70 yün olan kazak soğuk havalar için kurtarıcı bir parça olacak. Rengine ve duruşuna hayran kalacağınız kazak çok şık bir ürün.

biraz kalın ama vücutta duruşu güzel 1.76 boy 76 kilo M beden tam oldu.

335 TL olan kazak Temu'da 407 TL.

Trist Star Erkek Triko Kazak

DeFactoFit NBA Los Angeles Lakers Tişört

DeFactoFit NBA Los Angeles Lakers Tişört

Lakers baskılı bu tişörte bayılacaksınız. Oversize model tişört yaz için favoriniz olacak. Bisiklet yaka tişört şortlarla güzel olabilir. 

237 TL olan tişört Temu'da 240 TL.

DeFactoFit NBA Los Angeles Lakers Tişört

Koton Yaka Detaylı Mini Elbise

Koton Yaka Detaylı Mini Elbise

Yazın elbise giymeyi seviyorsanız bu elbise tam sizlik. Mini elbisenin dantel detayları var. Yakasına bayılacağınız elbise ile yazın cıvıl cıvıl olacaksınız. Beyaz rengiyle tam yaza uygun.

%44 indirime giren elbise 371 TL. Temu'da benzer bir elbise 381 TL.

Koton Yaka Detaylı Mini Elbise

Koton İspanyol Paça Tayt

Koton İspanyol Paça Tayt

Yüksek bel bu pantolon tayt şeklinde. İspanyol paça modelleri seviyorsanız bu modeli de seveceğiniz kesin.

Çok hoş bir parça. Kendi bedeninizi alabilirsiniz. Sıkmıyor rahat kalıp. Kışın sıcak tutacağını sanmıyorum ama güzel duruyor.

%15 indirimli olan tayt 220 TL, Temu'da benzer geniş paça pantolon 267 TL.

Koton İspanyol Paça Tayt

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SMZhomeone Kek Stand

SMZhomeone Kek Stand

3 katlı standa kek, kurabiye ya da başka yiyecekler koyabilirsiniz. Sunum yaparken çok işinize yarayacak stand ahşap. Doğum günlerinde, partilerde ya da özel etkinliklerde bu stand çok işinize yarayacak.

869 TL olan stand Temu'da 1.039 TL.

SMZhomeone Kek Standı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Bambu Kapaklı Cam Kavanoz

Bambu Kapaklı Cam Kavanoz

Bambu kapaklı bu saklama kapları çok şık. 1.300 ml kapasiteli bu kaplar büyük boy. Kapakları vakumlu olduğu için erzaklarınızı güzelce koruyor. 3 tane gelen kaplar cam.

520 TL olan kavanoz seti Temu'da 579 TL.

Bambu Kapaklı Cam Kavanoz

Koton Köpek Baskılı Pijama Takımı

Koton Köpek Baskılı Pijama Takımı

Köpek baskılı bu pijama takımı çok şeker. Pamuklu olduğu için rahat pijama takımı kış için ideal. 

494 TL olan pijama takımı Temu'da 509 TL.

Koton Köpek Baskılı Pijama Takımı

RKY SERENITY Kadın Çanta

RKY SERENITY Kadın Çanta

Postacı çantalarını beğeniyorsanız bu modeli de seveceğiniz kesin. Çapraz çanta çok gözlü. Bu sayede yanınıza almak istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Yeşil renkli çanta günlük kullanma için ideal.

549 TL olan çantanın benzeri Temu'da 564 TL.

RKY SERENITY Kadın Çanta

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Çok Fonksiyonlu Araç Elektrikli Süpürgesi

Çok Fonksiyonlu Araç Elektrikli Süpürgesi

Arabanızı temizlerken kullanabileceğiniz bu süpürge çok kullanışlı. Oldukça güçlü süpürge küçük olduğu için her yere taşınabiliyor. Arabanızı rahat rahat temizlemek için bu süpürge şart!

944 TL olan süpürge Temu'da 971 TL.

Çok Fonksiyonlu Araç Elektrikli Süpürgesi

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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