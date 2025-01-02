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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 13:14

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 02.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Unisex UV Koruyucu Kasket

Unisex UV Koruyucu Kasket

Tenis şapkası olarak geçen bu şapka sizi güneşten koruyor. Kırmızı renkli şapkanın siperliği var. Güneş koruyuculu şapkayı spor yaparken ya da dışarıda vakit geçirirken kullanabilirsiniz.

180 TL olan şapka Temu'da 189 TL.

Unisex UV Koruyucu Kasket

AMAZON external

Kraftking Boks İç Eldiveni

Kraftking Boks İç Eldiveni

Boks yaparken kullanabileceğiniz eldivenler bileği sarıyor. Yetişkinler için uygun eldivenler boks yapanlar için gerekli. Dayanıklı eldivenlerle çok daha iyi egzersiz yapabileceksiniz.

267 TL olan eldivenler Temu'da 573 TL.

Kraftking Boks İç Eldiveni

AMAZON external

3 BOYUT EminHome Kızartma Tenceresi

3 BOYUT EminHome Kızartma Tenceresi

4 litrelik bu tencere kızartma yapmaya uygun. Emayeden yapılan tencerenin içinde kendi kevgiri var. Bu sayede kızarttığınız şeylerin yağı kolayca süzülüyor. Çok kızartma yapıyorsanız bu tencere size şart.

429 TL olan tencere Temu'da 649 TL.

3 BOYUT EminHome Kızartma Tenceresi

AMAZON external

Zocipro Pedal Egzersiz Aleti

Zocipro Pedal Egzersiz Aleti

Çok fonksiyonlu bu pedal aletinin 3 ayrı fonksiyonu var. Hem erkekler hem kadınlar için uygun egzersiz aletini kol, bacak, sırt veya karın çalışmak için kullanabilirsiniz. Evde, ofiste ya da yanınıza götürebileceğiniz her yerde bu egzersizi yapabilirsiniz. 

349 TL olan alet Temu'da 739 TL.

Zocipro Pedal Egzersiz Aleti

AMAZON external

Organik Pamuk Bebek Battaniyesi

Organik Pamuk Bebek Battaniyesi

Beşik için uygun bu battaniyeyi bebekler ya da çocuklar kullanabiliyor. Kalın ama hafif battaniyeyi çocuğunuz varsa alın deriz. Üzerinde tatlı desenler olan battaniye yumuşacık. Ters çevrilebilir battaniye 38x48 cm.

379 TL olan battaniyenin Temu'da farklı deseni 421 TL.

Organik Pamuk Bebek Battaniyesi

AMAZON external
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İspanyol Paça Pantolon

İspanyol Paça Pantolon

İspanyol paça pantolonlardan her dolapta bir tane olmalı. Kombinlerinizde çok sık kullanacağınız pantolon koyu renkli olduğu için her şeye uyuyor. Pencere detayıyla şık duran pantolon çok hoşunuza gidecek.

Rengi koyu siyah ve çok rahat gerçekten çok beğendim

318 TL olan pantolon Temu'da 539 TL.

İspanyol Paça Pantolon

AMAZON external

DeFacto Kadın Basic Kazak

DeFacto Kadın Basic Kazak

Bisiklet yaka kazak kısa kollu. Şık bir kombin yapmak için bu kazağı kullanabilirsiniz. Altına kot pantolon ya da etekle kombin yaparak ofiste veya günlük olarak giyebilirsiniz. Kısa kollu olduğu için ceket ya da hırka ile tamamlamak mümkün.

419 TL olan kazak Temu'da 456 TL.

DeFacto Kadın Basic Kazak

AMAZON external

Hugamama Sensory Duyusal Denge Oyuncağı

Hugamama Sensory Duyusal Denge Oyuncağı

Yumuşak oyuncak duyusal öğrenme için gerekli. Motor becerileri ve zihinsel gelişim için gerekli oyuncakta çocuğunuz parçaları üst üste koymaya çalışacak. Montessori tipi bir oyuncak olan bu oyuncağı çocuğunuz için almanız gerek!

Hem banyoda hemde günlük aktivitede kullandık aktivite ve rakamları eğlenerek ögretebildim bebeğime kaliteli ve yararlı buldum.

229 TL olan oyuncak Temu'da 251 TL.

Hugamama Sensory Duyusal Denge Oyuncağı

AMAZON external

EUBEISAQI Krema Aleti

EUBEISAQI Krema Aleti

Kurabiye yaparken kullanabileceğiniz alet sayesinde işiniz çok kolaylaşıyor. Krema sıkarken de işinize yarayacak sıkma aletinin yanında 13 tane disk ve 4 tane başlık var. Dayanıklı seti uzun yıllar kullanabileceksiniz. 

494 TL olan alet Temu'da 512 TL.

EUBEISAQI Krema Aleti

AMAZON external

Kaşık Tartı

Kaşık Tartı

Kaşık tartılar mutfaklarda çok işe yarıyor. Ölçüm yaparken çok kullanacağınız bu tartı hassas ölçüm yapıyor. Tartıya ihtiyacınız varsa bu ürünü inceleyebilirsiniz. Dijital ekranı ile okuması çok kolay.

260 TL olan tartı Temu'da 270 TL.

Kaşık Tartı

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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