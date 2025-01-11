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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
11.01.2025 - 11:01

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 11.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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OUKEYI Peluş Oyuncak

OUKEYI Peluş Oyuncak

Peluş oyuncakları seviyorsanız bunu da seveceğiniz kesin. Yumuşacık oyuncak hem çocuklar hem yetişkinlere uygun. Sevdiğiniz birine tatlı bir hediye almak istiyorsanız bu peluşa bakın deriz!

451 TL olan peluş oyuncağın benzeri Temu'da 624 TL.

OUKEYI Peluş Oyuncak

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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NIKOU Mutfak Önlüğü

NIKOU Mutfak Önlüğü

Kaliteli mutfak önlüğü yağ geçirmiyor. Şık bir desene sahip önlüğü ister evde yemek yaparken isterseniz çalışırken giyebilirsiniz. Çizgili modeli ve kırmızı rengiyle bu önlük çok güzel!

177 TL olan önlük Temu'da 196 TL.

NIKOU Mutfak Önlüğü

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Avessa 2 Kademeli Step Tahtası

Avessa 2 Kademeli Step Tahtası

Evde step yapmak istiyorsanız bu tahtayı almanız şart. 2 kademeli step tahtası ile evde rahatça egzersiz yapabileceksiniz. Dayanıklı yapısı ile uzun süreler kullanmanız mümkün.

Kırmızı diye almıştım ama siyah beyaz geldi. Daha güzelmiş bu, teşekkürler.

Fırsat ürünü olan step tahtası 746 TL, Temu'da ise 1.043 TL.

Avessa 2 Kademeli Step Tahtası

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ibasenice Bebek Önlüğü

ibasenice Bebek Önlüğü

6 tane gelen önlükler çok tatlı. Bebeğinize mama yedirirken işinizi kolaylaştıracak bu önlükler çok da rahat. Dışarıda kullanmaya da uygun önlükleri çantanıza atıp her yere yanınızda götürebiliyorsunuz.

455 TL olan bebek önlükleri Temu'da 478 TL.

ibasenice Bebek Önlüğü

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Erkek Ekose Desenli Pijama Takımı

Erkek Ekose Desenli Pijama Takımı

Pamuklu pijama takımı çok rahat. Uzun kollu modeliyle kış için uygun. Üstü düz renk olan pijama takımının altı ise ekose desenli. 

428 TL olan pijama takımı Temu'da 548 TL.

Erkek Ekose Desenli Pijama Takımı

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Babyjem Katlı Basamak

Babyjem Katlı Basamak

Basamaklar özellikle çocuklar için evde şart. 2 katlı basamak ile çocuğunuz istediği her yere ulaşabilecek. Mavi rengi de olan basamak kaymadığı için çok güvenli.

4 yaş kızım için boyu vs ideal oldu. Fiyatı da piyasanın en ucuzu iken aldım. Malzeme kalitesi çok iyi. Geçici kaldığım ev için almıştım ama donerken evimize götüreceğiz.

223 TL olan basamağın düz versiyonu Temu'da 908 TL.

Babyjem Katlı Basamak

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COVEREST Keten Masa Örtüsü

COVEREST Keten Masa Örtüsü

Keten masa örtüsü, kareli modelde. 170x170 cm olan masa örtüsü ile en güzel sofraları kurabileceksiniz. Kırmızı ve mavi rengi olan masa örtüsünün evinize çok yakışacağına eminiz.

Ürün dokusu kaliteli. Ölçüsü gayet iyi teşekkürler.

249 TL olan masa örtüsü Temu'da 257 TL.

COVEREST Keten Masa Örtüsü

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EXCHIC Kadın Pantolon

EXCHIC Kadın Pantolon

Yazlık bu pantolon bol paça. Rahat ve geniş pantolonları seviyorsanız bu modeli de seveceğiniz kesin. Farklı renkleri de olan pantolonun cebi de var. Yoga için uygun pantolonu günlük olarak da giyebilirsiniz.

273 TL olan pantolon Temu'da 291 TL.

EXCHIC Kadın Pantolon

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

TAIYUNWEI Dondurma Kalıpları

TAIYUNWEI Dondurma Kalıpları

Evde sık sık dondurma yapıyorsanız o zaman bir kalıba ihtiyacınız var demektir. 12 tane olan dondurma kalıbı tekrar tekrar kullanılabiliyor. Dondurmaları kolayca çıkarabileceğiniz için kullanması çok rahat.

302 TL olan kalıplar Temu'da 377 TL.

TAIYUNWEI Dondurma Kalıpları

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Anmarko Hamur Kesici

Anmarko Hamur Kesici

Paslanmaz çelik hamur kesici sayesinde mutfakta işleriniz kolaylaşacak. Hamur keserken ihtiyacınız olacak bu ürün her mutfakta olmalı!

192 TL olan hamur kesici Temu'da 247 TL.

Anmarko Hamur Kesici

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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