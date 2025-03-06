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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 6 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 6 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
06.03.2025 - 09:28

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 06.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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DeFacto Slim Fit Kazak

DeFacto Slim Fit Kazak

Slim Fit model kazak balıkçı yaka. Çizgili model kazak özellikle siyah pantolonlarla çok şık duruyor. Kotlarla ya da eteklerle de giyebileceğiniz kazak size çok yakışacak eminiz.

Çok güzel yumuşacık tam beden alabilirsiniz.

226 TL olan kazak Temu'da 251 TL.

DeFacto Slim Fit Kazak

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Happyyami Rattan Abajur

Happyyami Rattan Abajur

Rattan model olan abajur çok şık duruyor. Evinizin havasını değiştirecek avize odanıza çok yakışacak. Dokuma lamba evinizin tarzına uyuyorsa kaçırmayın deriz!

628 TL olan abajur Temu'da 734 TL.

Happyyami Rattan Abajur

Tineke Kedi Oyuncağı

Tineke Kedi Oyuncağı

Kedinizin oynamaya bayılacağı bu oyuncakta her şey var. İster içindeki topla ister asılı topla oynayabiliyor. Üzerindeki tırmalama tahtası da olan oyuncağa kediniz bayılacak.

Kediniz varsa ve oyun saatini değerlendiriyorsa almalısınız.

239 TL olan oyuncak Temu'da 263 TL.

Tineke Kedi Oyuncağı

EcoYou Su Şişesi

EcoYou Su Şişesi

Paslanmaz çelik su şişesi 750 ml. Dışı yeşil bu şişe sıcak ve soğuk içecekler için ideal. Spor yaparken yanınıza alabileceğiniz şişe çok kullanışlı.

Kullanışlı çok güzel sağlam bir matara taşıması kolay artık soğuk su içebileceğim yaz sıcaklarında.

320 TL olan şişenin benzeri Temu'da 415 TL.

EcoYou Su Şişesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Tyidalin Kadın Kimono

Tyidalin Kadın Kimono

Yazın kimino giymeyi seviyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz. Uzun kimono kırmızı tonlarında. İçine elbise, şort ya da pantolonla tercih edebileceğiniz kimonoyu plajda da tercih edebilirsiniz.

472 TL olan kimono Temu'da 514 TL.

Tyidalin Kadın Kimono

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JOKEY KIRTASİYE Kartvizitlik

JOKEY KIRTASİYE Kartvizitlik

Her ofise lazım bu kartvizitlik sayesinde masanız çok daha düzenli oluyor. Masaüstü için ideal kartvizitlik siyah renkli. 

140 TL olan ürün Temu'da 153 TL.

JOKEY KIRTASİYE Kartvizitlik

Sevimli Peluş Domuz

Sevimli Peluş Domuz

Peluşları seviyorsanız bu domuz peluşunu da alabilirsiniz. Pembe domuz çok tatlı. Hep yanınızda olacak bu peluş oyuncağı sevdiğiniz birine hediye de alabilirsiniz.

394 TL olan peluş Temu'da 462 TL.

Sevimli Peluş Domuz

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Yıldızhane Üçgen Mop

Yıldızhane Üçgen Mop

Kendinden sıkmalı mop her yer için uygun. Camlardan duvarlara her yeri silmek için kullanabileceğiniz mop üçgen model. Mikrofiber bezle kullanabileceğiniz paspasla eviniz mis gibi olacak.

399 TL olan mop Temu'da yuvarlak modeli 1.074 TL.

Yıldızhane Üçgen Mop

Chase Chic Şekerlik

Chase Chic Şekerlik

Bu baharatlık modeli hem şık hem kullanışlı. Yanında kaşığı ile gelen baharatlık aynı zamanda kapaklı. Seramik baharatlığı şekerlik olarak kullanmak mümkün.

469 TL olan şekerlik Temu'da 789 TL.

Chase Chic Şekerlik

Morlay Mutfak Önlüğü

Morlay Mutfak Önlüğü

Sıvı geçirmez bu önlük mutfakta çok lazım. Yemek yaparken üstünüzün kirlenmesini istemiyorsanız bu önlüğü alabilirsiniz. Önünde cebi olduğu için malzemeleri oraya koyabiliyorsunuz.

119 TL olan önlük Temu'da 190 TL.

Morlay Mutfak Önlüğü

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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