Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 15 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

Kışın polarlar çok kullanışlı oluyor. Soğuk havalarda mont içine, serin havalarda ise giyip çıkabileceğiniz sweatshirt size çok yakışacak eminiz. Bu poların daha birçok rengi var.

İçi de dışı da güzel , kaliteli yapılmış. Çok memnun kaldım.

Polar sweatshirt 299 TL. Temu'da ise 335 TL.

Slazenger Sansa Sweatshirt Erkek

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