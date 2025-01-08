Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

Prime Fırsatı olan bu ekmek sepeti çok şık. Masada güzel bir ekmek sunumu yapmak için bu sepeti kullanabilirsiniz. Dikdörtgen sepet çok kullanışlı. Şık bir sepete ihtiyacınız varsa bu ürüne bakabilirsiniz.

Metal malzeme ve kumaş bezle geliyor. Malzeme kalitesi güzel. Metal güzelce boyanmış.

357 TL olan ekmek sepeti Temu'da 477 TL.

Karaca Bread Dikdörtgen Ekmek Sepeti

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