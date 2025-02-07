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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Size Alan Yaratacak Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Size Alan Yaratacak Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 13:42

Evde yer kazandıran her ürüne bayılıyoruz. Özellikle evde yeriniz azsa bu ürünler tam sizlik. Gelin evde size yer kazandıracak ürünler neler birlikte bakalım...

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 07.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Modalanka Katlanabilir Mutfak Masası

Modalanka Katlanabilir Mutfak Masası

Katlanabilir masa ile evde yer kazanacaksınız. Duvara monte edip kullanabileceğiniz masayı kullanmadığınız anlarda kapatabilecekseniz. Bu sayede yemek yenmediği zamanlarda masa yer kaplamıyor.

Ürün fiyatına göre güzel. Kibar bir ürün. Mutfakta güzel durdu.

Modalanka Katlanabilir Mutfak Masası

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

Ülbag Vakumlu Hurç Seti

Ülbag Vakumlu Hurç Seti

Vakumlu hurçlar evde yer açan ürünler. 5 parça gelen hurçlara battaniye, yorgan ya da kıyafet koyabiliyorsunuz. Havasını aldığınızda az yer kaplayan vakumlu hurçlar evde çok işinize yarayacak.

Çok güzel baya da geniş.

Ülbag Vakumlu Hurç Seti

Alpotekno Hareketli Askılık

Alpotekno Hareketli Askılık

Dolabınızda yer açmak için alabileceğiniz askıya birden fazla kıyafet asmak mümkün. Pantolon, kravat, şal asabileceğiniz askılık dolabınızda yer açacak. Hareketli askılık dolabınız için çok kullanışlı olacak.

Alpotekno Hareketli Askılık

Nacarev Mega Boy Baza Altı Düzenleyici

Nacarev Mega Boy Baza Altı Düzenleyici

4 tane gelen hurçlar yatak altı için ideal. 75x40x20 cm olan hurçlarla kıyafetlerinizi düzenleyebileceksiniz. Mega boy olan hurçlar evdeki birçok eşyayı ortadan kaldırabiliyor. Aynı zamanda çizgi deseniyle çok hoş duruyor.

Ürün 3 gün içinde geldi. Çok güzel ve büyük duruşuda,dikişleride fiyatına göre çok iyi. Ortada hiçbir yayınım kalmayacak. Oldukça da güzel duruyor. Ayrıca hediye hurç içinde çok teşekkür ederim.

Bu hurçlar sepette 359 TL'ye düşüyor.

Nacarev Mega Boy Baza Altı Düzenleyici

Volkan Plastik Katlanır Tabure

Volkan Plastik Katlanır Tabure

Katlanır tabure evde önemli bir ihtiyaç. Katlanıp saklandığı için çok az yer kaplıyor. Büyük taburelerden olan bu ürün sayesinde yukarıdaki yerlere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz.

120kgye kadar rahatlikla tasiyabiliyor

Volkan Plastik Katlanır Tabure

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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ALAS Çok Amaçlı Çekmece Düzenleyici

ALAS Çok Amaçlı Çekmece Düzenleyici

Dörtlü bu organizerden 2 tane geliyor. İçinde 4 parça olan set ile çekmeceleriniz daha düzenli olacak. 

O kadar topladı ki dolabı. Mis gibi bir ürün. Bir güne elime ulaştı alın,aldırın satıcıya çok teşekkürler…

ALAS Çok Amaçlı Çekmece Düzenleyici

Unique Design Çamaşır Askısı

Unique Design Çamaşır Askısı

Çamaşırlıklar evlerde çok yer kaplıyor. Ama bu çamaşır askısı duvara monte ediliyor ve istenildiği zaman kapanabiliyor. Katlanabilir yapısı sayesinde çok kullanışlı bir ürün. 100 cm çamaşırlık evinizde az yer kaplayacak.

