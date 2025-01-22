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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 20:46

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 22.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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İndirimsmart Bundera Köpek Tasması

İndirimsmart Bundera Köpek Tasması

Köpek gezdirirken ellerinizi kullanmak istiyorsanız size bir bel tasması şart. Ellerinizi serbest bırakan köpek tasmasının kayış ipi ayarlanabiliyor. Hem küçük hem büyük köpeklere uygun tasmayla köpeğinizle rahat rahat gezeceksiniz.

299 TL olan köpek tasması Temu'da 407 TL.

İndirimsmart Bundera Köpek Tasması

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DeFacto Regular Fit Triko Hırka

DeFacto Regular Fit Triko Hırka

Hırkalar kışın en sevilenleri. Kış boyu severek giyeceğiniz bu triko hırka baklava desenli. V yaka hırka düğmeli bir model. Özellikle pantolonlarla kombinlenebilecek hırka dolabınızın en güzel parçası olacak.

599 TL olan hırka Temu'da 621 TL.

DeFacto Regular Fit Triko Hırka

AMAZON

maoxINTEK Mutfak Önlüğü

maoxINTEK Mutfak Önlüğü

Yemek yaparken ihtiyacınız olacak mutfak önlüğünü üzerinizin kirlenmesini istemediğiniz her işte kullanmak mümkün. Önünde cebi olan önlük çok şık duruyor. Pamuklu önlük ayarlanabilir model.

283 TL olan önlük Temu'da 287 TL.

maoxINTEK Mutfak Önlüğü

AMAZON

DeFacto Erkek Bebek Sweatshirt

DeFacto Erkek Bebek Sweatshirt

Çok satanlarda 1. sırada yer alan sweat, çizgili modeliyle çok güzel. Bebeklerinizi şık giydirmek istiyorsanız bu kazağı alabilirsiniz. 

Ürün görseldeki gibi geldi kalın bır kumaşa sahıp değil tam sweet kumaşı.

149 TL olan sweatshirt Temu'da 168 TL.

DeFacto Erkek Bebek Sweatshirt

AMAZON

Buffer Evcil Hayvan Suluğu

Buffer Evcil Hayvan Suluğu

Köpeğiniz varsa dışarıda su içmesi zor olabiliyor. Evcil hayvanınızın gezerken su içmesini kolaylaştıracak suluk 350 ml. Sızdırmaz olduğu için su hiçbir yere akmıyor. Kilitlenebilen yapısı sayesinde oldukça güvenli.

küçük olduğu için kolay taşınıyor. su akıtmıyor. özellikle küçük cins köpekler için çok kullanışlı. daha büyükler için daha büyük ürün almak gerekir

231 TL olan suluk Temu'da 273 TL.

Buffer Evcil Hayvan Suluğu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Ferplast Glam Evcil Hayvan Mama Kasesi

Ferplast Glam Evcil Hayvan Mama Kasesi

1.2 litrelik kaseyi ister mama ister su için kullanmanız mümkün. Evcil hayvanların yemek yemesi ve su içmesi için tasarlanan kase hem şık hem kullanışlı bir ürün.

ürün aşırı kaliteli ve gerçekten baya büyük.

211 TL olan kase Temu'da 292 TL.

Ferplast Glam Evcil Hayvan Mama Kasesi

AMAZON

CA Games Memory Eşleştirme Kartları

CA Games Memory Eşleştirme Kartları

3 yaş ve üzeri için kartlar çok eğlenceli. Çocukların hoşuna gidecek eşleştirme kartlarında meyve ve sebzeler var. Çocuklar eğlenirken öğreneceği bu kartlarla hep oynamak isteyecekler.

Kartlar kalın ve şekil baskıları çok güzel. Tavsiye ederim.

136 TL olan eşleştirme kartları Temu'da 368 TL.

CA Games Memory Eşleştirme Kartları

AMAZON

Porsima Takı-Toka Organizeri

Porsima Takı-Toka Organizeri

Takı ve tokalarınızı saklamak için kullanabileceğiniz organizer çok güzel. Şeffaf olduğu için her şeyi görebiliyorsunuz. Kendinden kapaklı olduğu için içi pislenmiyor ve toz olmuyor. 12 bölmesi olan organizerle her şeyiniz temiz olacak.

191 TL olan organizer Temu'da 302 TL.

Porsima Takı-Toka Organizeri

AMAZON

Kahdsvby Yarımküre Sağ Beyin Modeli

Kahdsvby Yarımküre Sağ Beyin Modeli

İnsan vücudu eğitiminde kullanılabilecek beyin modeli öğrenciler için ideal bir model. Sökülmesi kolay model, öğrencilerin rahatça görmesini ve anlamasını sağlıyor. 

925 TL olan model Temu'da 989 TL.

Kahdsvby Yarımküre Sağ Beyin Modeli

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Kadın Triko Kazak

Kadın Triko Kazak

Yarım balıkçı model kazağın omuz dekoltesi de var. Mavi renkli kazağın salaş bir modeli var. Rengine ayrı modeline ayrı bayılacağınız kazak kotlarla güzel olabilir.

Bu kazak 449 TL, benzer modeli ise Temu'da 529 TL.

Kadın Triko Kazak

AMAZON

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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