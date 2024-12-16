Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Katlanır portatif bu yan sehpa kanepe kenarına koyulabiliyor. Kumanda ve telefon için ayrı yeri olan sehpanın üzerine bardak koymak mümkün. Ahşap olduğu için koltuk kenarında şık duruyor.

Ürün harika ve kullanışlı ekstra hediye için teşekkürler

349 TL olan yan sehpa Temu'da 993 TL.

Arkitekt Ex Ahşap Katlanır Yan Sehpa

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