Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Yumurtalarınızı düzgün saklamak istiyorsanız bu ürün tam sizlik. Eğlenceli bu saklama kabı ile mutfağınıza renk gelecek. Metal kap küçük boy. Bu kap sadece yumurta için değil, meyve ve daha birçok şey için kullanılabilir.

723 TL olan düzenleyici Temu'da 1.049 TL.

PEVSCO Çiftlik Evi Yumurta Düzenleyici

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