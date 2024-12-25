Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Evde kedi ya da küçük köpeğiniz varsa bu yatak tam onlar için. Rahat yatak çadır şeklinde. Noel temalı evcil hayvan yatağı kedinizi ya da köpeğinizi sıcacık tutacak. Noel ağacı temalı yatağı hem siz hem hayvanınız çok sevecek.

967 TL olan yatak Temu'da 1.026 TL.

BOWTONG Evcil Hayvan Yatağı

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