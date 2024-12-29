onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 13:48

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 29.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Paslanmaz çelik yüzeyi olan mutfak terazisi her mutfağa lazım. 5 birim dönüştürme özelliği olan terazi ile yaptığınız her tarif tutacak. 5 kg kapasiteli tartının LED ekranı var. Bu hassas tartının otomatik kapanma özelliği de bulunuyor.

İnanılmaz bir şekilde kullanıyordum. Alt komşum uğur aldı vermiyor o kadar iyi bir tartı bu. Soruyorsanız tartıp kas mı yapacak yok ama isteyene veririm kırmam

269 TL olan terazi Temu'da 356 TL.

Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Herklotzn Burun Epilatörü

Herklotzn Burun Epilatörü

Epilatör ile burundaki kılları alabiliyorsunuz. Hem burun hem kulak kılları için kullanılabilen epilatör su geçirmiyor. Paslanmaz çelik bıçakları olan epilatörü hem kadınlar hem erkekler kullanabiliyor.

229 TL olan epilatör Temu'da 259 TL.

Herklotzn Burun Epilatörü

AMAZON external

Ankanorm Home Anahtar Askılığı

Ankanorm Home Anahtar Askılığı

Ahşap bu anahtar askılığı 9x17 cm boyutunda. Anahtarlığı duvara asabilirsiniz. Bu anahtarlık sayesinde artık anahtar kaybetmek son buluyor. 4 tane anahtar asılabilen bu askı aynı zamanda güzel bir dekor.

79 TL olan anahtarlığın benzeri Temu'da 210 TL.

Ankanorm Home Anahtar Askılığı

AMAZON external

BOWTONG Kağıt Havlu Tutacağı

BOWTONG Kağıt Havlu Tutacağı

Kağıt havluları koymak için alabileceğiniz bu ürün Noel temalı. Evinize şıklık katacak ürün kağıt havlularınızın çok daha temiz görünmesini sağlayacak.

57 TL olan kağıt havlu tutacağının başka modellisi Temu'da 333 TL.

BOWTONG Kağıt Havlu Tutacağı

AMAZON external

LICHENGTAI Kar Battaniyesi Rulosu

LICHENGTAI Kar Battaniyesi Rulosu

Yılbaşı için evinizi süslerken kullanabileceğiniz bu rulo çok güzel duruyor. Kar gibi hissettiren beyaz rulo ile kar hissi yaşayabileceksiniz. Kullanacağınız zaman sermeniz yeter!

144 TL olan kar rulosu Temu'da 215 TL.

LICHENGTAI Kar Battaniyesi Rulosu

AMAZON external
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BTPOUY Akıllı Dijital Tartı

BTPOUY Akıllı Dijital Tartı

Kilonuza dair her şeyi gösteren bu tartı her eve lazım. Kas, yağ ve daha birçok şeyi analiz eden tartının uygulaması üzerinden verilerinize erişebiliyorsunuz. Diyet ve egzersizlerinizi planlamak için bu tartı size çok yardımcı olacak.

834 TL olan tartı Temu'da 946 TL.

BTPOUY Akıllı Dijital Tartı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Serstil Dikdörtgen Gri Sepet

Serstil Dikdörtgen Gri Sepet

Gri sepet evde çok işe yarıyor. Şık görünümü ve sert yapısıyla birçok yerde kullanabilirsiniz. 24x14x17 cm boyutlarındaki sepet küçük boy. Dayanıklı malzemesi olan sepeti ister banyoda ister odada kullanabilirsiniz.

169 TL olan sepet Temu'da 194 TL.

Serstil Dikdörtgen Gri Sepet

AMAZON external

Deiss PRO Ananas Çekirdek Çıkarıcı

Deiss PRO Ananas Çekirdek Çıkarıcı

Ananas seviyorsanız içini çıkarmak için bu alete ihtiyacınız var. Paslanmaz çelik yapısı ile uzun yıllar dayanıklı. Eve ananas alıyorsanız kolayca çıkarmak için bu alet şart.

89 TL olan ürün Temu'da 138 TL.

bunun sayesinde işlerim muazam kulaylaştı müşteriye daha iyi bi hız servis ediyorum

Deiss PRO Ananas Çekirdek Çıkarıcı

AMAZON external

Marioy Et Yumuşatıcı Çekiç

Marioy Et Yumuşatıcı Çekiç

Etlerinizi yumuşatmak için alabileceğiniz çekiç paslanmaz çelikten üretilmiş. Çekicin çift taraflı yapısı var. Evde etli bir şeyler yapıyorsanız o zaman bu çekiç size şart. Bu çekici hem et hem tavuk için kullanmanız mümkün.

561 TL olan çekiç Temu'da 593 TL.

Marioy Et Yumuşatıcı Çekiç

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

JyFanse Kule Oyuncağı

JyFanse Kule Oyuncağı

Çocukların en sevdikleri oyuncakların başında gelen kule oyuncağı özellikle yeni yeni yürümeye başlayan çocuklar oynayabiliyor. Renkleriyle çocukların ilgisine çeken oyuncak onların becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor.

248 TL olan oyuncak Temu'da 322 TL.

JyFanse Kule Oyuncağı

AMAZON external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın