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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
13.01.2025 - 10:10

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 13.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Kadın Kışlık Ceket

Kadın Kışlık Ceket

Kırmızı rengiyle iddialı bir ceket olan bu ceketin farklı renkleri var. Kışın hem soğuklardan korunmak hem de şık olmak istiyorsanız bu ceketi alabilirsiniz. Dayanıklı malzemesiyle kullanışlı ceket en sevdiğiniz ceketiniz olacak.

678 TL olan ceketin benzeri Temu'da 730 TL.

Kadın Kışlık Ceket

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Koton Powerpuff Girls Baskılı Tişört

Koton Powerpuff Girls Baskılı Tişört

Powerpuff Girls seviyorsanız bu tişörtü de seveceğiniz kesin. Yaz boyu giyebileceğiniz tişört hem kaliteli hem de çok tatlı. 

132 TL olan tişörtün farklı baskılısı Temu'da 235 TL.

Koton Powerpuff Girls Baskılı Tişört

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Katlanabilir Yoga Matı

Katlanabilir Yoga Matı

Yoga ya da pilates yaparken kullanabileceğiniz matın en güzel özelliği katlanabilir olması. Bu sayede kolayca taşınabiliyor ya da saklanabiliyor. 173x61x6 mm boyutlarındaki mat spor yaparken size çok yardımcı olacak.

499 TL olan yoga matı Temu'da 719 TL.

Katlanabilir Yoga Matı

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Kadın Ressam Beresi

Kadın Ressam Beresi

Ressam beresi olarak geçen bu şapka ile çok tarz olacaksınız. Kombinlerinize şıklık katacak şapka kiremit renginde. 

Çok şık, dokusu güzel, duruşu güzel.

229 TL olan berenin farklı modeli Temu'da 383 TL.

Kadın Ressam Beresi

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Dantelli Transparan Crop

Dantelli Transparan Crop

Dantelli bluzları seviyorsanız bu crop tam sizlik. V yakası olan crop transparan bir model. Dolabınızdaki en şık parçalardan biri olacak crop özellikle şık etkinliklere uygun.

279 TL crop benzeri bir bluz Temu'da 289 TL.

Dantelli Transparan Crop

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Alper Banyo Dekoratif Yedekli Tuvalet Kağıtlığı

Alper Banyo Dekoratif Yedekli Tuvalet Kağıtlığı

Şık ve fonksiyonel bir tasarımı olan tuvalet kağıtlığı, tuvalette çok işe yarıyor. Tuvalet kağıtlarını depolamak için de kullanabileceğiniz ürünün kendinden ayakları var. 

199 TL olan kağıtlık Temu'da 299 TL.

Alper Banyo Dekoratif Yedekli Tuvalet Kağıtlığı

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Toys of Wood Oxford Ahşap Oyuncak

Toys of Wood Oxford Ahşap Oyuncak

Ahşap oyuncaklara çocuklar bayılıyor. Birkaç farklı bulmaca olan oyuncak, çocukların motor becerilerini geliştiriyor. 5 farklı aktivite olan oyuncağın içinde abaküs, saat ve daha başka aktiviteler var.

15 aylık kızım için aldım. Bir an olsun elinden bırakmadı. Fiyatına göre de gayet kaliteli. İki ayrı parçadan oluşuyor, üstündeki tel olan kısım sabit değil. Ayrı ayrı da oynayabilir. Ben çok beğendim.

301 TL olan oyuncak Temu'da 316 TL.

Toys of Wood Oxford Ahşap Oyuncak

Yale Pirinç Asma Kilit

Yale Pirinç Asma Kilit

30 mm olan asma kilit, uzun halka şeklinde. Çift kilitlemesi olan asma kilidin 3 anahtarı var. Dolapları kitlemek için kullanabileceğiniz asma kilitle eşyalarınızı koruyabileceksiniz.

Çok yumuşak harika çalışıyor kitlerken açarken hiç zorlanmıyorsunuz. Dış kullanım için çok iyi ürün sağlam.

103 TL olan asma kilit Temu'da 120 TL.

Yale Pirinç Asma Kilit

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Kadın Şık Kadife Etek

Kadın Şık Kadife Etek

Kadife eteğin çok şık bir modeli var. Dar bir etek olan model yüksek bel. Yere kadar uzanan etek çok şık duruyor. Size çok yakışacak kadife etek gömleklerle çok güzel duruyor.

550 TL olan etek Temu'da 669 TL.

Kadın Şık Kadife Etek

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BOWTONG Ahşap Buzdolabı Mıknatısları

BOWTONG Ahşap Buzdolabı Mıknatısları

Buzdolabına bir şeyler asmak için kullanabileceğiniz mıknatıslar hayvan şeklinde. Hem eğlenceli hem kullanışlı mıknatıslar 12 tane geliyor. Ahşap mıknatıslar zararlı madde içermiyor.

87 TL olan mıknatıslar Temu'da 186 TL.

BOWTONG Ahşap Buzdolabı Mıknatısları

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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