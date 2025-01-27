Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

Şeffaf ölçü kabı sayesinde mutfakta tarif yapmak kolaylaşıyor. Çift taraflı ölçü kabı aynı zamanda çok şık duruyor. Kuru ve sıvı tarafı ayrı olan ölçü kabı çok işinize yarayacak.

600ml ve 55ml gibi iki ölçüm alanı var. Ben film banyosu hesaplarken kullanıyorum. Değerler tutarlı görünüyor. Az yer kaplıyor, ince akış noktaları ile hassas dolum yapıyor. Tabi ana govdede karıştırmak için iki sıvıyı ölçüyorsanız ekstra bir kaba boşaltıp aktarmak gerekiyor. Ben karıştırmayı başka bir kapta yaptığım için ölçüsüz bir kap ve bu ölçü ikilisi işimi görüyor.

123 TL olan ölçü kabı Temu'da 123.50 TL.

Deconox Mutfak Ölçü Kabı

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