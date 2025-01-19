Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

Günlük kullanmak için bir sırt çantası arıyorsanız bu model tam sizlik. Unisex bir model olan bu çantayı okul için de kullanmak mümkün. 15.6 inç'e kadar laptopların sığabildiği çantanın birçok gözü var, bu sayede her eşyanıza rahatça erişebiliyorsunuz.

Sanırım 1 seneden fazla oldu kullanalı, spor sehahayit, iş, okul her türlü yanımda çıt demedi henüz. Su geçirmiyor yağmurda çamurda da kullandım gayet başarılı

309 TL olan çanta Temu'da 414 TL.

NPO nJoy Günlük Sırt Çantası

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