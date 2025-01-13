Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

Kırmızı rengiyle iddialı bir ceket olan bu ceketin farklı renkleri var. Kışın hem soğuklardan korunmak hem de şık olmak istiyorsanız bu ceketi alabilirsiniz. Dayanıklı malzemesiyle kullanışlı ceket en sevdiğiniz ceketiniz olacak.

678 TL olan ceketin benzeri Temu'da 730 TL.

Kadın Kışlık Ceket

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