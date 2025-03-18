Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

Kalp desenleriyle çok tatlı bu pantolon çocuğunuza çok yakışacak. Üzerindeki desenleri ile çocuğunuzun en sevdiği pantolonlardan biri olacak bu jean üzerine bir tişörtle çok güzel bir kombin olabilir.

%25 indirime giren pantolon 524 TL, Temu'da ise 584 TL.

Koton Kalp Desenli Denim Pantolon

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