Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Kalp Gua Sha ve Face Roller arıyorsanız bu set tam sizlik. Yeşim taşından olan bu set ile yüze masaj yapmak mümkün. Uzun yıllar kullanabileceğiniz bu ürünler herkese lazım!

145 TL olan set Temu'da 158 TL.

PEDRAS Face Roller ve Kalp Gua Sha

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