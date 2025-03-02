onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
02.03.2025 - 11:57

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 02.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Metal Gövdeli Ahşap Saksılık

Metal Gövdeli Ahşap Saksılık

Evde bitkiniz çoksa bu ürün size şart. 6 rafı olan saksılığa küçüklü büyüklü saksılar koyabiliyorsunuz. Metal saksılık hem size yer açıyor hem de evinizi güzelleştiriyor.

779 TL olan saksılık Temu'da 985 TL.

Metal Gövdeli Ahşap Saksılık

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Geyik Tealight Mumluk

Geyik Tealight Mumluk

Geyikli bu mumluk çok güzel bir dekoratif parça. Evinize çok yakışacak bu mumluk çok güzel görünüyor. Evde rahatça mum yakmak için bu ürün şart diyebiliriz. 

219 TL olan mumluğun farklı modeli Temu'da 370 TL.

Geyik Tealight Mumluk

Jumbo Angel Kahve Seti

Jumbo Angel Kahve Seti

Bu kahve seti kahve içmeyi sevenlerin favorisi olacak. Türk kahvesi içmeden duramıyorsanız bunu alabilirsiniz. 2'li setin içinde bardak ve tabak var. Bu kahve fincanın tabağı geniş olduğu için yanına kahve yanı atıştırmalıklar koymak mümkün.

Fırsat ürünü olan kahve seti 260 TL, Temu'da ise benzeri 292 TL.

Jumbo Angel Kahve Seti

Kadife Tote Çanta

Kadife Tote Çanta

Bu çanta geniş olduğu için çok kullanışlı. İster okula giderken isterseniz günlük hayatta kullanabileceğiniz bir model. Kadife dışı sayesinde çok şık duruyor. 

Gerçekten çok iyi kaliteli ürün.

290 TL olan çantanın benzeri Temu'da 796 TL.

Kadife Tote Çanta

Mistaha Temizleme Fırçası

Mistaha Temizleme Fırçası

Pencere, koltuk veya halı için uygun olan bu fırçayı ister ıslak ister kuru kullanabiliyorsunuz. Çift şekilde kullanılabilen bu fırça her eve lazım. Temizlik işlerini kolaylaştıracak bu fırça ile evde işler kolaylaşıyor. 

525 TL olan fırça Temu'da 592 TL.

Mistaha Temizleme Fırçası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATA HOME Kedi Tırmalama Evi

ATA HOME Kedi Tırmalama Evi

Tırmalama tahtasına ihtiyacınız varsa o zaman buna bayılacağınız kesin. Ev şeklinde olduğu için kediler ayrı bayılıyor. İçine girip oynayabileceği ya da üstüne çıkabileceği bu tırmalama tahtasını kesin alın deriz!

689 TL olan ev Temu'da 964 TL.

ATA HOME Kedi Tırmalama Evi

Woolen Bloom Balıkçı Yaka Kazak

Woolen Bloom Balıkçı Yaka Kazak

Kazaklar kışın vazgeçilmezleri. Beyaz renkli olduğu için her şeye uyuyor. Jeanler ya da eteklerle giyebileceğiniz bu kazağın kombinlemesi çok kolay.

403 TL olan kazak Temu'da 464 TL.

Woolen Bloom Balıkçı Yaka Kazak

Solingen Germany Simli Meyve Bıçağı

Solingen Germany Simli Meyve Bıçağı

Meyve bıçakları her evde olması lazım. 6 tane gelen bıçakların uçları simli. Meyve soyarken ya da dilimlerken kullanabileceğiniz bıçaklar paslanmaz çelik. 

Offf cıncık gibi jiletgibi keskin 24 saatte elime geçti harika ürün

%2 indirime giren bıçaklar 234 TL, Temu'da ise 270 TL.

Solingen Germany Simli Meyve Bıçağı

ANYWN Kadın Cüzdan

ANYWN Kadın Cüzdan

Bu şeker cüzdan çok kullanışlı. Tatlı cüzdanın farklı birçok rengi var.  Küçük olduğu için çok yer kaplamayan cüzdanın içi oldukça geniş. Kağıt para ve fotoğraflar için ayrı yerleri olan cüzdana bayılacağınız kesin!

402 TL olan cüzdanın benzeri Temu'da 439 TL.

ANYWN Kadın Cüzdan

RUBYSTARS Kadife Yelek

RUBYSTARS Kadife Yelek

Yelekleri seviyorsanız o zaman bu kadife yeleğe de bayılacağınız kesin. Şık bir parça olan yelekle enfes kombinler yapacağınıza eminiz. 

379 TL olan yelek Temu'da 393 TL.

RUBYSTARS Kadife Yelek

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın