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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 17:21

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 27.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Bino Yan Sehpa

Bino Yan Sehpa

Ahşap masa çok kullanışlı. Yatak ya da koltuk kenarına koyarak kullanabileceğiniz masaya bilgisayarınızı koyup çalışabilirsiniz. Çay, kahve içerken de kullanabileceğiniz yan sehpa çok işinize yarayacak.

599 TL olan yan sehpa Temu'da 874 TL.

Bino Yan Sehpa

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Mzshne Depolama Sepeti

Mzshne Depolama Sepeti

Katlanabilir sepetle evde her yer derli toplu görünecek. Kaliteli duran sepetler eğilip bükülmüyor. Kıyafetler ya da başka eşyalar için uygun sepetten birkaç tane almak isteyeceksiniz. 

402 TL olan sepet Temu'da 551 TL.

Mzshne Depolama Sepeti

AMAZON

Miss Poem Triko Kazak

Miss Poem Triko Kazak

Triko bu kazak çok güzel duruyor. Etek ya da pantolonla yakışan kazak boğazlı bir model.

399 TL olan kazağın benzeri Temu'da 438 TL.

Miss Poem Triko Kazak

AMAZON

Deconox Mutfak Ölçü Kabı

Deconox Mutfak Ölçü Kabı

Şeffaf ölçü kabı sayesinde mutfakta tarif yapmak kolaylaşıyor. Çift taraflı ölçü kabı aynı zamanda çok şık duruyor. Kuru ve sıvı tarafı ayrı olan ölçü kabı çok işinize yarayacak.

600ml ve 55ml gibi iki ölçüm alanı var. Ben film banyosu hesaplarken kullanıyorum. Değerler tutarlı görünüyor. Az yer kaplıyor, ince akış noktaları ile hassas dolum yapıyor. Tabi ana govdede karıştırmak için iki sıvıyı ölçüyorsanız ekstra bir kaba boşaltıp aktarmak gerekiyor. Ben karıştırmayı başka bir kapta yaptığım için ölçüsüz bir kap ve bu ölçü ikilisi işimi görüyor.

123 TL olan ölçü kabı Temu'da 123.50 TL.

Deconox Mutfak Ölçü Kabı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Clementoni Oyun Halısı

Clementoni Oyun Halısı

0-36 ay için uygun halı sayesinde çocuğunuz her yerde oyun oynayabilecek. Kolayca açılıp toplanabildiği için kullanımı çok rahat. 

Misafirliklere giderken hızlıca paket edilebilmesi, çocuğun ilgisini çekmesi, ekstra oyuncak bağlama alanı bulunması güzel artılar. Lakin çocuk emeklemeye başladıktan sonra altındaki zemini pek umursamadığı için sadece yerdeki güvenli alandan ibaret hale geliyor. Çocuk kolları üzerinde durup sağa sola döner halde ise çok kullanışlı. bir iki emekleme sonrası genelde halının dışında buluyoruz zaten :)

556 TL olan oyun halısı Temu'da 845 TL.

Clementoni Oyun Halısı

AMAZON
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Weenkeey Kadın Obi Kemer

Weenkeey Kadın Obi Kemer

Sarma kemer elbise ve eteklerle çok şık duruyor. Siyah renkli olduğu için her şeye uyuyor. Kıyafeti tam saran kemer sayesinde kombinleriniz çok daha güzel görünüyor.

231 TL olan kemer Temu'da 255 TL.

Weenkeey Kadın Obi Kemer

AMAZON

Tek Bant Kadın Sandalet

Tek Bant Kadın Sandalet

Ten rengi sandalet, tek bant tokalı. Üzerinde taşlar olan sandalet yaz için ideal. Ten rengi olduğu için her kombine yakışıyor.

369 TL olan sandaletin benzeri Temu'da 403 TL.

Tek Bant Kadın Sandalet

AMAZON

Wellstil Düz Keten Masa Örtüsü

Wellstil Düz Keten Masa Örtüsü

100x100 cm boyutlarındaki masa örtüsü keten. Düz keten bu örtü ile masalarınız çok daha güzel duruyor. 

124 TL olan örtü Temu'da 157 TL.

Wellstil Düz Keten Masa Örtüsü

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Nettenevime Yapay Çiçek

Nettenevime Yapay Çiçek

50 cm olan yapay bitki çok güzel. Sarı mimoza olan bitkiden birkaç tane alıp masanız için güzel bir süs tasarlayabilirsiniz. 

249 TL olan yapay çiçeğin Temu'da farklı çiçeği 443 TL.

Nettenevime Yapay Çiçek

AMAZON

Botiniv Köpek Mama-Su Kabı

Botiniv Köpek Mama-Su Kabı

Katlanabilir kaplar dışarıda çok kullanışlı oluyor. Köpeğinizin dışarıda su içmesini ve mama yemesini kolaylaştıran kaplarla dışarıda gezmek çok daha rahat!

358 TL olan kaplar Temu'da 362 TL.

Botiniv Köpek Mama-Su Kabı

AMAZON

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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roxanne

Amazon boykot Yaşasın Özgür Filistin 🇯🇴🍉💪✌🏼