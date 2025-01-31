Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 31 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

Kapınızın önüne asabileceğiniz bu posta kutusunun bölmesi ve asılacak yerleri var. Duvara monte ederek kullanabileceğiniz posta kutusu kırmızı rengiyle çok canlı duruyor.

540 TL olan posta kutusu Temu'da 587 TL.

Yosoo Ahşap Posta Kutusu

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