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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Keyfine Düşkünlere Özel Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Keyfine Düşkünlere Özel Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
31.01.2025 - 17:31

Keyfine düşkünlerin sevdiği bazı ürünler vardır. Bu ürünler tabii ki kişiden kişiye değişir ama biz herkesin beğenebileceği bazı ürünleri derledik. Gelin keyfinize keyif katacak ürünler neler birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 31.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Moliendo Finest Coffee Espresso Blend Kahve

Moliendo Finest Coffee Espresso Blend Kahve

Kahve tam bir keyif işi. Keyif yapmayı seviyorsanız elbette iyi bir kahveye ihtiyacınız var. 250 gramlık paketle gelen kahvenin tadı oldukça lezzetli. Yumuşak bir içimi olan kahve ile keyfiniz yerine gelecek!

Eğer düşünürseniz mükemmel bir kahve içimi lezzetli yumuşak tam istenilen tadda ölçüsünü ayarlayıp demlerseniz enfes sadece uyarayım kabı aynı önünde yazıyo çekirdekli aldım yanlışlıkla Bi keresinde öğütücü yoksa öğütülmüş olanı seçin. Şimdiden afiyet olsun. 10 numara kahve.

Moliendo Finest Coffee Espresso Blend Kahve

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

Altınmarka Bitter Çubuk Çikolata

Altınmarka Bitter Çubuk Çikolata

Çikolatadan daha güzel keyif ürünü olabilir mi? 1,6 kg gelen bu çikolata çubuk şeklinde. Çubuk çikolatalar çay ya da kahve yanına çok yakışır. Bitter çikolatayı günlük kahvenizin yanında yiyebilir, misafirlerinize sunabilirsiniz.

🤌Çok lezzetli, beğendim. Hızlı kargo. Teşekkür ederim. Düşünmeden alabilirsiniz. 👍

Sepette 1.270 TL'ye düşen çikolatalar çok lezzetli!

Altınmarka Bitter Çubuk Çikolata

Trend Mum Terapi ve Çakra Kokulu Mum

Trend Mum Terapi ve Çakra Kokulu Mum

Portakal, tarçın ve kahve çekirdeklerinden oluşan mumun çok hoşunuza gideceği kesin. Meditasyon yaparken ya da kitap okurken yakıp ortamı güzelleştirebileceğiniz mumun kokusuna bayılacaksınız.

Bu mum sepette 280 TL'ye düşüyor.

Trend Mum Terapi ve Çakra Kokulu Mum

Lipton Bitki Çayı

Lipton Bitki Çayı

Bazıları için keyif yapmak demek sakin bir köşede çayını içmek demek. Yeşil çay sevenler için bu çay tam keyif için. İçinde 20 tane çay poşeti var. Keyif yapmak için bu çay ideal!

Çok iyi teşekkür ederim.

Lipton Bitki Çayı

DeFacto Kadın Ev Terliği

DeFacto Kadın Ev Terliği

Rahat bir terliğin sizi çok keyiflendireceği kesin. Düz tabanlı terlik aynı zamanda çok şık. Papyon kurdelesi olan terlikleri görünce bile keyfiniz yerine gelecek.

sevgilim görmüs ve tam bana göre olduğunu düsündüğü icin hediye almıs 😭😭😭 assssırı sirin bi terlik o kadar yumusak ki 🧿🧿🧿 askim bitanem aldığı icin cok yakıstı bana sizde nasıl durur bilemem 🤔🤔

DeFacto Kadın Ev Terliği

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MjCare Karışık Yüz Maskesi

MjCare Karışık Yüz Maskesi

Maskeler kendimizi çok iyi hissetmemizi sağlamıyor mu? 10 tane gelen maskeler yüzünüze ferahlık ve canlılık katıyor. Kendinize ayırdığınız bir gün için bu maskeler ideal!

Sepette 227 TL'ye düşen maskeler kaçmaz!

Çok sevdiğim maskelerim. Aldığım zaman bu şekilde toplu alıyorum ve uzun bir süre idare ediyor. Cildimi neme doyuruyor. 😍

MjCare Karışık Yüz Maskesi

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

Yataş Bedding Holly Wellsoft Tv Battaniyesi

Yataş Bedding Holly Wellsoft Tv Battaniyesi

Keyif yapmak için bir battaniye şart. 140x190 cm olan battaniye ile televizyon karşısında rahat rahat keyif yapabileceksiniz. Gri rengiyle her odaya uygun. Yumuşak ve rahat battaniye sizi rahat ettirecek.

