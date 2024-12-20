onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 10:40

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 20.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

KIMISS Ahşap Kürdan Tutucu

KIMISS Ahşap Kürdan Tutucu

Ahşap bu kap tam kürdan için. Aynı kürdanlıklardan sıkıldıysanız o zaman bu kürdan tutucuyu alabilirsiniz. Meşe palamudu şeklindeki kürdan tutucu çok tatlı. Dayanıklı bu kürdanlığı gören herkes bayılacak.

605 TL olan kürdan tutucunun benzeri Temu'da 616 TL.

KIMISS Ahşap Kürdan Tutucu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

MIK Funshopping Retro Metal Kutu

MIK Funshopping Retro Metal Kutu

Kahve, çay ve şeker için ideal bu kutular metal. 3 parçalı kutular vintage model. Kapaklı oldukları için çok kullanışlılar. Siyah renkli kutular çok şık duruyor. Mutfağınıza hem kullanışlı hem şık kutular arıyorsanız bunlara bakabilirsiniz.

Cok şık. Kaliteli. İstediğim gibi.

243 TL olan kutular Temu'da 571 TL.

MIK Funshopping Retro Metal Kutu

AMAZON external

Yalucky Panda Porselen Kase Seti

Yalucky Panda Porselen Kase Seti

Yeşil ve beyaz tonlarındaki bu kase setinin içinde 4 tane kase var. Pilav, çorba, salata ya da başka amaçlarla kullanabileceğiniz kaseler 4 inç. Çok güzel duran kaselerle kime sunum yapsanız bayılacak!

490 TL olan kase setine benzer kaseler Temu'da 837 TL.

Yalucky Panda Porselen Kase Seti

AMAZON external

Tonny Black Kadın Cüzdan

Tonny Black Kadın Cüzdan

Turuncu cüzdanlar son zamanlarda çok moda. Mıknatıslı cüzdanı kullanmak çok rahat, kartlığı olan cüzdan çok kullanışlı. Çok satanlarda 1. sırada yer alan cüzdana hem paranızı hem kartlarınızı rahat rahat sığdırabilirsiniz.

Kucuk cantalarim için kullanmak amacıyla aldım.Deri cüzdanımin kalitesinde değil elbette fakat çok şirin çok güzel bir rengi var isciligi guzel dikişler düzgün ben beğendim severek kullanıyorum fakat çok uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum

249 TL olan cüzdan Temu'da 299 TL.

Tonny Black Kadın Cüzdan

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Dasking Koltuk Çantası

Dasking Koltuk Çantası

Koltuğunuzun kenarına asabileceğiniz bu ürüne birçok şey sığıyor. Kumanda, bardak, peçete ve daha birçok şeyi koyabileceğiniz bu ürün sayesinde her şey elinizin altında olacak. Siyah rengiyle neredeyse her koltuğa uyuyor.

249 TL olan koltuk çantası Temu'da 274 TL. 

Dasking Koltuk Çantası

AMAZON external
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

LOVECASA Kiş Kalıbı

LOVECASA Kiş Kalıbı

Porselen bu kalıpla istediğiniz kadar kiş yapabileceksiniz. 1580 ml kapasiteli pişirme kalıbında tart yapmak da mümkün. Yapışmaz yapısıyla yaptığınız her şey çok güzel şekilde çıkıyor. 

749 TL olan kiş kalıbı Temu'da 1.035 TL.

LOVECASA Kiş Kalıbı

AMAZON external

Duronic Katı Meyve Sıkacağı

Duronic Katı Meyve Sıkacağı

Elektrikli sıkacak sayesinde kışın meyveleri rahatça sıkabileceksiniz. 700 ml kapasiteli sıkacağın 40 Watt gücü var. Portakal, limon ve daha birçok şeyi sıkmak için yardımcı olacak meyve sıkacağı her eve lazım!

Fiyatı tr piyasasında satılan ürünlerden daha uygun performansı orta seviye iş görür.

579 TL olan sıkacak Temu'da 858 TL.

Duronic Katı Meyve Sıkacağı

AMAZON external

Tissting Cam Baharat Kavanoz Seti

Tissting Cam Baharat Kavanoz Seti

Standart baharatlıklardan sıkıldıysanız o zaman bu sete bayılacağınız kesin. Kaktüs şekilli baharatlıklar mutfağınıza renk katacak. Dekoratif bu kavanoz setleri aynı zamanda kullanışlı. İçine tuz, karabiber ve kırmızı biber koyabileceğiniz baharatlıklar çok güzel!

903 TL olan baharatlıklara benzer baharatlıklar Temu'da 941 TL.

Tissting Cam Baharat Kavanoz Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Silikon Gül Şekilli 4 Bölmeli Buz Kalıbı

Silikon Gül Şekilli 4 Bölmeli Buz Kalıbı

4 bölmeli kalıbı birçok şeyde kullanmak mümkün. Buz kalıbı ya da jöle için kullanabileceğiniz silikon kalıp gül şekilli. Sunumlarda kullanmak için alabileceğiniz kalıp çok pratik.

99 TL olan kalıp Temu'da 149 TL.

Silikon Gül Şekilli 4 Bölmeli Buz Kalıbı

AMAZON external

Tezgah Üstü Düzenleyici

Tezgah Üstü Düzenleyici

Tezgah üstüne koyabileceğiniz bu organizer birçok mutfak eşyanızı toplayacak. Bıçaklar ve kepçeler için ideal bu organizer ile mutfağınız çok daha toplu. Beyaz renkli olduğu için mutfaklara çok yakışıyor.

%5 indirime giren düzenleyici 189 TL, Temu'da ise buna benzer kırmızı bir düzenleyici 511 TL.

Tezgah Üstü Düzenleyici

AMAZON external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın