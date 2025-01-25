Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

6 tane gelen kaseler 50 ml. Çok şık duran kaseleri sos için kullanmak mümkün. Başka şeyler için de kullanabileceğiniz kaseler mutfağınızın en sevdiğiniz ürünleri olacak!

512 TL olan kase seti Temu'da 657 TL.

Urban Lifestyle Kase

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