Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Paslanmaz çelik yüzeyi olan mutfak terazisi her mutfağa lazım. 5 birim dönüştürme özelliği olan terazi ile yaptığınız her tarif tutacak. 5 kg kapasiteli tartının LED ekranı var. Bu hassas tartının otomatik kapanma özelliği de bulunuyor.

İnanılmaz bir şekilde kullanıyordum. Alt komşum uğur aldı vermiyor o kadar iyi bir tartı bu. Soruyorsanız tartıp kas mı yapacak yok ama isteyene veririm kırmam

269 TL olan terazi Temu'da 356 TL.

Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

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