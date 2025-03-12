Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

Saklama sepetleri evde en büyük ihtiyaçlardan. Bu rattan sepetlere çok şey sığacağı kesin. Kapaklı olduğu için çok kullanışlı.

Sepetlerin orta boyu 281 TL. Temu'da ise 473 TL.

Rattan Saklama Sepeti

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