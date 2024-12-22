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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 14:00

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 22.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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PEVSCO Çiftlik Evi Yumurta Düzenleyici

PEVSCO Çiftlik Evi Yumurta Düzenleyici

Yumurtalarınızı düzgün saklamak istiyorsanız bu ürün tam sizlik. Eğlenceli bu saklama kabı ile mutfağınıza renk gelecek. Metal kap küçük boy. Bu kap sadece yumurta için değil, meyve ve daha birçok şey için kullanılabilir.

723 TL olan düzenleyici Temu'da 1.049 TL.

PEVSCO Çiftlik Evi Yumurta Düzenleyici

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

BOWTONG Mini Küllük

BOWTONG Mini Küllük

İskelet şeklindeki küllük çok farklı. Eğlenceli bir küllük arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Bu ürünü sadece süs olarak da kullanmanız mümkün.

187 TL olan küllüğe benzer başka iskeletli bir küllük Temu'da 258 TL.

BOWTONG Mini Küllük

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Fangehong Mutfak Saklama Kutusu

Fangehong Mutfak Saklama Kutusu

Patates, soğan veya başka şeyler için kullanabileceğiniz saklama kutusu, kapaklı olduğu için çok kullanışlı. Vintage bir havası olan saklama kutusunun altında havalandırma delikleri var.

628 TL olan kutunun pirinç için olanı Temu'da 1.049 TL.

Fangehong Mutfak Saklama Kutusu

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Belupai Hidroponik Bitki Vazosu

Belupai Hidroponik Bitki Vazosu

Suda bitki yetiştirmeyi seviyorsanız bu vazoları alabilirsiniz. Şeffaf vazolar çok şık duruyor. Bitkilerden hoşlanan birine hediye olarak da alabileceğiniz bu vazo ev için güzel bir dekor.

244 TL olan bitki vazosunun Temu'da teklisi 271 TL.

Belupai Hidroponik Bitki Vazosu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Mohito Meyve Toplama Aleti

Mohito Meyve Toplama Aleti

Meyveleri ağaçtan toplarken ihtiyacınız olacak bu alet sayesinde zorlanmadan meyve toplamak mümkün. Kullanımı çok rahat meyve toplama aletinin sepeti çıkarılabilir. Bu sayede topladığınız meyveleri kolayca alabiliyorsunuz.

249 TL olan sepet Temu'da 371 TL.

Mohito Meyve Toplama Aleti

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Henten Home Porselen Tereyağı Tabağı

Henten Home Porselen Tereyağı Tabağı

Kendinden bıçağı ve ahşap kapağı olan bu tereyağı tabağı turuncu rengiyle çok tatlı duruyor. Hava geçirmez yapısıyla tereyağını taze tutuyor. 16x9x6.5 cm boyutlarındaki tereyağı kabına başka şeyler de koymak mümkün.

511 TL olan tabağın benzeri seramik bir tabak Temu'da 596 TL.

Henten Home Porselen Tereyağı Tabağı

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Doori Streç Film Kesici

Doori Streç Film Kesici

Streç film keserken zorlananlardansanız o zaman bu size şart. 15 metre-100 metre streçlere uygun. Gıdalarınızı saklarken streç kullanıyorsanız o zaman bu kesici hayatınızı kolaylaştıracak.

399 TL olan kesici Temu'da 540 TL.

Doori Streç Film Kesici

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Pepisky Köpek Emniyet Kapısı

Pepisky Köpek Emniyet Kapısı

Evcil hayvanlı evlerde ihtiyaç duyulan köpek kapısı 72x110 cm boyutlarında. Emniyet kapısı katlanabilir. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar kullanılabiliyor. Kolayca monte edilebilen kapı duvara zarar vermeden takılabiliyor. 

442 TL olan emniyet kapısı Temu'da 454 TL.

Pepisky Köpek Emniyet Kapısı

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OUKEYI Sevimli Corgi Köpek Peluş Oyuncak

OUKEYI Sevimli Corgi Köpek Peluş Oyuncak

Peluş oyuncakları seviyorsanız kendinize ya da bir sevdiğinize bu modelini hediye olarak alabilirsiniz. Bu peluş oyuncak yumuşacık. 50 cm boyutundaki peluş, çocukların ve yetişkinlerin çok hoşuna gidiyor. 

344 TL olan oyuncağın farklı çeşidi Temu'da 373 TL.

OUKEYI Corgi Köpek Peluş Oyuncak

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

MAGICLULU Rattan Meyve Kasesi

MAGICLULU Rattan Meyve Kasesi

Meyveleri koymak için alabileceğiniz rattan sepet mutfağa şıklık getiriyor. Başka amaçlarla da kullanılabilecek kase çok şık ve kullanışlı.

768 TL olan rattan sepet Temu'da 814 TL.

MAGICLULU Rattan Meyve Kasesi

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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