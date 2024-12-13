Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Evinizde anahtarlık yoksa bu ürün tam sizlik. Ahşap anahtarlık duvara monte edilebiliyor. Pastel renkli bir ev olan anahtarlık çok tatlı. Kapı girişine asabileceğiniz anahtarlığın 5 tane asma yeri var.

Resimde büyük görünüyor ebata bakarak alın renkleri güzel.

349 TL olan anahtarlık Temu'da 523 TL.

Caju Art&Decoration Anahtarlık

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