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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 30 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 30 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 10:56

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 30.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Primanova Glasslock Cam Saklama Kabı

Primanova Glasslock Cam Saklama Kabı

Peynir saklamak için ideal kaplardan biri olan bu kap cam. 350 ml kapasiteli saklama kabı dikdörtgen model. Bu kabı başka amaçlarla da kullanabilirsiniz. Bulaşık makinesinde yıkanabilen kap mikrodalgaya da uygun.

Satın almaktan bıkmadığım ve bozulmayan süper kaliteli bir ürün. Evimde her modeli var ve hepsini seve seve kullanıyorum. Kesinlikle tavsiye ederim.

Prine Fırsatı olan saklama kabı 294 TL, Temu'da ise 361 TL.

Primanova Glasslock Cam Saklama Kabı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Bev Kitchen Nihale

Bev Kitchen Nihale

Evlerde en sıklıkla kullanılan şeylerden biri nihaleler. Ocaktan alınan tencerenin altına koyulan nihale siyah renkli. Metal kaplamalı nihale mutfakta çok işinize yarayacak.

99 TL olan nihale Temu'da 135 TL.

Bev Kitchen Nihale

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Papatya Şeklinde Patates Ezici

Papatya Şeklinde Patates Ezici

Güzel bir patates püresi yapmak için bu ürün size şart. 24 cm boyutundaki patates ezici papatya şeklinde. Ahşap saplı olduğu için dayanıklı ezici ile patatesleri güzelce ezip lezzetli bir püre yapabileceksiniz.

195 TL olan patates ezici Temu'da 277 TL.

Papatya Şeklinde Patates Ezici

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Orret Home Patates Presi

Orret Home Patates Presi

Patatesi başka bir şekilde ezmenin yolu bu alet. Sebze presi olarak geçen alet patates için ideal. Paslanmaz çelik olan patates presi mutfakta çok işe yarıyor. Patates dışında sebzeler ya da meyveler için de kullanmak mümkün.

Gnocchi için ideal ve sağlam. 

Fırsat ürünlerinden olan pres 314 TL, Temu'da ise bu ürün 573 TL.

Orret Home Patates Presi

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Yılbaşı Tasarımlı Tv Battaniyesi

Yılbaşı Tasarımlı Tv Battaniyesi

Tek kişilik battaniye, dizi izlemek için ideal. Yılbaşı tasarımlı battaniye sizi sıcacık tutacak. 95x145 cm olan battaniye yumuşak ve hafif. Taşınabildiği için seyahatlerde yanınıza almanız mümkün. 

590 TL olan battaniye Temu'da 850 TL.

Yılbaşı Tasarımlı Tv Battaniyesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Creanoso Kitap Ayracı

Creanoso Kitap Ayracı

Doğum günü temalı bu ayraçlar çok güzel. Pakette 30 tane olan ayraçları kitap okumayı seven birine hediye olarak alabilirsiniz. Rengarenk bu ayraçlarla kitap okumak daha eğlenceli!

10 tanesi 57 TL olan ayracın Temu'da bir tanesi 50 TL.

Creanoso Kitap Ayracı

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İLİVA Silikon Fırçalı Yağlık

İLİVA Silikon Fırçalı Yağlık

Mutfakta çok vakit geçiriyorsanız işinizi kolaylaştıracak ekipmanlara ihtiyacınız var demektir. Pratik bu yağlığın işinizi kolaylaştıracağı kesin. Yumurta, yağ veya sos için kullanabileceğiniz ürün her eve lazım ürünlerden.

159 TL olan yağlık Temu'da 206 TL.

İLİVA Silikon Fırçalı Yağlık

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Midex UKX-901 PK Pembe Soprano Ukulele

Midex UKX-901 PK Pembe Soprano Ukulele

Ukulele çalıyorsanız ya da öğrenmek istiyorsanız o zaman bu ukuleleyi alabilirsiniz. Pembe rengiyle çok tatlı ukulele, çantası ve diğer ekipmanlarıyla birlikte geliyor.

Herkes 3-4 yaşındaki çocuğuna almış ben de 24 yaşındaki kız arkadaşıma aldım. Sevinçten havalara uçtu. Çok beğendik çalmayı bilmiyoruz ama öğreneceğiz

806 TL olan ukulele Temu'da 958 TL.

Midex UKX-901 PK Pembe Soprano Ukulele

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MEETRUE Silikon Dondurma Kalıbı

MEETRUE Silikon Dondurma Kalıbı

13 çubuklu bu dondurmalara özellikle çocuklar bayılıyor. Silikon olduğu için dondurduktan sonra çıkarması çok kolay. Tekrar tekrar dondurma yapmak için kullanabileceğiniz kalıplar BPA içermiyor.

319 TL olan dondurma kalıbı Temu'da 368 TL.

MEETRUE Silikon Dondurma Kalıbı

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Küchengeräte Krep Seti

Küchengeräte Krep Seti

Evde krep çok yapıyorsanız o zaman bu set tam sizlik. Kreplerinizi düzgün yapmanızı sağlayacak sette krep çubuğu ve spatula var. Sabah kahvaltılarınız için lezzetli krepler yapmak istiyorsanız bu seti kaçırmayın.

219 TL olan set Temu'da 294 TL.

Küchengeräte Krep Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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