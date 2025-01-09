Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

Mutfakta makas şart. Bu makas paslanmaz çelik, yani uzun süre kullanmak mümkün. Tavuk ya da sebze kesmek için kullanabileceğiniz makasla işiniz çok kolaylaşacak.

498 TL olan makas Temu'da 573 TL.

GERUI Tavuk Makası

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