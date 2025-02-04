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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
04.02.2025 - 16:16

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 04.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Monnhein Kapı Önü Paspası

Monnhein Kapı Önü Paspası

Kapı önüne koyabileceğiniz paspas Game of Thrones hayranlarına özel. 40x60 cm paspas kapınızın önüne renk katacak. Dayanıklı ve güzel paspas evinizin en güzel parçası olacak!

%5 indirime giren paspasın başka modeli 161 TL, Temu'da 568 TL.

Monnhein Kapı Önü Paspası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Porsima Diamond Deterjan Saklama Kutusu

Porsima Diamond Deterjan Saklama Kutusu

Deterjan saklamak için ideal kutulardan olan bu kutudan 2 tane geliyor. Başka amaçlarla da kullanabileceğiniz kutu ile düzen sağlayabileceksiniz. 

Plastiği kaliteli hediye sticker için minnatarım 😀

101 TL olan saklama kutusu Temu'da 232 TL.

Porsima Diamond Deterjan Saklama Kutusu

Hıgh Supply Servıce Peynir Dilimleyici

Hıgh Supply Servıce Peynir Dilimleyici

Peynir dilimlemek için kullanabileceğiniz testere her eve lazım. Peynirleri dağıtmadan dilimleyen bu dilimleyici misafir sunumlarınız için de gerekli.

118 TL olan peynir dilimleyici Temu'da 123 TL.

Hıgh Supply Servıce Peynir Dilimleyici

Özcanlar Çerçeve Ahşap Altlık

Özcanlar Çerçeve Ahşap Altlık

Dekoratif kullanılabilen ahşap atlık sunumlar için ideal. Kahve sunumu yaparken kullanabileceğiniz kütük çok hoş bir parça. Evde sunum yapmayı seviyorsanız bu ürünü alabilirsiniz.

93 TL olan kütüğün benzeri Temu'da 187 TL.

Özcanlar Çerçeve Ahşap Altlık

Kuishi Sıvı Sabunluk

Kuishi Sıvı Sabunluk

Banyonuzda sabunluk yoksa bunu alabilirsiniz. Plastik sabunluk kehribar renginde. 250 ml kapasiteli sabunluktan 2 tane geliyor. Kullanışlı sabunluk banyonuzu çok daha güzel gösterecek.

114 TL olan sabunlukların Temu'da üçlüsü 270 TL.

Kuishi Sıvı Sabunluk

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Impatiens Retro Sütun Mumluk

Impatiens Retro Sütun Mumluk

Bu mumluklar çok kullanışlı. 10 cm olan mumluklar 4 tane geliyor. Demir mumluklar yuvarlak. Mumluklar sayesinde evde rahatça mum yakabileceksiniz.

206 TL olan mumluklar Temu'da 487 TL.

Impatiens Retro Sütun Mumluk

Ronax Home Yay Metal Tablo

Ronax Home Yay Metal Tablo

Tablolar evleri güzelleştiren ürünler. Bu siyah renkli metal tablo yay şeklinde. 70 cm tablo duvara kolayca monte edilebiliyor. Duvarda şık duran tablo ile eviniz çok daha güzel görünecek.

370 TL olan tablonun Temu'da farklı modeli 501 TL.

Ronax Home Yay Metal Tablo

Orret Home Cam Demlik

Orret Home Cam Demlik

Isıya dayanıklı cam demlik borosilikat malzemeden yapılmış. Şık tasarımı kullanım kolaylığı ile birleştiren çaydanlıkla lezzetli çaylar yapacaksınız. 900 ml kapasiteli çaydanlık kendinden süzgeçli.

Kalitesi yeterli. Görüntüsü şık. Birkaç haftadır sorunsuz kullanıyorum. Memnunum. Satın almayı düşünenler tek bir şeye dikkat etsin. Farklı hacimlerdeki ürünlerin alt kısmı, yani çaydanlığa giren kısmının çapı farklı. Hacim büyüdükçe çap da büyüyor. En büyük boyu küçük çaydanlığınıza alırsanız yerine yerleşmeyebilir ve emanet gibi üstünde zar zor durabilir.

224 TL olan demliğe benzer bir model Temu'da 379 TL.

Orret Home Cam Demlik

Utdpet Watermelon Köpek Tasma

Utdpet Watermelon Köpek Tasma

Fularlı bu tasma köpeğinize çok yakışacak. Kırmızı tasma hem şık hem de çok kullanışlı. Üzerinde karpuz desenleri olan tasma ayarlanabiliyor. 

124 TL olan tasma Temu'da 143 TL.

Utdpet Watermelon Köpek Tasma

Chilai Home Slide Dark Halı

Chilai Home Slide Dark Halı

Oval halı 60x100 cm boyutlarında. Hol için gayet uygun halı hem şık hem de çok rahat. Kaymaz tabanı olduğu için oldukça güvenli. Canlı renkleri ile her ortama çok güzel uyuyor.

Fırsat ürünü olan halı 233 TL, Temu'da ise 254 TL.

Chilai Home Slide Dark Halı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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