Ürün gayet zarif,yer kaplamıyor ve malzemesi ise kaliteli.Kargolama çok itinalı(çift kutulu)Ürün içinden montaj için yeterli vida ve dübel çıkıyor.Ancak ısı yalıtımlı bir yüzeye monte edecekseniz bunlar işinizi görmeyecektir.(Ben 10mm dübel ve vida kullandım mesela)Üretici direk beton zemin düşünürek yardımcı malzemeleri koymuş.Bunu eleştiri anlamında söylemiyorum böyle bir yüzeye montaj yapacaksanız işe başlamadan tedarik edersiniz diye belirtttim.

Unique Design Çamaşır Askısı

Porsima Org Ayakkabı Rampası

Porsima Org Ayakkabı Rampası

Ayakkabı rampaları son zamanlarda çok kullanılıyor. 10 tane gelen bu rampalar sayesinde ayakkabılarınıza zarar vermeden düzgünce saklayabiliyorsunuz. Az yer kapladığı için daha fazla ayakkabı saklayabiliyorsunuz.

Ürün güzel fiyat performans ürünü  paketlemesi de iyi ayakkabının modeline göre ayarlanabilir olması da iyi

Porsima Org Ayakkabı Rampası

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

Maksi Pazar Raf Altı Sepet

Maksi Pazar Raf Altı Sepet

Rafların altına takılabilen bu metal sepetler çok işe yarıyor. Rafın altında size yer açacak raf metal olduğu için her mutfağa uyuyor. 

Çok beğendim,dolabıma tam geldi,kapak kapanmasında sıkıntı yok,

Maksi Pazar Raf Altı Sepet

My1 Company Kahve Kapsül Tutucu

My1 Company Kahve Kapsül Tutucu

Kahve makineniz kapsüllüyse bu kapsül tutucu tam sizlik. Buzdolabına asabileceğiniz kapsül tutucu ile ekstra bir yere ihtiyaç duymuyorsunuz. Mıknatıslı olduğu için sabitlemesi kolay.

Tezgah üstünde yer kaplamasından hoşlanmadığım için dolap üstü arıyordum. 4 ya da 5 mm şeffaf pleksi, mıknatısları şimdilik sağlam, dolaba zarar verecek kadar da sert değil. Ben çok beğendim. Aynı gün kargoya verdiler, ürün sağlam paketlenmişti.

My1 Company Kahve Kapsül Tutucu

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Lisinya Makyaj Pamuğu ve Kulak Çubuğu Organizer

Lisinya Makyaj Pamuğu ve Kulak Çubuğu Organizer

2 katlı bu organizer makyaj pamuğu ve kulak çubuğu için ideal. Az yer kaplayan ürün aynı zamanda çok daha düzenli olmanızı sağlıyor. 

Sepette 322 TL'ye düşen ürün 30 günün en düşük fiyatında!

Lisinya Makyaj Pamuğu ve Kulak Çubuğu Organizer

abnturk Çöp Kovası

abnturk Çöp Kovası

Katlanabilen yapısıyla çok kullanışlı çöp kovasını kullanmadığınız zamanlarda kapatabilirsiniz. Dolaba kolayca asılabilen kova her dolaba uyuyor. Mutfakta istediğiniz yere asabileceğiniz kova çok işinize yarayacak.

Daha önce aldığım üründen küçük şirindir. Fiyat performans olarak memnun kaldım. Tavsiye ederim.

abnturk Çöp Kovası

Buçağ Dekor Katlanabilir Ütü Masası

Buçağ Dekor Katlanabilir Ütü Masası

Katlanabilir ürünlerden olan bu ürünü duvara monte ediyorsunuz. Duvara monte edip kullanabileceğiniz ütü masasını kullanmadığınız zamanlarda katlayıp kaldırabiliyorsunuz. 

Buçağ Dekor Katlanabilir Ütü Masası

Trend Maison Çok Amaçlı Raf Ünitesi

Trend Maison Çok Amaçlı Raf Ünitesi

3 katlı raf ünitesi dar alanlara sığabiliyor. Mutfaktan banyoya her yerde kullanabileceğiniz raf ünitesi ile koyduğunuz yer düzene girecek. Tekerlekli olduğu için kullanımı çok kolay.

Sepette 351 TL'ye düşen raf ünitesi çok kullanışlı!

Trend Maison Çok Amaçlı Raf Ünitesi

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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