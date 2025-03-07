Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

Ajandasız yapamayanlardansanız bu ajanda iyi bir tercih olabilir. A5 boyutundaki ajanda rahatça çantaya sığıyor. 12 aylık ajanda haftalık şekilde tasarlanmış. 2025 yılı için bir ajandanız yoksa hemen şimdi alın deriz!

329 TL olan ajanda Temu'da 340 TL.

Paperora 2025 Haftalık Ajanda

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.