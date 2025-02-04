Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

Oval halı 60x100 cm boyutlarında. Hol için gayet uygun halı hem şık hem de çok rahat. Kaymaz tabanı olduğu için oldukça güvenli. Canlı renkleri ile her ortama çok güzel uyuyor.

Fırsat ürünü olan halı 233 TL, Temu'da ise 254 TL.

Chilai Home Slide Dark Halı

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