onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
25.12.2024 - 08:46

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 23.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İLİVA Dekoratif Bambu Ekmek Kutusu

İLİVA Dekoratif Bambu Ekmek Kutusu

Ekmeklerinizi taze tutarken mutfağınıza şıklık katacak ekmek kutusu bambudan yapılmış. Sürgü kapağı kolayca açılıp kapanabilen ekmek kutusu ile ekmeklerinizi güvenle saklayabileceksiniz.

849 TL olan ekmek kutusu Temu'da 964 TL.

İLİVA Dekoratif Bambu Ekmek Kutusu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Fayemint Sukulent Saksısı

Fayemint Sukulent Saksısı

3 tane gelen sukulent saksısına sevdiğiniz sukulent bitkilerinizi ekebilirsiniz. Hem şık hem kullanışlı saksıyı dekor olarak da kullanmak mümkün. Ev dekorasyonu için de ideal saksı evinize çok yakışacak.

289 TL olan saksıların Temu'da ikilisi 347 TL.

Fayemint Sukulent Saksısı

AMAZON external

Leikurvo Deterjan Kabı

Leikurvo Deterjan Kabı

1100 ml kapasitesindeki kabı çamaşır deterjanı için kullanmak mümkün. Kendi ölçü kabı olan ürün toz deterjanlar ya da toz yumuşatıcılar için uygun. Toz deterjan kullanıyorsanız bu kap sayesinde rahatça kullanabilirsiniz. Hava geçirmediği için daha uzun süre dayanması mümkün.

603 TL olan kap Temu'da 648 TL.

Leikurvo Deterjan Kabı

AMAZON external

İNKOHA Merdiven Filesi

İNKOHA Merdiven Filesi

Merdiven ya da balkon için kullanılabilen file sayesinde eviniz çok daha güvenli. Çocuklar ve evcil hayvanlar için evi daha korunaklı hale getiren file siyah renkte. Sağlam yapısıyla darbeye karşı oldukça dayanıklı.

179 TL olan file Temu'da 292 TL.

İNKOHA Merdiven Filesi

AMAZON external

Bl4ckPrint Çocuk Çadırı

Bl4ckPrint Çocuk Çadırı

Çocukların uzun saatler içinde oynayabileceği çadır pembe renkli. Kızıldereli çadırı formundaki çadır her çocuğun hayali. Farklı renkleri olan çadırda çocuğunuz ister oyun oynayacak ister içinde uyuyacak. Birkaç dakika içinde kurup çocuğunuz oynamaya başlayabilir.

597 TL olan çadır Temu'da 1.048 TL.

Bl4ckPrint Çocuk Çadırı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Moritz & Moritz Kase Seti

Moritz & Moritz Kase Seti

İçinde 3 kase olan set beyaz renkli. Sos ya da atıştırmalık kasesi olarak kullanabileceğiniz kaseler kalp şeklinde. Sunum yaparken hoş duran kaselerin altında tepsileri de var. Bu kaselerin yanında bambu kaşıklar da geliyor. 

584 TL olan set Temu'da yuvarlakları 610 TL.

Moritz & Moritz Kase Seti

AMAZON external

Rordigo C-Duvar Mumluk

Rordigo C-Duvar Mumluk

Müzik notası şeklindeki mumluk çok hoş. Evinizde farklı bir aksesuar arıyorsanız o zaman bu mumluğu alabilirsiniz. Müzik notası şeklindeki mumluk duvara monte ediliyor.

240 TL olan mumluk Temu'da 331 TL.

Rordigo C-Duvar Mumluk

AMAZON external

BOWTONG Evcil Hayvan Yatağı

BOWTONG Evcil Hayvan Yatağı

Evde kedi ya da küçük köpeğiniz varsa bu yatak tam onlar için. Rahat yatak çadır şeklinde. Noel temalı evcil hayvan yatağı kedinizi ya da köpeğinizi sıcacık tutacak. Noel ağacı temalı yatağı hem siz hem hayvanınız çok sevecek.

967 TL olan yatak Temu'da 1.026 TL.

BOWTONG Evcil Hayvan Yatağı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Aublinto Noel Dekorasyonu

Aublinto Noel Dekorasyonu

Noel için evinizi süslerken bu dekoratif ürüne de ihtiyacınız olabilir. Noel Baba dekoru ile eviniz çok daha şık görünecek. 30 cm boyutundaki dekor iyi bir hediye de olabilir.

707 TL olan objenin Temu'da farklısı 748 TL.

Aublinto Noel Dekorasyonu

AMAZON external

Mistaha Kablosuz BT Klavye

Mistaha Kablosuz BT Klavye

Katlanır modeliyle çok kullanışlı klavyeyi her yere rahatça taşımak mümkün. Kablo dağınıklığından sizi kurtaracak klavyenin dokunmatik yüzeyi ile kullanımı çok kolay. Ultra ince tasarımı ve katlanır formuyla en sevdiğiniz klavyeniz olacak!

943 TL olan klavye Temu'da 1.006 TL.

Mistaha Kablosuz BT Klavye

AMAZON external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın