Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

Oyuncak ayıları seviyorsanız bu ayıya bayılacağınız kesin. Hediye olarak da düşünebileceğiniz ayı hem çocuklara hem yetişkilere uygun. Hediye alarak karşınızdakini sevindirebileceğiniz bu peluş ayı 35 cm.

239 TL olan oyuncak ayı Temu'da 394 TL.

Yeqivo Oyuncak Ayı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.