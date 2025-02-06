Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 6 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

Günlük olarak giyebileceğiniz bu hırka kış için gayet güzel bir model. Uzun modeldeki hırka beyaz rengiyle her şeye uyuyor. Kaliteli ve yumuşak hırka ile yaptığınız kombinlere herkes bayılacak.

438 TL olan hırkanın düz modeli Temu'da 448 TL.

MaNMaNing Uzun Hırka

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.