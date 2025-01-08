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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 10:48

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 08.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Karaca Bread Dikdörtgen Ekmek Sepeti

Karaca Bread Dikdörtgen Ekmek Sepeti

Prime Fırsatı olan bu ekmek sepeti çok şık. Masada güzel bir ekmek sunumu yapmak için bu sepeti kullanabilirsiniz. Dikdörtgen sepet çok kullanışlı. Şık bir sepete ihtiyacınız varsa bu ürüne bakabilirsiniz.

Metal malzeme ve kumaş bezle geliyor. Malzeme kalitesi güzel. Metal güzelce boyanmış.

357 TL olan ekmek sepeti Temu'da 477 TL.

Karaca Bread Dikdörtgen Ekmek Sepeti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Necooer Kadın Kazak

Necooer Kadın Kazak

Kışın kazaklar en çok kullanılan ürünlerden. Rahat bu kazağın 6 farklı rengi var. Her şeyin üstüne yakışacak kazağın farklı bir yakası var. Sizi sıcak tutacak kazağı gören herkes nereden aldığınızı soracak.

451 TL olan kazak Temu'da 553 TL.

Necooer Kadın Kazak

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Orret Home Paslanmaz Çelik Patates Püresi Presi

Orret Home Paslanmaz Çelik Patates Püresi Presi

Çok satanlarda 1. sırada yer alan patates püresi paslanmaz çelik. Bu sayede uzun yıllar kullanmak mümkün oluyor. Meyve ve sebze presi olarak kullanılan bu ürünle sebzeleri ve meyveleri ezmek mümkün.

332 TL olan pres Temu'da 604 TL.

Orret Home Paslanmaz Çelik Patates Püresi Presi

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Çocuk Çatal Kaşık Seti

Çocuk Çatal Kaşık Seti

Çocuklar kendilerine ait çatal kaşıklara bayılıyor. Bu set işte tam çocukları seveceği cinsten. Pembe renkli setle çocuklar kendi yemeklerini kendileri yiyebilecekler. Üzerinde figür olduğu için çocukların hoşuna gidiyor.

154 TL olan set Temu'da 168 TL.

Çocuk Çatal Kaşık Seti

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Syrisora Sos Bardağı

Syrisora Sos Bardağı

Sos kabı olarak kullanabileceğiniz bu ürün paslanmaz çelik. Sosları yapmanızı ve sunmanızı kolaylaştıracak sos bardağı her mutfağa lazım. Küçük boy sos bardağı ile sos sunumu oldukça kolaylaşıyor.

293 TL olan ürünün Temu'da benzeri 399 TL.

Syrisora Sos Bardağı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
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Jeffergarden Ekmek Saklama Kabı

Jeffergarden Ekmek Saklama Kabı

Ekmekleri saklamak için güzel bir kap bulamıyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz. 3,4 litrelik kapasitesi olan saklama kabı ile ekmekleriniz hep taze kalıyor. Büyük kapasiteli saklama kabı evde çok işinize yarayacak.

652 TL olan saklama kabı Temu'da 728 TL.

Jeffergarden Ekmek Saklama Kabı

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Luwwe Kadın Askılı Omuz Çantası

Luwwe Kadın Askılı Omuz Çantası

Askılı çanta kombinlere çok yakışıyor. Vizon renkli çanta kapitone kumaştan üretilmiş. Çantanın askısını kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz.

Fırsat ürünü olan çanta 140 TL, Temu'da ise benzer bir çanta 278 TL.

Luwwe Kadın Askılı Omuz Çantası

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Ligarti Emaye Kupa

Ligarti Emaye Kupa

Emaye kupalar çok dayanıklı oluyor. Her yerde kullanabileceğiniz kupa hafif ve sağlam. Çay ya da kahve içebileceğiniz emaye kupanın deseni çok tatlı. 

218 TL olan kupa Temu'da 298 TL.

Ligarti Emaye Kupa

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Unisex Wellsoft Peluş Bebek Takım

Unisex Wellsoft Peluş Bebek Takım

Bebeklerin bayılarak giyeceği takım pofuduk model. Rahat ve yumuşacık bu takımın üzerinde fil desenleri var. Başka rengi daha olan takımla bebeğiniz çok rahat edecek eminiz.

379 TL olan takımın farklı renklisi Temu'da 392 TL.

Unisex Wellsoft Peluş Bebek Takım

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DeFacto Erkek Espadril Keten Ayakkabı

DeFacto Erkek Espadril Keten Ayakkabı

Espadril ayakkabı ile yazın çok rahat edeceksiniz. Keten ayakkabı hem rahat hem de terletmiyor. Yaza uygun ayakkabı her kombin altına yakışır. Farklı renkleri de olan ayakkabının rahatlığı çok hoşunuza gidecek.

Rahat sıcakta çıplak ayak çorap olmadan kulanıma uygun, ister kotu, ister kumaş uzun boylu pantolonu süper kapsıyor, zaten şort konusunu konuşmaya gerek yok...

173 TL olan keten ayakkabının mavi rengi Temu'da 461 TL.

DeFacto Erkek Espadril Keten Ayakkabı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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