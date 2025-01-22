Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

Köpeğiniz varsa dışarıda su içmesi zor olabiliyor. Evcil hayvanınızın gezerken su içmesini kolaylaştıracak suluk 350 ml. Sızdırmaz olduğu için su hiçbir yere akmıyor. Kilitlenebilen yapısı sayesinde oldukça güvenli.

küçük olduğu için kolay taşınıyor. su akıtmıyor. özellikle küçük cins köpekler için çok kullanışlı. daha büyükler için daha büyük ürün almak gerekir

231 TL olan suluk Temu'da 273 TL.

Buffer Evcil Hayvan Suluğu

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