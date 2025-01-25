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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
25.01.2025 - 17:01

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 25.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Urban Lifestyle Kase

Urban Lifestyle Kase

6 tane gelen kaseler 50 ml. Çok şık duran kaseleri sos için kullanmak mümkün. Başka şeyler için de kullanabileceğiniz kaseler mutfağınızın en sevdiğiniz ürünleri olacak!

512 TL olan kase seti Temu'da 657 TL.

Urban Lifestyle Kase

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Uzun Kollu Mayo

Uzun Kollu Mayo

Uzun kollu mayolar son zamanlarda çok moda. Siyah rengiyle şık duran mayonun önünde fermuarı var. Şık mayo ile denizde çok rahat edeceksiniz.

471 TL olan mayo Temu'da 672 TL.

Uzun Kollu Mayo

AMAZON

Albishoes Peluş Ev Botu

Albishoes Peluş Ev Botu

Hayvan figürlü ev botu ile hem rahat ediyorsunuz hem de çok tatlı duruyorsunuz. Köpek figürlü botla kışın ayaklarınız hiç üşümeyecek. Yumuşacık tabanı olan botu sevdiklerinize hediye olarak da alabilirsiniz. 

249 TL olan ev botu Temu'da 288 TL.

Albishoes Peluş Ev Botu

AMAZON

Raxove Fuzzy Kanepe Örtüsü

Raxove Fuzzy Kanepe Örtüsü

Kanepe üzerine örtebildiğiniz örtü çok güzel duruyor. Kalın bir örtü olan bu örtü makinede yıkanabiliyor. Pamuklu örtü ile rahat edeceğiniz kesin! Evinizin dekoruna da uyacak örtü kaymıyor.

634 TL olan kanepe örtüsünün tek renklisi Temu'da 786 TL.

Raxove Fuzzy Kanepe Örtüsü

AMAZON

Galaxy Kadran Rakamlı Duvar Saati

Galaxy Kadran Rakamlı Duvar Saati

Gold detaylı duvar saati 43 cm. Bej rengiyle her yere uyan duvar saati evinizin çok daha şık görünmesini sağlayacak. Her odaya uyacak duvar saati evinizi güzelleştirmek için ideal bir parça.

718 TL olan duvar saati Temu'da 1.049 TL.

Galaxy Kadran Rakamlı Duvar Saati

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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LYEAA Kadın Çanta

LYEAA Kadın Çanta

Hasır model çanta özellikle yaz için ideal bir model. Fermuarlı yapısıyla çok güzel duran çantanın önünde papatya deseni var.

342 TL olan çantanın Temu'da benzeri 369 TL.

LYEAA Kadın Çanta

AMAZON

Lakpopya Kadın Cüzdan

Lakpopya Kadın Cüzdan

Cüzdana ihtiyacınız varsa bu modeli düşünebilirsiniz. 14x10 cm cüzdan hem şık hem de çok kullanışlı. Çok bölmeli olduğu için rahat rahat içine eşyaları sığdırabiliyorsunuz. Yeşil rengiyle çok tatlı duran bir cüzdan bu!

Kaliteli, sağlam, fonksiyonel ve çok kullanışlı.

356 TL olan cüzdana benzer bir cüzdan Temu'da 389 TL.

Lakpopya Kadın Cüzdan

AMAZON

REFSAN Kaşıklık

REFSAN Kaşıklık

Seramik bu kaşıklık yemek yaparken etrafın kirlenmesini engelliyor. Beyaz renkli olduğu için her mutfağa uyuyor. 

222 TL olan kaşıklığın benzeri Temu'da 228 TL.

REFSAN Kaşıklık

AMAZON

LZSXDWXY Kadın Crossbody Telefon Çantası

LZSXDWXY Kadın Crossbody Telefon Çantası

Dışarı cüzdan ve telefonla çıkıyorsanız bu çanta tam sizlik. İçine telefonunuzu ve paranızı, kartlarınızı koyabileceğiniz çantanın birçok rengi var. Askısı ile omzunuza asabileceğiniz çanta ile dışarı çıkmak çok daha rahat!

340 TL olan çantanın Temu'da benzeri 411 TL.

LZSXDWXY Telefon Çantası

AMAZON

Pamuklu Kısa Kollu Tişört

Pamuklu Kısa Kollu Tişört

Baskısıyla çok güzel olan tişörtün kapişonu var. Pamuklu yapısıyla rahat tişörtü dışarıda ya da evde giyebilirsiniz. 

123 TL olan tişörte benzer bir tişört Temu'da 200 TL.

Pamuklu Kısa Kollu Tişört

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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