Harika bir battaniye ilk geldiğinde hemen yıkayıp denemek istedim ama kedim kaptı. Battaniyeyi  annesi zannediyor masaj yapıp asla üstünden ayrılmıyor :)

Yataş Bedding Holly Wellsoft Tv Battaniyesi

Dokuru Ananas Kuru Meyve Cipsi

Dokuru Ananas Kuru Meyve Cipsi

Kurutulmuş meyveler güzel atıştırmalıklar. Ananas seviyorsanız kuru ananası da seveceğiniz kesin. Hem sağlıklı hem güzel atıştırmalık sepette 110 TL'ye düşüyor.

Bu kadar lezzetli bir şey beklemiyordum. Gerçekten daha fazlasını sipariş etmediğime pişman oldum. Hemen yeni bir sipariş oluşturucam. Hediyeniz için de çokkk teşekkür ederim.

Dokuru Ananas Kuru Meyve Cipsi

Xiaomi Bluetooth Mini Hoparlör

Xiaomi Bluetooth Mini Hoparlör

Müzik dinlemeyi seviyorsanız o zaman bu mini hoparlör sizin için ideal. Bluetooth ile bağlanıp istediğiniz her yerde müzik dinlemenize yardımcı olan hoparlörü her yere yanınızda taşıyabilirsiniz.

Mı beni yanıltmadı. Ürün 5 cm boyutunda , bağlantıda hiçbir sorun yaşamadım. Sesi boyuna göre tatmin edici bas ve tiz güzel pantolon cebine koy istediğin yere git, yaklaşık 10-13 mt ye kadar bağlantısı var. Herhangi bir cızırtı vurultu yaşanmadı. Minimal boyutta isteyenler bence kaçırmasın beğendim araçta kullanacağım beni tatmin etti.

Xiaomi Bluetooth Mini Hoparlör

Alseka Işıklı Dekoratif Tütsülük

Alseka Işıklı Dekoratif Tütsülük

Şömine görünümlü tütsülük kahve keyfinizi tamamlayacak. Dekoratif olarak da çok hoş duran tütsülük çok hoşunuza gidecek. 

Sepette 441 TL'ye düşen tütsülüğün yanında 1 tane tütsü de geliyor.

Alseka Işıklı Dekoratif Tütsülük

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İndigo Kitap Renkler Ülkesi

İndigo Kitap Renkler Ülkesi

Yetişkinlere özel boyama kitapları son zamanlarda çok moda. Siz de boyama yapmayı seviyorsanız bunu da seveceğiniz kesin. Rengarenk boyamalar yapacağınız ürünün içinde doğa ve hayvan resimleri var.

Yetişkinler için gayet yeterli.

İndigo Kitap Renkler Ülkesi

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

Poblex 3D Uyku Maskesi

Poblex 3D Uyku Maskesi

Uyurken rahat etmek isteyenler için uyku maskesi şart. 3D uyku maskesi özel tasarımı sayesinde ışığı tamamen kesiyor. Bu maske rahat uyumanızı sağlayacak. Sabahları daha dinç ve keyifli uyanmanın yolu bu maske!

Kullanımı rahat. Gözleri tam kapatıyor ve sıradan uyku gözlüklerine göre gözlerinizde baskı oluşturmuyor ya da burnunuza oturmuyor. Lastik ayarlama kısmı kafamın arkasını acıtır diye düşünmüştüm ama acıtmıyor. Teşekkür ederim 🌸

Poblex 3D Uyku Maskesi

Robeve Boyun Masaj Aleti

Robeve Boyun Masaj Aleti

Çift motorlu masaj aleti ile boynunuz çok rahat edecek. Keyiflenmek için ihtiyacınız olan masaj aleti sizi yoğurarak rahatlamanızı sağlıyor. Yoğun iş günlerinden sonra masaj aleti sizi gevşetiyor.

Sepette 499 TL'ye düşen masaj aleti sizi çok rahatlatacak.

Robeve Boyun Masaj Aleti

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mulan
mulan
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