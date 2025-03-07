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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 09:04

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 07.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Paperora 2025 Haftalık Ajanda

Paperora 2025 Haftalık Ajanda

Ajandasız yapamayanlardansanız bu ajanda iyi bir tercih olabilir. A5 boyutundaki ajanda rahatça çantaya sığıyor. 12 aylık ajanda haftalık şekilde tasarlanmış. 2025 yılı için bir ajandanız yoksa hemen şimdi alın deriz!

329 TL olan ajanda Temu'da 340 TL.

Paperora 2025 Haftalık Ajanda

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

QH-Shop Yelpaze Dosya

QH-Shop Yelpaze Dosya

Evraklarınızın düzenli olması için böyle bir dosya şart. Renklerine göre kategorilere ayırabileceğiniz dosyayı evde ya da iş yerinde kullanmanız mümkün.

239 TL olan dosyanın benzeri Temu'da 240 TL.

QH-Shop Yelpaze Dosya

HUAYINGMEI Bebek Saç Fırçası Seti

HUAYINGMEI Bebek Saç Fırçası Seti

Bebeğinizin saçını taramak için bu sete ihtiyacınız var. Fırça ve taraktan oluşan set ile bebeğinizin saçlarını kolayca tarayabileceksiniz. Yumuşak doğal kıllı fırça bebeğinizin canını acıtmadan taramanızı sağlıyor.

Bu set 172 TL. Temu'da ise üçlü set 339 TL.

HUAYINGMEI Bebek Saç Fırçası Seti

Sawanica Erkek Kargo Pantolon

Sawanica Erkek Kargo Pantolon

Günlük olarak giyilebilecek bu pantolon çizgili model. Siyah-beyaz çizgileri olan pantolon çok şık. 

349 TL olan pantolonun benzeri Temu'da 441 TL.

Sawanica Erkek Kargo Pantolon

Pelüş Terlik

Pelüş Terlik

Ayakları ısıtan bu terlikler çok tatlı. Domuz figürlü terlikler peluş. Bu tatlı terlikleri sevdiğiniz birine hediye olarak da alabilirsiniz. Kışın ayaklarınızdan çıkarmayacağınız peluş terliklere herkes bayılacak.

699 TL terliklerin Temu'da köpeklisi 763 TL.

Peluş Terlik

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Triko Kazak

Triko Kazak

Kazaklar kışın olmazsa olmazları. Bu kazak da şık bir parça. Kot pantolonlarla giyebileceğiniz kazağın kırmızı rengi de var. 

449 TL olan kazak Temu'da 491 TL.

Triko Kazak

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Kadın Kısa Ceket

Kadın Kısa Ceket

Tüylü ceketleri seviyorsanız bu modele de bir bakın deriz. Kısa model ceket ile çok şık kombinler yapabileceksiniz.

719 TL olan ceket Temu'da 1.070 TL.

Kadın Kısa Ceket

DeFacto Kadın Plaj Havlusu

DeFacto Kadın Plaj Havlusu

Plaj için havlu arıyorsanız bu havluya bakabilirsiniz. Çok renkli bu havlu ile yazın plajlarda çok şık olacaksınız! Kaliteli ve yumuşak plaj havlusu denizde herkese lazım.

%10 indirime giren havlu 118 TL, Temu'da ise renkli bir plaj havlusu 332 TL.

DeFacto Kadın Plaj Havlusu

Pazar Kapısı Baza Altı Düzenleyici Hurç

Pazar Kapısı Baza Altı Düzenleyici Hurç

3'lü gelen hurçlar baza tipi. Yatak altına koyabileceğiniz bu hurçlarla birçok kıyafeti ortadan kaldırabileceksiniz. Dolabınıza düzen getirecek hurçlar 50x30x20 cm boyutlarında. 

Hızlı teslimat, Görseldeki ile birebir aynısı geldi, kalitesi de iyi, fiyatına göre çok iyi! tavsiye ederim.

%5 indirime giren hurç 142 TL. Temu'da ise 305 TL.

Pazar Kapısı Baza Altı Düzenleyici Hurç

Yatak Koruyucu Alez

Yatak Koruyucu Alez

Yatağınızı korumak için alabileceğiniz alez 70x140 cm boyutlarında. Farklı renkleri de olan alezin başka boyutları da var. 

330 TL olan alez Temu'da 492 TL.

Yatak Koruyucu Alez

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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