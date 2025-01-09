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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
09.01.2025 - 10:43

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 09.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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GERUI Tavuk Makası

GERUI Tavuk Makası

Mutfakta makas şart. Bu makas paslanmaz çelik, yani uzun süre kullanmak mümkün. Tavuk ya da sebze kesmek için kullanabileceğiniz makasla işiniz çok kolaylaşacak. 

498 TL olan makas Temu'da 573 TL.

GERUI Tavuk Makası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Flintronic Kabin Çantası

Flintronic Kabin Çantası

45x31x14 boyutlarındaki çanta, kabin boyutunda. Bu sayede rahatça seyahat edebiliyorsunuz. Elde taşıması rahat çanta ile seyahate gidebileceğiniz gibi spor için de kullanabilirsiniz.

291 TL olan çantanın benzeri Temu'da 349 TL.

Flintronic Kabin Çantası

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ONLY Kazak Kadın

ONLY Kazak Kadın

Kazak almayı düşünüyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Beyaz rengi de olan kazak her kombine uyuyor. Özellikle kotlarla yakışacak kazağı tayt ya da eteklerle de düşünebilirsiniz.

468 TL olan kazak Temu'da 526 TL.

ONLY Kazak Kadın

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DeFacto Regular Fit Triko Etek

DeFacto Regular Fit Triko Etek

Maxi etek çok şık. İster özel günlerde ister günlük giyebileceğiniz eteğin rengi her şeye uyuyor. Basic model bu etek triko. 

Ürün kalite lakin etek boyu çok uzun ve standart beden olduğu için bel lastik kısmı çok esnek değil ve vücuda çok oturuyor.beli çok dar geldiği için iade edeceğim

280 TL olan etek Temu'da 364 TL.

DeFacto Regular Fit Triko Etek

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Amosfun Vietnamca Rattan Meyve Tabağı

Amosfun Vietnamca Rattan Meyve Tabağı

Rattan sepetleri seviyorsanız bunu da seveceğiniz kesin. Şık sepeti ister dekoratif ister meyve tabağı olarak kullanmak mümkün. 

344 TL olan rattan sepet Temu'da 362 TL.

Amosfun Vietnamca Rattan Meyve Tabağı

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Boyama Eğitici Oyun Halısı

Boyama Eğitici Oyun Halısı

Su geçirmez yapısı ile çocuklara uygun mat eğitici bir oyun halısı. Makinede yıkayabileceğiniz için kolayca temizleyebiliyorsunuz. 100x150 cm boyutlarındaki mat tekrar boyanabiliyor.

420 TL olan oyun halısı Temu'da 616 TL.

Boyama Eğitici Oyun Halısı

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Chicco Kısa Kollu Tulum

Chicco Kısa Kollu Tulum

Kısa kollu tulum çok şeker. Kendinden kravatı olan tulumu özel günlerde bebeğinize giydirebilirsiniz. 

Kaliteli ve çok şeker.

282 TL olan tulumun benzeri Temu'da 339 TL.

Chicco Kısa Kollu Tulum

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MontVoo Evcil Hayvan Matı

MontVoo Evcil Hayvan Matı

Su emici özelliği olan matı köpeğinizin ya da kedinizin mama ve su kaplarının altına koyabilirsiniz. Etrafa mama ve su damlamasını engelleyecek bu mat oldukça geniş.

299 TL olan mat Temu'da 435 TL.

MontVoo Evcil Hayvan Matı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

RockDove Kadın Teddy Polar Ev Terliği

RockDove Kadın Teddy Polar Ev Terliği

4 ayrı rengi olan terlikler tam kışlık. Polar ev terlikleri iç mekanlar için uygun. Kauçuk tabanı olduğu için evde rahat rahat giyebiliyorsunuz.

Ürün beklediğimden de hızlı bir şekilde elime ulaştı. Gerçekten yumuşacık bir dokusu var, oldukça rahat ve tam kalıp alabilirsiniz.

265 TL olan ev terliğinin başka modeli Temu'da 383 TL.

RockDove Kadın Teddy Polar Ev Terliği

AMAZON external

Name It Çocuk Şapka

Name It Çocuk Şapka

Çocuklarınız için alabileceğiniz bu şapka çok güzel. Beyaz rengi de olan şapka çocuğunuzun stilini tamamlayacak. Rahatlığı çocuğunuzun çok hoşuna gidecek şapka aynı zamanda çok şık.

157 TL olan şapka Temu'da 478 TL.

Name It Çocuk Şapka

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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