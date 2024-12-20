Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Ahşap bu kap tam kürdan için. Aynı kürdanlıklardan sıkıldıysanız o zaman bu kürdan tutucuyu alabilirsiniz. Meşe palamudu şeklindeki kürdan tutucu çok tatlı. Dayanıklı bu kürdanlığı gören herkes bayılacak.

605 TL olan kürdan tutucunun benzeri Temu'da 616 TL.

KIMISS Ahşap Kürdan Tutucu

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