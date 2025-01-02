Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

Bisiklet yaka kazak kısa kollu. Şık bir kombin yapmak için bu kazağı kullanabilirsiniz. Altına kot pantolon ya da etekle kombin yaparak ofiste veya günlük olarak giyebilirsiniz. Kısa kollu olduğu için ceket ya da hırka ile tamamlamak mümkün.

419 TL olan kazak Temu'da 456 TL.

DeFacto Kadın Basic Kazak