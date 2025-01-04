onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim , Ev Yaşam
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
04.01.2025 - 13:00

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 04.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peluş Mont

Peluş Mont

Çocuğunuzun kışın rahat edeceği mont kapüşonlu. Ekru rengi ve yumuşak kumaşıyla çok tatlı duruyor. Fermuarlı olduğu için açıp kapaması kolay.

384 TL olan montun benzeri Temu'da 397 TL.

Peluş Mont

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Basic Sweatshirt

Basic Sweatshirt

Sweatshirtler bahar ve kış aylarında çok sık kullanılıyor. Omuzlarında detayları olan sweat çok şık duruyor. Kalın yapısıyla kışın sizi sıcacık tutacak bu sweatshirt kotlarla çok güzel duruyor.

Normal kesim ve şardonlu. Kalın ve sıcak tutuyor. L bedenin omuzdan uzunluğu 67 cm, eni 57 cm, kol boyu 62 cm. Kumaşı yumuşak. Dikimi sorunsuz. Omuzlarının katlı olması güzel bir detay.

%4 indirime giren sweat 270 TL, Temu'da ise benzer bir sweat 347 TL.

Basic Sweatshirt

AMAZON external

Yalucky Kawaii Astronot Kupası

Yalucky Kawaii Astronot Kupası

Farklı kupaları seviyorsanız bu modeli de çok seveceğiniz kesin. Farklı kupalardan biri olan bu kupada uzay kabartması var. Yanında kapağı ve kaşığı ile gelen kupa güzel bir hediye de olabilir.

550 TL olan kupa Temu'da 579 TL.

Yalucky Kawaii Astronot Kupası

AMAZON external

Winmany Kadın Kışlık Set

Winmany Kadın Kışlık Set

Şapka, atkı ve eldivenden oluşan bu sette 3 parça var. Kahverengi bu takımla kış daha rahat geçecek. Sizi sıcak tutacak set aynı zamanda çok rahat. Kombinlere uyacak bu seti kış için alın deriz!

522 TL olan set Temu'da 577 TL.

Winmany Kadın Kışlık Set

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Basic Jogger Eşofman Altı

Basic Jogger Eşofman Altı

Beli bağcıklı eşofman altının cepleri var. Gri renkli olduğu için her şeyle kombinlemek mümkün. Spor yaparken ya da evde giyebileceğiniz eşofman altı rahatlığıyla ön planda.

Fiyatına göre oldukça kaliteli. Tek sıkıntı tülermesi. O da rengi gri olduğundan çok dikkat çekmiyor

220 TL olan eşofman Temu'da 233 TL.

Basic Jogger Eşofman Altı

AMAZON external
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

WYTartist Erkek Terlik Çorap

WYTartist Erkek Terlik Çorap

Kışın ayakları çok üşüyenler için bu terlik çorap çok rahat. Yumuşacık çorap terliklerle evde çok rahat ediyorsunuz. Normal çoraplara göre ayaklarınızı çok daha sıcak tutuyor. Hem ev hem dışarısı için uygun çorapları sevdiklerinize hediye olarak da alabilirsiniz.

158 TL olan çoraplar Temu'da 164 TL.

WYTartist Erkek Terlik Çorap

AMAZON external

Ceppello Siyah Erkek Lux Süper Eldiven

Ceppello Siyah Erkek Lux Süper Eldiven

Kışın eldivenler olmadan olmuyor. Siyah rengiyle kullanışlı eldivenler ellerinizi soğuk havalarda sıcak tutmak için oldukça yeterli. Eğer eldiveniniz yoksa şimdi almak için tam sırası.

99 TL olan eldivenler Temu'da 106 TL.

Ceppello Siyah Erkek Lux Süper Eldiven

AMAZON external

RockDove Kadın Polar Ev Terliği

RockDove Kadın Polar Ev Terliği

Polar terliklerle ayaklar sıcacık oluyor. Ev içinde rahat etmenizi sağlayacak terliklerin farklı renkleri var. Kendinize alabileceğiniz gibi eve gelen misafirleriniz için de bu ev terliğini alabilirsiniz.

Gayet rahat ve şık bir ev patiği / terliği.. geldiğinden beri hep giyiyorum, çok memnun kaldım

265 TL olan terlik Temu'da 302 TL.

RockDove Kadın Polar Ev Terliği

AMAZON external

Octopus Mikro Polar Bornoz

Octopus Mikro Polar Bornoz

Polar bornoz çok kullanışlı. Şık ve rahat bornozun kapüşonu da var. Bu renk dışında 7 farklı rengi daha olan bornoz yumuşacık. Cepleri ve kemeri de olan bornoz makinede yıkanabiliyor.

664 TL olan bornoz Temu'da 674 TL.

Octopus Mikro Polar Bornoz

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

DeFacto Basic Triko Kazak

DeFacto Basic Triko Kazak

Uzun kollu kazak çok şık bir parça. Triko bu kazak kot pantolonlarla çok yakışıyor. Başka renkleri de olan kazak gardırobunuzdaki kurtarıcı parçanız olacak.

Aynı göründüğü gibi, hatta göründüğünden daha güzel, dokusu rahatsız etmiyor. Rengi mükemmel, indirimde çok düşük fiyata aldım. Kış için şimdiden almak çok mantıklı.

246 TL olan kazak Temu'da 372 TL.

DeFacto Basic Triko Kazak

AMAZON external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın