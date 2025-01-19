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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
19.01.2025 - 14:37

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 19.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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NPO nJoy Günlük Sırt Çantası

NPO nJoy Günlük Sırt Çantası

Günlük kullanmak için bir sırt çantası arıyorsanız bu model tam sizlik. Unisex bir model olan bu çantayı okul için de kullanmak mümkün. 15.6 inç'e kadar laptopların sığabildiği çantanın birçok gözü var, bu sayede her eşyanıza rahatça erişebiliyorsunuz.

Sanırım 1 seneden fazla oldu kullanalı, spor sehahayit, iş, okul her türlü yanımda çıt demedi henüz. Su geçirmiyor yağmurda çamurda da kullandım gayet başarılı

309 TL olan çanta Temu'da 414 TL.

NPO nJoy Günlük Sırt Çantası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

PRODESIGN Saten Kimono

PRODESIGN Saten Kimono

Kimono seviyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Siyah rengiyle her şeye uyan kimonoyu evde ya da dışarıda giyebilirsiniz. Üzerinizdeki kuş desenleriyle çok tatlı olan kimono 135 cm.

383 TL olan kimono Temu'da 424 TL.

PRODESIGN Saten Kimono

AMAZON

Oversize Sweatshirt

Oversize Sweatshirt

Oversize modellerden olan sweatshirtün kapişonu da var. Üzerindeki baskılarla çok güzel olan sweatin kolunda ve sırtında baskılar var. Beyaz olduğu için kombinlemesi çok kolay.

266 TL olan sweatshirtün bir başka modeli Temu'da 339 TL.

Oversize Sweatshirt

AMAZON

Kalın Yün Atkı

Kalın Yün Atkı

Kışın kalın atkılar çok lazım oluyor. Kaban ya da ceket üstü kullanılabilen atkının çift tarafı var. Yani iki tarafını da kullanabiliyorsunuz. Ekose deseni olan atkı kombinlerinize renk katacak.

300 TL olan atkının Temu'da başka modeli 309 TL.

Kalın Yün Atkı

AMAZON

Devida Köpek Terlik

Devida Köpek Terlik

Köpek şekilli terlikler çok tatlı. Yumuşak tabanlı terlikler kış için ideal. Sevimli terlikleri ister kendinize ister bir sevdiğinize hediye olarak alabilirsiniz. 

Sevgilimin doğum günü için almıştım. Beni terkedince teyzeme verdim. Çok teşekkür.

325 TL olan terlik Temu'da 357 TL.

Devida Köpek Terlik

AMAZON
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DYNMC You Hafızalı Köpük Yastık

DYNMC You Hafızalı Köpük Yastık

Köpük yastıklar otururken rahat etmenizi sağlıyor. Özellikle araba kullanırken rahat etmenizi sağlayacak hafızalı köpük yastık konforunuzu sağlamaya yardımcı oluyor.

304 TL olan yastık Temu'da 466 TL.

DYNMC You Hafızalı Köpük Yastık

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

CAPONE OUTFITTERS Sandalet

CAPONE OUTFITTERS Sandalet

Tek bantlı sandalet çok şık bir model. Yazın ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz sandaletler her kombine de yakışıyor.

194 TL olan sandaletin terlik olanı Temu'da 235 TL.

CAPONE OUTFITTERS Sandalet

AMAZON

WANDF El Bagajı Çantası

WANDF El Bagajı Çantası

Seyahat ederken ihtiyaç duyacağınız çanta çok kullanışlı. 40x20x25 cm olan çantayı kısa seyahatler ya da uzun seyahatler için düşünebilirsiniz. Birçok rengi olan çanta ile gezmek artık çok daha kolay!

331 TL olan çantanın benzeri Temu'da 535 TL.

WANDF El Bagajı Çantası

AMAZON

Outdoor Polar Ceket

Outdoor Polar Ceket

Dışarıda giymeye uygun ceket polar. Bu sayede sizi sıcacık tutuyor. Önü tam fermuarlı ceketin 3 farklı rengi var. 

173 boy 77 kiloyum M beden aldım tam oldu. Kazak giyerseniz içine dar olabilir kendi bedenime göre söylüyorum. Gayet kaliteli dikişleri ve kesimi düzgün. Tavsiye ederim.

529 TL olan cekete benzer bir ceket Temu'da 978 TL.

Outdoor Polar Ceket

AMAZON

TINYAT Çanta

TINYAT Çanta

Bel çantaları çok kullanışlı. Son zamanlarda herkesin beğenerek taktığı çantalar sayesinde ellerinizi daha rahat kullanabiliyorsunuz. Farklı renkleri olan çanta en sevdiğiniz çantalardan olacak!

140 TL olan çantanın farklı renkli modeli Temu'da 231 TL.

TINYAT Çanta

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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