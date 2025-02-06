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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 6 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 6 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
06.02.2025 - 12:04

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 06.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Manila Kadın Uzun Koton Etek

Manila Kadın Uzun Koton Etek

Önden düğmeli etek yaz için ideal. Tişörtler ve croplarla kombinleyebileceğiniz eteğin boyu uzun. 

Çok beğendim hafif iç gösteriyor renginden dolayı çok sert bir kot değil yumuşak kumaşı var 38 olsa tam üzerime otururdu ama sorun değil beline pens atılır tesettürlü biri için mükemmel bir parça uzunluğu yeterli boy 165 kilo 55 🫶🏻

213 TL olan eteğin kumaş olanı Temu'da 370 TL.

Manila Kadın Uzun Koton Etek

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

YENDOSTEEN Mouse Pad

YENDOSTEEN Mouse Pad

Kaymaz yapısıyla mouse kullanırken rahat edeceğiniz mouse pad kurt tasarımıyla çok güzel. Ofiste ya da evde kullanabileceğiniz mouse pad kauçuk yapıda.

102 TL olan mouse padin farklı modeli Temu'da 105 TL.

YENDOSTEEN Mouse Pad

PINKCAT Kablosuz Fare

PINKCAT Kablosuz Fare

Bilgisayar kullanıyorsanız bir fare almanız şart! Yeşil rengiyle şeker bu ürünün sessiz tıklaması sayesinde her yerde rahatça kullanabiliyorsunuz. Her bilgisayara uygun fare taşınabilir olduğu için çantaya atıp götürülebiliyor.

149 TL olan fare Temu'da 248 TL.

PINKCAT Kablosuz Fare

DeFacto Kadın Coool Slim Fit Triko Kazak

DeFacto Kadın Coool Slim Fit Triko Kazak

Slim Fit modellerden olan kazak çizgili bir model. Etekler ve pantolonlarla yakışacak kazak herkesin dolabında olması gereken bir parça.

oldukça şık ve vücuda oturan bir kazak. her rengi tatlı.

350 TL olan kazak Temu'da başka rengi 432 TL.

DeFacto Kadın Coool Slim Fit Triko Kazak

MaNMaNing Uzun Hırka

MaNMaNing Uzun Hırka

Günlük olarak giyebileceğiniz bu hırka kış için gayet güzel bir model. Uzun modeldeki hırka beyaz rengiyle her şeye uyuyor. Kaliteli ve yumuşak hırka ile yaptığınız kombinlere herkes bayılacak.

438 TL olan hırkanın düz modeli Temu'da 448 TL.

MaNMaNing Uzun Hırka

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Baghashtag Baskılı Bez Çanta

Baghashtag Baskılı Bez Çanta

Üzerinde 3 çiçek olan bez çanta, pamuk kumaştan yapılmış. Sade baskılı bez çantaları seviyorsanız o zaman bu çanta tam size göre! 

Çok hızlı bir şekilde elime ulaştı. Çanta da iyi bir şekilde paketlenmişti kaç kere de kullanma fırsatım oldu memnunum kulpları gayet sağlamdı dikişleri de sağlam fakat kumaşı gerçekten ince neredeyse içi görünüyor bu sebeble de şekil olarak da dümdüz durmuyor. Fiyatına göre gayet güzel. Koyduklari not da cok güzeldi sevindim lakin baska birinin adı yazıyordu hiç sorun değil tabi ki

99 TL olan çantanın siyah renkli olanı Temu'da 103 TL.

Baghashtag Baskılı Bez Çanta

LYEAA Kadın Mini Sırt Çantası

LYEAA Kadın Mini Sırt Çantası

Kadife kumaştan üretilen sırt çantası 23x19x9 cm. Mini boydaki çanta günlük kullanmak için ideal. Telefon, cüzdan gibi günlük kullanacağınız şeyleri alan çantanın rengi her kombine uygun.

342 TL olan çanta Temu'da 406 TL.

LYEAA Kadın Mini Sırt Çantası

DECRAFTS Seagrass Depolama Sepeti

DECRAFTS Seagrass Depolama Sepeti

Hasır dokuma sepetin 3 bölmesi var. 37x12x8 cm boyutlarındaki sepeti ister depolama amaçlı isterseniz dekor amaçlı kullanabilirsiniz. Bu sepet evin her yerinde kullanılmaya uygun.

Kaliteli kullanisli duzenleyici.

258 TL olan sepetin tek bölmelisi Temu'da 272 TL.

DECRAFTS Seagrass Depolama Sepeti

RAMSBURRY Baskılı Sırt Çantası

RAMSBURRY Baskılı Sırt Çantası

Su geçirmez kumaşı ile kullanışlı sırt çantası okul ya da günlük için kullanılabilir. Baskılı çanta pembe rengiyle çok güzel duruyor.

349 TL olan çanta Temu'da 363 TL.

RAMSBURRY Baskılı Sırt Çantası

Monnhein Mikrofiber Banyo Paspası

Monnhein Mikrofiber Banyo Paspası

Sevimli bir tasarımı olan banyo paspası ile banyonuz çok daha güzel olacak. Makinede yıkanabilen banyo paspası kaymaz tabanı ile oldukça güvenli.

Fırsat ürünlerinden olan banyo paspası 233 TL, leopar desenlisi ise Temu'da 285 TL.

Monnhein Mikrofiber Banyo Paspası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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