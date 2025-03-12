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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 20:43

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 12.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Dekoratif Çiçek Vazo

Dekoratif Çiçek Vazo

Dekoratif bu vazo çiçekleriniz için ideal. Metal vazo altın renginde. Odanızın dekoruna katkı sağlayacak bu vazo çok şık bir parça.

265 TL olan vazo Temu'da 314 TL.

Dekoratif Çiçek Vazo

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Düdüklü Çaydanlık

Düdüklü Çaydanlık

2,5 litrelik bu çaydanlık paslanmaz çelik. Taşınması için sapı olan düdüklü çaydanlığı kolayca kullanabileceksiniz. Su kaynadığında öterek sizi uyaran çaydanlık çok güzel duruyor.

936 TL olan çaydanlık Temu'da 1.049 TL.

Düdüklü Çaydanlık

DeFacto Kadın Sırt Çantası

DeFacto Kadın Sırt Çantası

Dama desenli bu çanta çok kullanışlı. Su itici kumaşı olan sırt çantasını okul için alabilirsiniz. 

Çok güzel gözüküyor. Beklediğimden büyük geldi. Decathlon 50tl lik sirt cantalarindan daha buyuk .Su gecirmez ve nano kumas ozelligi oldugu yaziyor.

246 TL olan çanta Temu'da 288 TL.

DeFacto Kadın Sırt Çantası

Rattan Saklama Sepeti

Rattan Saklama Sepeti

Saklama sepetleri evde en büyük ihtiyaçlardan. Bu rattan sepetlere çok şey sığacağı kesin. Kapaklı olduğu için çok kullanışlı. 

Sepetlerin orta boyu 281 TL. Temu'da ise 473 TL.

Rattan Saklama Sepeti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Favors Şarj Aleti Kılıfı

Favors Şarj Aleti Kılıfı

Şarj aletini kaplamak için alabileceğiniz bu kılıf çok güzel duruyor. Kablonuzu ve adaptörünüzü hem koruyan hem de güzelleştiren bu kılıf iPhone şarj aleti ile uyumlu. 

139 TL olan kılıf Temu'da 179 TL.

Favors Şarj Aleti Kılıfı

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Çizgili Desenli Cam Kupa

Çizgili Desenli Cam Kupa

Büyük kapasiteli bardaklarda kahve içmeyi seviyorsanız bu bardak tam sizlik. Kulpu olduğu için içmesi çok kolay. Sıcak ya da soğuk içecekler için uygun cam kupayı kahve seven bir arkadaşınıza hediye alabilirsiniz.

%15 indirime giren kupa 169 TL, Temu'da ise 310 TL.

Çizgili Desenli Cam Kupa

Halley Oyuncak

Halley Oyuncak

25 cm'lik bu peluş oyuncak çok tatlı. Yastık ya da oyuncak olarak kullanılabilen peluş hem yetişkinler hem çocuklar için uygun.

%10 indirime giren bu peluş 213 TL. Temu'da ise benzeri 363 TL.

Halley Oyuncak

Lava Döküm Yuvarlak Sahan

Lava Döküm Yuvarlak Sahan

Döküm bu sahan oldukça kullanışlı. 20 cm olan sahanın dışı kırmızı. Yumurta ya da başka şeyler için kullanabileceğiniz sahanla lezzetli yumurtalar yapabileceksiniz.

Daha önce yumurta yememişim dedirtti. Teflon malzemelerin ve alüminyum tavaların sağlıksız oluşu bizi döküm tavalara yöneltti. Herkese tavsiye ederim.

751 TL olan sahan Temu'da 752 TL.

Lava Döküm Yuvarlak Sahan

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

NIKKIER Yağ Püskürtücü

NIKKIER Yağ Püskürtücü

100 ml kapasiteli bu yağ püskürtücü özellikle airfryerlar için iyi oluyorlar. Salatalar için de uygun yağ püskürtücüsü evde çok işinize yarayacak. 

sağlam ve iyi geldi denedim güzel.

103 TL olan püskürtücü Temu'da 116 TL.

NIKKIER Yağ Püskürtücü

Metal Dekoratif Yuvarlak Nihale

Metal Dekoratif Yuvarlak Nihale

3 ayaklı nihale ile tencerelerinizi rahatça her yere koyabileceksiniz. Dayanıklı bu nihale yuvarlak model. 

132 TL olan nihalenin dikdörtgeni Temu'da 134 TL.

Metal Dekoratif Yuvarlak Nihale

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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