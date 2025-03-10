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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 12:18

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 10.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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ANNI RIEL Çanta

ANNI RIEL Çanta

Timsah derisi modelindeki çanta çok güzel duruyor. Kaliteli çantayı günlük olarak ya da daha özel günler için kullanabilirsiniz. Şık kıyafetler ya da spor kıyafetlerle uyumlu çanta siyah rengiyle her şeye uyuyor.

998 TL olan çanta Temu'da kırmızısı 1.021 TL.

ANNI RIEL Çanta

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

ODOOKON Masa Düzenleyici

ODOOKON Masa Düzenleyici

Masanızı düzenli hale getirecek bu ürün 31,4x19x13 cm boyutlarında. Çekmeceli ve bölmeli yapısıyla içine birçok eşya sığan düzenleyiciye kalem, defter gibi eşyalarınızı koyabileceksiniz.

Masamın üstünü çok güzel topladı, çok beğendim. Farklı büyüklükte çok bölmesi var, Sert plastik.

334 TL olan düzenleyici Temu'da 914 TL.

ODOOKON Masa Düzenleyici

Coverzone Çoklayıcı Adaptör

Coverzone Çoklayıcı Adaptör

8 tane girişi olan adaptörle rahat edeceksiniz. Macbook uyumlu adaptör sayesinde USB giriş kullanabiliyorsunuz. 8 tane olduğu için çok kullanışlı.

379 TL olan adaptör Temu'da 444 TL.

Coverzone Çoklayıcı Adaptör

DeFacto Desenli Pamuklu Elbise

DeFacto Desenli Pamuklu Elbise

Pembe renkli bu elbise pamuk. Yaz için ideal elbiselerden olan bu elbiseyle çocuğunuz rahat edecek. Bu elbisenin başka renkleri de var. %100 pamuk olduğu için çocuğunuz yazın rahat ediyor.

Yigenim çok begendi.

%4 indirimde olan elbise 180 TL. Temu'da ise benzeri 198 TL.

DeFacto Desenli Pamuklu Elbise

HAPPENS Puzzle City Tasarım Blokları

HAPPENS Puzzle City Tasarım Blokları

Çocukların bayılarak oynayacağı bu bloklar 128 parça. Çocukların gelişimini destekleyecek bu oyuncak ile istedikleri şekilde yapılar yapabiliyorlar. Çocuğunuzun hayal gücünü de geliştiren bu oyuncak kaçmaz bizce!

313 TL olan bloklar Temu'da 587 TL.

HAPPENS Puzzle City Tasarım Blokları

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Moreva Döner Başlıklı Smart Mop

Moreva Döner Başlıklı Smart Mop

360 derece dönebilen bu mopla yerleri silmek çok kolay. Kendi kendine temizlenebildiği için işinizi kolaylaştırıyor. İçinde paspas ve kova olan setle evinizi mis gibi yapacaksınız.

399 TL olan temizlik seti Temu'da 999 TL.

Moreva Döner Başlıklı Smart Mop

DeFacto Erkek Basic Tişört

DeFacto Erkek Basic Tişört

Slim Fit tişörtler yaz için ideal. Bu tişörtü şort ya da pantolonla kombin yapmanız mümkün. Her rengini almak isteyeceğiniz tişörtler kombin yapmanızı kolaylaştıracak.

Teşekkürler. İyi ürün.

204 TL olan tişörtün Temu'da benzeri 240 TL.

DeFacto Erkek Basic Tişört

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

DeFacto Skinny Fit Jean Pantolon

DeFacto Skinny Fit Jean Pantolon

Skinny Fit pantolonları seviyorsanız bu model sizlik. Yüksek bel jean modellerinden olan pantolon bilek boyda. Rahat pantolon çok hoşunuza gidecek. 

524 TL olan pantolon Temu'da 597 TL.

DeFacto Skinny Fit Jean Pantolon

COMEOR Erkek Kapüşonlu Sweatshirt

COMEOR Erkek Kapüşonlu Sweatshirt

Kapüşonu da olan sweatshirt ince ve rahat bir model. Bu sweatin başka renkleri de var. Soğuk havalarda çok kullanışlı olacak sweat her şeyle yakışıyor. 

400 TL olan sweatin yazılısı Temu'da 435 TL.

COMEOR Erkek Kapüşonlu Sweatshirt

Generic Topuklu Ayakkabı

Generic Topuklu Ayakkabı

Düğünlerde ya da özel günlerde giyebileceğiniz ayakkabı beyaz rengiyle her elbisenin altına uyuyor. Dolgu topuk olduğu için daha rahat hareket edebiliyorsunuz. 

1.500 TL olan ayakkabının benzeri Temu'da 1.713 TL.

Generic Topuklu Ayakkabı

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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