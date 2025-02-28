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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Film Gecesi Yaparken İhtiyacınız Olan Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Film Gecesi Yaparken İhtiyacınız Olan Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
28.02.2025 - 13:28

Film gecesi yaparken ihtiyaç duyabileceğiniz bazı ürünler var. Film izlemeyi daha eğlenceli hale getirecek bu ürünleri sizin için derledik. Gelin bu ürünler nelermiş birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 28.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Pop Star Mısır Patlatma Makinesi

Pop Star Mısır Patlatma Makinesi

Mısır patlatmadan film izlenemez. Filmin keyfi en güzel mısırla çıkıyor. Film gecenizde rahat rahat mısır patlatmak için bu makineyi alabilirsiniz. 

Ürün gayet başarılı kırık dökük olmadan geldi hemen denedim mısırları çok güzel patlatıyor ancak yağsız ve tuzsuz olması dezavantaj işin tuhaf tarafı kutunun üstünde tereyağı eritebilirsiniz isteğe göre uyarılar kısmında sakın yağ veya tereyağı kullanmayın diyor gayet başarılı ve pratik tavsiye ederim

Pop Star Mısır Patlatma Makinesi

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

Mulberry Wellsoft Giyilebilir Tv Battaniyesi

Mulberry Wellsoft Giyilebilir Tv Battaniyesi

Tek kişilik bu battaniye giyilebilir model. Filmi battaniye altında izlemeyi seviyorsanız bunu alabilirsiniz. Kapüşonu da olan battaniye ile film izlemek çok daha eğlenceli oluyor. 

Bu battaniye 599 TL.

Mulberry Wellsoft Giyilebilir Tv Battaniyesi

AR&MA WOOD Ahşap Çerezlik

AR&MA WOOD Ahşap Çerezlik

Film izlerken çerez olmadan olmaz. Ahşap bu tepsi ayrı bölmeli olduğu için farklı farklı çerezleri koyabiliyorsunuz. Atıştırmalıklarınızı koyup film izlerken yemek için bu çerezlik şart!

Bu çerezlik şu an 30 günün en düşük fiyatında, fiyatı 299 TL. 

AR&MA WOOD Ahşap Çerezlik

Kiwitime HD Mini Projeksiyon Cihazı

Kiwitime HD Mini Projeksiyon Cihazı

Filmi şöyle kocaman ekranda izlemek çok güzel olmaz mı? Çok güzel olur diyorsanız o zaman bu projeksiyon cihazını almanız gerek. Taşınabilir olduğu için her yere rahatlıkla götürebiliyorsunuz.

Bir günde geldi çok güzel çalışıyor. türkçe dil desteği var kaliteli görseller sunuyor ışıklı ortamda dahi rahatça izliyorum ses kalitesi yeterli tavsiyemdir

Bu projeksiyon cihazı sepete özel 2.159 TL.

Kiwitime HD Mini Projeksiyon Cihazı

YeniTech Sinema Projeksiyon Perdesi

YeniTech Sinema Projeksiyon Perdesi

Projeksiyon cihazınız varsa o zaman bir perdeniz de olmalı. Duvara asarak pürüzsüz bir görüntü elde edebilirsiniz. Filmi en güzel şekilde izlemek için bu perde size şart!

Şu an indirimde olan perde 563 TL.

YeniTech Sinema Projeksiyon Perdesi

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Xiaomi Goodtool Hl Aromaterapi Makinesi

Xiaomi Goodtool Hl Aromaterapi Makinesi

Film izlerken ortamın ferah olmasını istemez misiniz? Ortamın temiz kokması ve ferah olması için aromaterapi makinesini alabilirsiniz. Küçük yapısıyla her yere koymanız mümkün. Bu cihaz saysinde siz filminizi izlerken etrafınız mis gibi kokacak!

Xiaomi Goodtool Hl Aromaterapi Makinesi

Nutella Biscuits

Nutella Biscuits

Filmin keyfi en güzel lezzetli atıştırmalıklarla çıkıyor. Çikolatalı bu atıştırmalıklar 4 tane geliyor. Nutella seviyorsanız bu atıştırmalığı da seveceğiniz kesin. 

Nutella Biscuits

Penti Gömlek Pantolon Pijama Takımı

Penti Gömlek Pantolon Pijama Takımı

Film izlerken rahat olmak gerek. Rahat olmak için bu pijama takımı ideal. Hem şık hem de rahat bir pijamam olsun istiyorsanız o zaman bu takımı alabilirsiniz. Çok renkli gömlek ve alttan oluşan takıma bayılacağınız kesin!

Tam bedeninizi alabilirsiniz. Kalıplar çok güzel.

799 TL olan pijama takımı 30 günün en düşük fiyatında!

Penti Gömlek Pantolon Pijama Takımı

Kütahya Porselen Fondü Set

Kütahya Porselen Fondü Set

Güzel bir fondü ile film gecenizi lezzetlendirmek istemez misiniz? 6 parçadan oluşan bu set 2 kişilik. En sevdiğiniz meyveleri hazırlayıp çikolata ile birlikte yemek için bu seti alabilirsiniz.

Bu setin sepete özel fiyatı 879 TL.

Kütahya Porselen Fondü Set

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

Lecoo DS102 Stereo Soundbar

Lecoo DS102 Stereo Soundbar

Film izlerken bu soundbar çok iyi oluyor. Sanki sinemada izliyor gibi film izlemenizi sağlayacak bu hoparlör taşınabilir. Yüksek sesi olan soundbar her eve lazım. Çift hoparlörlü tasarımı ve 360 derece sesi ile bu hoparlör çok hoşunuza gidecek eminiz.

Ses konusunda 30 yıllık uzman biri olarak, işinizi görmesi açısından mükemmel bir cihaz. Sesi ve bas seviyesi çok iyi. Hatta sesi kısık tutmak zorunda kalıyoruz bangır bangır ses. Saatlerce aramayın ve bir ton para vermeyin başka cihazlara. Yoksa biz de biliriz 3-5 katına başka cihaz alabilirdik. Lenovo Lecoo herkese tavsiye edebileceğim bir ürün. Övgüye şaşırmayın satıcıyı tanımıyorum. Tam aradığım cihazı bulduğum için memnun kaldım.

Lecoo DS102 Stereo Soundbar

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Homedius Ayaklı Bambu Keyif Tepsisi

Homedius Ayaklı Bambu Keyif Tepsisi

Ayaklı tepsiler daha çok yataklarda kullanılıyor ama siz bu tepsiyi film izlerken rahat etmek için kullanabilirsiniz. Hazırladıklarınızı üzerine koyup film keyfinizi bölmeden atıştırmalıkları rahatça yiyebilirsiniz.

Bu ürün indirimde, fiyatı ise 479 TL.

Homedius Ayaklı Bambu Keyif Tepsisi

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mulan
mulan
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