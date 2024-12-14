onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim , Ev Yaşam
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
14.12.2024 - 18:17

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 14.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

DeFacto Coool Tişört

DeFacto Coool Tişört

Kısa kollu tişört mavi-beyaz renginde. Çizgili tişört kotlarla çok yakışıyor. Aynı tişörtün siyah renklisi de var. Gardırobunuzun vazgeçilmez parçası olacak tişörtü yaz boyu giyebileceksiniz.

299 TL olan tişörtün geniş kalıplısı Temu'da 354 TL.

DeFacto Coool Tişört

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Hazneli Yağdanlık

Hazneli Yağdanlık

Hazneli yağdanlık mutfakta çok kullanılıyor. Fırçalı yapısı yağ sürmeyi kolaylaştırıyor. Bu yağdanlığın fırçası silikon. Her şeyin üzerine yağ sürerken kullanabileceğiniz bu yağdanlık çok işe yarıyor.

99 TL olan yağdanlık Temu'da 260 TL.

Hazneli Yağdanlık

AMAZON external

Kochler Karın Egzersiz Aleti

Kochler Karın Egzersiz Aleti

Karın kası yapmak için ihtiyacınız olan egzersiz aleti çek bırak yöntemiyle çalışıyor. Dirsek destekli aletle vücudunuzu yaza hazırlayabileceksiniz. Fit ve sağlıklı bir vücuda kavuşmak için bu aleti kullanabilirsiniz.

560 TL olan alet Temu'da 800 TL.

Kochler Karın Egzersiz Aleti

AMAZON external

Orblue Apple Corer Meyve Çekirdeği Sökücü

Orblue Apple Corer Meyve Çekirdeği Sökücü

Paslanmaz çelik bu alet mutfakta gerekli. Sebze ve meyvelerin içlerini çıkartmaya yardımcı olan bu aletle artık meyve salatası hazırlamak çok kolaylaşıyor.

93 TL olan ürün Temu'da 140 TL.

Orblue Apple Corer Meyve Çekirdeği Sökücü

AMAZON external

PEDRAS Face Roller ve Kalp Gua Sha

PEDRAS Face Roller ve Kalp Gua Sha

Kalp Gua Sha ve Face Roller arıyorsanız bu set tam sizlik. Yeşim taşından olan bu set ile yüze masaj yapmak mümkün. Uzun yıllar kullanabileceğiniz bu ürünler herkese lazım!

145 TL olan set Temu'da 158 TL.

PEDRAS Face Roller ve Kalp Gua Sha

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

JUNE Erkek Bebek Desenli Kısa Tulum

JUNE Erkek Bebek Desenli Kısa Tulum

Desenli bu tulum kısa boy. Kolları kısa tulumla bebeğiniz yazın rahat edecek. Üzerinde bisiklet desenleri olan bu tulum çok tatlı.

149 TL olan tulumun Temu'da benzeri 226 TL.

JUNE Erkek Bebek Desenli Kısa Tulum

AMAZON external

joeji's Kitchen Çikolata Fondü Seti

joeji's Kitchen Çikolata Fondü Seti

Fondü yapmayı seviyorsanız bu set tam sizlik. 4 çatalıyla gelen fondü setinde mum da var. Peynir ve çikolata için uygun föndü malzemeleri makinede yıkanabiliyor. 

649 TL olan set Temu'da 971 TL.

joeji's Kitchen Çikolata Fondü Seti

AMAZON external

Timex Pratik Ölçekli Hamur Porsiyonlayıcı

Timex Pratik Ölçekli Hamur Porsiyonlayıcı

Hamuru porsiyonlamak için gerekli bu ürün sayesinde eşit pankekler ya da muffinler yapabileceksiniz. Ölçülü akıtmalar yapmak için bu ürün şart diyebiliriz. Hamur işi çok yapıyorsanız bu ürün size lazım!

Aldığım zaman tereddütlüydüm, fiyatı bu kadar uygun olan bir ürün işimi görür mü diye, ama aldığımdan beri bir kaç kere kullandım, gayet kullanışlı, işimi kolaylaştırdı.

165 TL olan porsiyonlayıcı Temu'da 244 TL.

Timex Pratik Ölçekli Hamur Porsiyonlayıcı

AMAZON external

QIYUN.Z Kadın Örgü Elbise

QIYUN.Z Kadın Örgü Elbise

V yaka örgü elbise sonbahar için ideal parçalardan. Rengine ayrı üstünüzde duruşuna ayrı bayılacağınız elbisenin siyah rengi de var. Sıcak tutan elbiseyle çok şık görüneceğiniz kesin.

535 TL olan elbiseye benzer bir elbise Temu'da 752 TL.

QIYUN.Z Kadın Örgü Elbise

AMAZON external

USB LED Lamba

USB LED Lamba

Katlanabilir lamba çok kullanışlı. Minik bu lambayı her yere yanınızda götürebileceksiniz. Kitap okurken çok işinize yarayacak lambanın aydınlatması beyaz. 

Ürün gayet kaliteli ve çok şık. Ben biraz eğip büktüm şeklini kaydırdım ama görüntü hoş. Karanlık odada pc ekranını tamamen açmama ragmen net sekilde tuslar görülüyor. Fotoda belirttim. Tavsiye ederim

104 TL olan lamba Temu'da 148 TL.

USB LED Lamba

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın