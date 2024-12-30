Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 30 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Peynir saklamak için ideal kaplardan biri olan bu kap cam. 350 ml kapasiteli saklama kabı dikdörtgen model. Bu kabı başka amaçlarla da kullanabilirsiniz. Bulaşık makinesinde yıkanabilen kap mikrodalgaya da uygun.

Satın almaktan bıkmadığım ve bozulmayan süper kaliteli bir ürün. Evimde her modeli var ve hepsini seve seve kullanıyorum. Kesinlikle tavsiye ederim.

Prine Fırsatı olan saklama kabı 294 TL, Temu'da ise 361 TL.

Primanova Glasslock Cam Saklama Kabı

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