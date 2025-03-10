Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

Timsah derisi modelindeki çanta çok güzel duruyor. Kaliteli çantayı günlük olarak ya da daha özel günler için kullanabilirsiniz. Şık kıyafetler ya da spor kıyafetlerle uyumlu çanta siyah rengiyle her şeye uyuyor.

998 TL olan çanta Temu'da kırmızısı 1.021 TL.

ANNI RIEL Çanta

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