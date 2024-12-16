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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 10:39

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 16.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Arkitekt Ex Ahşap Katlanır Yan Sehpa

Arkitekt Ex Ahşap Katlanır Yan Sehpa

Katlanır portatif bu yan sehpa kanepe kenarına koyulabiliyor. Kumanda ve telefon için ayrı yeri olan sehpanın üzerine bardak koymak mümkün. Ahşap olduğu için koltuk kenarında şık duruyor.

Ürün harika ve kullanışlı ekstra hediye için teşekkürler

349 TL olan yan sehpa Temu'da 993 TL.

Arkitekt Ex Ahşap Katlanır Yan Sehpa

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Klt Kng Peynir Rendesi

Klt Kng Peynir Rendesi

Peyniri elde manuel rendelemek için bu ürünü kullanabilirsiniz. 2 ayrı rende başlığı ile gelen ürünün bir başlığı kalın rende, diğer başlığı ise ince rende yapıyor.

314 TL olan rende Temu'da 335 TL.

Klt Kng Peynir Rendesi

AMAZON external

jileijar Silikon Musluk Sıçrama Pedi

jileijar Silikon Musluk Sıçrama Pedi

Musluğunuzun etrafını sıçrayan sulardan koruyacak bu ped her mutfağa lazım! Su geçirmez yapısı sayesinde çok kullanışlı. Kullanmadığınız zamanlarda katlayarak saklayabilirsiniz.

224 TL olan ped Temu'da 444 TL.

jileijar Silikon Musluk Sıçrama Pedi

AMAZON external

Porselen Diyarı Mama Tabağı

Porselen Diyarı Mama Tabağı

7 parçalık bu set çocukların yemek yemesini kolaylaştırıyor. Şekilli olduğu için çocukların çok hoşuna gidiyor. Yeşil ve turuncu renklerindeki setteki tabaklara farklı yemekler koyabiliyorsunuz.

144 TL olan tabak setinin Temu'da tek parçası 199 TL.

Porselen Diyarı Mama Tabağı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Paşabahçe Basic Orta Boy Sosluk

Paşabahçe Basic Orta Boy Sosluk

Yaptığınız sosları sunmak için güzel bir sosluğa ihtiyacınız var. Paşabahçe'nin bu soslukları çok şık. Hem tatlılarda hem yemeklerde kullanabileceğiniz sosluklar 170 cc.

Bahar kampanyasında çok uygun fiyata iki tane aldım. Çok sade ve tatlı bir ürün. Ölçüsü 170cc. Hasarsız teslim edildi. Teşekkürler 💌

196 TL olan sosluk Temu'da 275 TL.

Paşabahçe Basic Orta Boy Sosluk

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Melkan Home Karıştırma Kabı

Melkan Home Karıştırma Kabı

Evde karıştırma kabınız yoksa bu kabı alabilirsiniz. 3 litrelik çırpma kapının kapağı var. Kapağı sayesinde karıştırırken etrafa sıçramıyor. Hem kapaklı hem kapaksız kullanımı olan kap her eve lazım.

169 TL olan karıştırma kabının benzeri Temu'da 249 TL.

Melkan Home Karıştırma Kabı

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Aniworld Merdiven Kapısı Duvar Koruyucu

Aniworld Merdiven Kapısı Duvar Koruyucu

Evde çocuklar ya da hayvanlarınız için bir güvenlik kapısı varsa bu duvar koruyucular size gerek. 4 tane gelen koruyucular sayesinde duvarınız zarar görmüyor. 

139 TL olan koruyucular Temu'da 239 TL.

Aniworld Merdiven Kapısı Duvar Koruyucu

AMAZON external

Bugucat Spätzle Rendesi

Bugucat Spätzle Rendesi

Paslanmaz çelik rende mutfakta lazım olabilir. Erişte de diyebileceğimiz spätzle yaparken size yardımcı olacak rende bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Bu makarnayı sık yapıyorsanız bu rende size şart bile diyebiliriz.

256 TL olan rende Temu'da 387 TL.

Bugucat Spätzle Rendesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Tohana Un Eleği

Tohana Un Eleği

Mutfakta tarif yaparken unu çok sıklıkla kullanıyoruz. Unu kullanırken mutlaka elemek gerekiyor. Un elemeyi kolaylaştıran elek 12x12x11 cm boyutlarında. Paslanmaz çelik olduğu için uzun süre dayanıklı.

249 TL olan elek Temu'da 260 TL.

Tohana Un Eleği

AMAZON external

Ensa Shop Pratik Peynir Dilimleyici

Ensa Shop Pratik Peynir Dilimleyici

Paslanmaz peynir dilimleyici ile artık peynirleri dağılmadan düzgün şekilde dilimleyebileceksiniz. Evde hâlâ bir peynir dilimleyiciniz yoksa şimdi almak için tam sırası!

98 TL olan dilimleyicinin benzeri Temu'da 121 TL.

Ensa Shop Pratik Peynir Dilimleyici

AMAZON external

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mulan
mulan
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