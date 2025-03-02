Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Mart 2025 Amazon Ürün Önerileri

Pencere, koltuk veya halı için uygun olan bu fırçayı ister ıslak ister kuru kullanabiliyorsunuz. Çift şekilde kullanılabilen bu fırça her eve lazım. Temizlik işlerini kolaylaştıracak bu fırça ile evde işler kolaylaşıyor.

525 TL olan fırça Temu'da 592 TL.

Mistaha Temizleme Fırçası

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