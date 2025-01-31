onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 31 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 31 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
31.01.2025 - 15:20

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 31.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Btstil Bambu Koltuk Tepsisi

Btstil Bambu Koltuk Tepsisi

Koltuk kenarına koymalık koltuk tepsisi bambu. Kaymaz yapısıyla koltuk kenarında rahatça duruyor. Üzerine içecek, tabak ve kumanda koyabileceğiniz tepsi sayesinde güzel bir film keyfi yapabileceksiniz.

659 TL olan tepsi Temu'da 732 TL.

Btstil Bambu Koltuk Tepsisi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Mithra Life Gri Raf

Mithra Life Gri Raf

6 katlı raf plastik. Mutfakta, banyoda ya da istediğiniz odada kullanabileceğiniz raf gri rengiyle çok şık duruyor. 

Fırsat ürünü olan raf 660 TL, Temu'da benzeri 744 TL.

Mithra Life Gri Raf

ATA HOME Bakım Ürünleri Organizeri

ATA HOME Bakım Ürünleri Organizeri

Bakım ürünleri için bir organizeriniz yoksa bu ürünü alabilirsiniz. 2 katlı düzenleyici büyük boy. Plastik organizer oldukça kaliteli. Çok amaçlı standı her yerde kullanabilirsiniz.

Kurulumu çok kolay ve plastik olmasına rağmen beyaz banyoda çok şık duruyor. Bir sürü makyaj malzemesi sığıyor.

299 TL olan organizer Temu'da 618 TL.

ATA HOME Bakım Ürünleri Organizeri

Koton Polo Yaka Tişört

Koton Polo Yaka Tişört

Polo yaka tişörtler yazın özellikle çok rahat oluyor. Önünde düğmesi olan tişört dar kesim. Bu renkten başka 3 farklı rengi daha olan tişörtle yazın kombin yapmak çok daha kolay olacak.

Ben beğendiysem eşim de beğenmiştir.

164 TL olan tişört Temu'da 332 TL.

Koton Polo Yaka Tişört

DeFacto Çanta

DeFacto Çanta

Günlük kullanıma uygun çantanın formu sert. Şık tasarımı ile her yere uygun çanta küçük ama çok kullanışlı.

Beklediğimden küçük geldi. Kullanırlır yine de.

195 TL olan çanta Temu'da 640 TL.

DeFacto Çanta

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaootely Kablo Yönetim Kutusu

Yaootely Kablo Yönetim Kutusu

Kablolarınızı düzene sokacak bu kutu ile etrafta kablolar artık görünmüyor. Prize takılan elektronik eşyanız çoksa bu kutu tam sizlik. Telefonunuzu koymak için de yeri olan kutu ile eviniz ya da ofisiniz daha temiz görünecek.

502 TL olan kutunun Temu'da hasırı 532 TL. 

Yaootely Kablo Yönetim Kutusu

Bytaoqipet Kozmetik Çantası

Bytaoqipet Kozmetik Çantası

Şeffaf kozmetik çantası herkese lazım. İçine makyaj ürünlerini ya da bakım ürünlerini koyabileceğiniz çantanın deseni de çok tatlı. Fermuarlı çantayı kullanması çok kolay.

160 TL olan çantanın benzeri Temu'da 173 TL.

Bytaoqipet Kozmetik Çantası

Yıldız Saçan Dolunay Gece Lambası

Yıldız Saçan Dolunay Gece Lambası

Odanıza gece lambası almak istiyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Kırmızı ışığıyla her yeri renklendiren lamba dolunay modelinde. Sevdiğiniz birine hediye olarak da alabileceğiniz lamba çok güzel. 

249 TL olan lamba Temu'da 355 TL.

Yıldız Saçan Dolunay Gece Lambası

NUPTIO Ahşap Şamdan

NUPTIO Ahşap Şamdan

2 tane gelen şamdanlar çok şık. Rustik bir havası olan şamdanlar her eve uygun. Ahşap olan şamdanlar evinizin dekorunu tamamlayacak.

643 TL olan şamdanların Temu'da bakırı 647 TL.

NUPTIO Ahşap Şamdan

Yosoo Ahşap Posta Kutusu

Yosoo Ahşap Posta Kutusu

Kapınızın önüne asabileceğiniz bu posta kutusunun bölmesi ve asılacak yerleri var. Duvara monte ederek kullanabileceğiniz posta kutusu kırmızı rengiyle çok canlı duruyor.

540 TL olan posta kutusu Temu'da 587 TL.

Yosoo Ahşap Posta Kutusu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın