onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
17.01.2025 - 16:35

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 17.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeqivo Oyuncak Ayı

Yeqivo Oyuncak Ayı

Oyuncak ayıları seviyorsanız bu ayıya bayılacağınız kesin. Hediye olarak da düşünebileceğiniz ayı hem çocuklara hem yetişkilere uygun. Hediye alarak karşınızdakini sevindirebileceğiniz bu peluş ayı 35 cm.

239 TL olan oyuncak ayı Temu'da 394 TL.

Yeqivo Oyuncak Ayı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DeFacto Kadın Coool Tişört

DeFacto Kadın Coool Tişört

Oversize model tişört çok güzel duruyor. %100 pamuk tişört kısa kollu ve yaz için gayet uygun. Kırmızı renkli tişört kotlara çok yakışıyor. Bunun dışında 3 farklı rengi daha olan tişört eteklerle de yakışabilir.

153 TL olan tişörtün benzeri Temu'da 222 TL.

DeFacto Kadın Coool Tişört

AMAZON

Bark Kadın Hırka

Bark Kadın Hırka

Triko kazak hırka çok rahat ve şık. V yaka olan hırka rengiyle tüm kombinlerinize uyacak. 2 cebi olan hırkanın size çok yakışacağına eminiz! Kış için ideal hırkalardan olacak bu hırka, gardırobunuzda yer almalı bizce!

Fiyatına göre gayet kaliteli ..

299 TL olan hırka Temu'da 455 TL.

Bark Kadın Hırka

AMAZON

Chicco Hırka

Chicco Hırka

Çocuğunuz için ideal hırkalardan biri olacak hırkanın kırmızı rengi de var. Çocuğunuza çok yakışacak hırkanın önü fermuarlı, yani kolayca açılıp kapanabiliyor.

259 TL olan hırka Temu'da 349 TL.

Chicco Hırka

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Baghashtag Bez Çanta

Baghashtag Bez Çanta

Bez çanta seviyorsanız bu çantayı da beğenebilirsiniz. Üzerinde taburede oturan kız baskısı olan çanta çok kullanışlı. Sade görüntüsü olan çantayı her yerde takabilirsiniz.

139 TL olan çanta Temu'da 147 TL.

Baghashtag Bez Çanta

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Markaev Yuvarlak Çocuk Odası Halısı

Markaev Yuvarlak Çocuk Odası Halısı

Çocuk odasına yakışacak oda halısı çiçekli model. Yuvarlak halıya çocuğunuz da bayılacak. Sarı renkli halının üstünde mavi çiçek deseni var. Bu halı çocuğunuzun odasına renk katacak. 

249 TL olan halının benzeri Temu'da 307 TL.

Markaev Yuvarlak Çocuk Odası Halısı

AMAZON

Risingmaber Metal Raflı Havlu Tutucu

Risingmaber Metal Raflı Havlu Tutucu

Ultra güçlü yapışkanıyla montesi kolay askılık siyah rengiyle her banyoya yakışıyor. Üzerinde rafı olduğu için kullanışlı da olan havlu tutucu banyonuza şık bir dokunuş olacak.

134 TL olan askılık Temu'da 201 TL.

Risingmaber Metal Raflı Havlu Tutucu

AMAZON

Ocean Home Textile Çocuk Odası Sepeti

Ocean Home Textile Çocuk Odası Sepeti

Çocuk odasına uygun sepeti farklı amaçlarla kullanmak mümkün. Oyuncak sepeti olarak kullanabileceğiniz sepetin üzerinde dinazor baskısı var. 13x13 cm olan sepete kıyafet, kalem ve başka şeyler de koyabilirsiniz.

109 TL olan sepet Temu'da 124 TL.

Ocean Home Textile Çocuk Odası Sepeti

AMAZON

PIN Terzi Makası

PIN Terzi Makası

Paslanmaz çelik makas oldukça kaliteli. Çelik makası her istediğiniz yerde kullanabileceksiniz. Özellikle dikiş işleri yapıyorsanız bu makası kullanabilirsiniz. 

Ağır kaliteli bir makas, sadece kumaş -textile- ürünü kesmek için kullanın.

349 TL olan makas Temu'da 420 TL.

PIN Terzi Makası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Bugs Bunny Baskılı Pijama Takımı

Bugs Bunny Baskılı Pijama Takımı

Bugs Bunny baskılı pijama takımı çok güzel. Pembe tonlarındaki pijama takımı kısa kollu bir model. Pamuklu olduğu için rahat takımı yaz boyu giymek isteyeceksiniz.

Kullanışlı rahat ve konforlu

326 TL olan pijamanın benzeri Temu'da 355 TL.

Bugs Bunny Baskılı Pijama Takımı

AMAZON

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın