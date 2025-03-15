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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 15 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 15 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
15.03.2025 - 17:30

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 15.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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MFM Parti Minnie Mouse Masa Örtüsü

MFM Parti Minnie Mouse Masa Örtüsü

120x180 cm büyüklüğündeki masa örtüsü Minnie Mouse temalı. Pembe puantiyeli bu masa örtüsü doğum günü partisi için ideal.

219 TL olan masa örtüsü Temu'da 436 TL.

MFM Parti Minnie Mouse Masa Örtüsü

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Çok Amaçlı Oyuncak Saklama Kutusu

Çok Amaçlı Oyuncak Saklama Kutusu

Çocuğunuzun oyuncaklarını saklamak için bu kutu ideal. Çamaşır sepeti ya da başka amaçla da kullanabileceğiniz saklama kutusu çok tatlı. Keçeden yapılan bu kutu çok işinize yarayacak.

Genel olarak başarılı.

%15 indirimli olan saklama kutusu 239 TL, Temu'da ise 307 TL.

Çok Amaçlı Oyuncak Saklama Kutusu

Koton Crop Tişört

Koton Crop Tişört

Beyaz tişörtler yazın en çok kullanılanlardan. Crop tişört çok basic bir model. Üzerinde zürafa baskısı olan tişörte bayılacaksınız. 

Bir crop için güzel bir boyu var. Yazısı, baskısı da çok tatlı. Tavsiye ederim.

120 TL olan tişörtün Temu'da başka baskılısı 179 TL.

Koton Crop Tişört

Saknuk Kelebek Tokalı Kadın Sandalet

Saknuk Kelebek Tokalı Kadın Sandalet

Kahverengi renkli sandalet çok kullanışlı. Yazın ayaklarınızı rahat ettirecek sandalet bağlamalı model. Rahat ve şık bir model olan sandaletin darlığını ayarlayabiliyorsunuz.

379 TL olan sandaletin benzer modeli Temu'da 443 TL.

Saknuk Kelebek Tokalı Kadın Sandalet

Slazenger Sansa Sweatshirt Erkek

Slazenger Sansa Sweatshirt Erkek

Kışın polarlar çok kullanışlı oluyor. Soğuk havalarda mont içine, serin havalarda ise giyip çıkabileceğiniz sweatshirt size çok yakışacak eminiz. Bu poların daha birçok rengi var. 

İçi de dışı da güzel , kaliteli yapılmış. Çok memnun kaldım.

Polar sweatshirt 299 TL. Temu'da ise 335 TL.

Slazenger Sansa Sweatshirt Erkek

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Valiz Düzenleyici

Valiz Düzenleyici

Seyahat ederken ihtiyaç duyacağınız bu organizer 6'lı şekilde geliyor. Bavulunuzu düzenli şekilde toplamanıza yardımcı olacak düzenleyiciler fileli model. Bu düzenleyicilerin gri rengi de var.

179 TL olan düzenleyiciler Temu'da 246 TL.

Valiz Düzenleyici

LYEAA Kadın Crossbody Çanta

LYEAA Kadın Crossbody Çanta

Bu asılabilir çantalar çok kullanışlı. Hilal şeklindeki çantanın boyunu kendi isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. İçi oldukça yeterli çanta günlük için ideal!

391 TL olan çanta Temu'da 422 TL.

LYEAA Kadın Crossbody Çanta

Bahçe Toplama Torbası

Bahçe Toplama Torbası

Bahçeyi toplarken ihtiyacınız olacak bu torbalar tekrar kullanımlık. 67x75 cm boyutlarındaki torba 270 litre kapasiteli. Kullanmadığınız zamanlarda katlayıp saklayabiliyorsunuz.

394 TL olan torbanın Temu'da 120 litrelik kapasiteli 2 tanesi 375 TL.

Bahçe Toplama Torbası

Petistera Yavaş Yeme Mama Kabı

Petistera Yavaş Yeme Mama Kabı

Mamasını çok hızlı yiyen bir köpeğiniz varsa bu kap size şart. 530 ml kapasiteli kabın tabanı kaymaz yapıda. Köpeğiniz bu kaplar sayesinde mamasını yavaş şekilde yiyecek.

Sizin çocuğunuz da mamasınu çok hızlı yiyorsa tercih edebilirsiniz, ben kuru mama üzerine et suyu döküp dondurarak kullanmayı düşünüyorum.

154 TL olan kap Temu'da 293 TL.

Petistera Yavaş Yeme Mama Kabı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Smarter Gri Tablet Mop

Smarter Gri Tablet Mop

Ev silerken en büyük yardımcınız olacak bu mop yanında 4 yedek bezle geliyor. Evi bu mopla çok kolay şekilde temizleyeceksiniz.

599 TL olan mop Temu'da 1.071 TL.

Smarter Gri Tablet Mop

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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