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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 10:47

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 13.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Caju Art&Decoration Anahtarlık

Caju Art&Decoration Anahtarlık

Evinizde anahtarlık yoksa bu ürün tam sizlik. Ahşap anahtarlık duvara monte edilebiliyor. Pastel renkli bir ev olan anahtarlık çok tatlı. Kapı girişine asabileceğiniz anahtarlığın 5 tane asma yeri var. 

Resimde büyük görünüyor ebata bakarak alın renkleri güzel.

349 TL olan anahtarlık Temu'da 523 TL.

Caju Art&Decoration Anahtarlık

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

HEFTMAN Cam Kavanoz

HEFTMAN Cam Kavanoz

Bu küçük kavanozlar çok kullanışlı. 100 ml olan kavanozlar 6 tane geliyor. Kapaklı kavanozlar cam olduğu için sağlıklı. İçine istediğiniz her şeyi hazırlayıp koyabileceğiniz kavanozları buzdolabına koyabilirsiniz.

345 TL olan kavanoz Temu'da 490 TL.

HEFTMAN Cam Kavanoz

AMAZON external

Kedi - Köpek Taşıma Çantası

Kedi - Köpek Taşıma Çantası

Kedi ya da küçük ırk köpekler için uygun çantanın bir tarafı file. Bu sayede hayvanınız içeriden dışarıyı görebiliyor. Yıkanabilir çanta ile köpeğinizi ya da kedinizi rahatça taşıyabileceksiniz.

Küçük bir köpeğimiz var 2 kilo 700 gram gibi gayet uygun oldu. Fiyatına göre de gayet güzel bir ürün.

389 TL olan çanta Temu'da 541 TL.

Kedi - Köpek Taşıma Çantası

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DeFacto Coool Kazak

DeFacto Coool Kazak

Bisiklet yaka kazak kışın en sevdiğiniz üstünüz olacak. Etek ya da pantolonla kombinlenebilen kazak çok şık duruyor. Günlük olarak giyebileceğiniz kazağı okula ya da işe giderken tercih edebilirsiniz. 

569 TL olan kazağın benzeri Temu'da 888 TL.

DeFacto Coool Kazak

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Wenken Kapaklı Hazneli Rende

Wenken Kapaklı Hazneli Rende

Evde bir şeyler rendelerken hazneli rendeler çok işe yarıyor. Ayrıca bir tabağa ihtiyaç duymadan bir şeyleri rendeleyebileceğiniz bu hazneli rendenin büyük ve küçük olmak üzere 2 yeri var.

179 TL olan rende Temu'da 291 TL.

Wenken Kapaklı Hazneli Rende

AMAZON external
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Çocuk Odası Kıyafet Askılığı

Çocuk Odası Kıyafet Askılığı

Çocuklarınız için bir askılık arıyorsanız bu ürünü düşünebilirsiniz. Onların boyunda olan askılık sayesinde kendi kıyafetlerini alabilecekler. Çocuğunuzun odasını güzelleştirecek bu askılığı bir inceleyin deriz!

690 TL olan askılık Temu'da 827 TL.

Çocuk Odası Kıyafet Askılığı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

MLRYH Güvenli Tuvalet Kilidi

MLRYH Güvenli Tuvalet Kilidi

Çocuklar için düşünülen bu kilit, klozete takılıyor. Bu sayede çocuğunuz klozet kapağını açamıyor. Bebeğinizin hijyenini sağlamak için bu kilit şart. Eğer çocuğunuz klozet kapağını açıp içine bir şey atıyorsa ya da elini sokuyorsa bunu mutlaka alın.

200 TL olan kilit Temu'da 206 TL.

MLRYH Güvenli Tuvalet Kilidi

AMAZON external

Filtre Kahve Kağıdı Tutucu

Filtre Kahve Kağıdı Tutucu

Filtre kahve kağıtlarınızı nereye koyacağınızı bilemiyorsanız o zaman bu ürünü alabilirsiniz. Amazon'un Seçimi bu ürün çok da şık bir ürün. Filtre kahve kağıt tutucu küçük olduğu için çok yer kaplamıyor.

Bu fiyata gayet iş görür, basit bir ürün. Düz konulduğunda sıkıntı oluyor diyenler olmuş. Bence sorun değil ters koydum, böyle de gayet kullanışlı. Az yer kaplıyor.

59 TL olan ürünün benzeri Temu'da 149 TL.

Filtre Kahve Kağıdı Tutucu

AMAZON external

Porsima Yiyecek Saklama Kabı Seti

Porsima Yiyecek Saklama Kabı Seti

Buzdolabı ve buzluk için uygun saklama kaplarına sebze, meyve ve daha birçok şey koymak mümkün. 4 tane gelen kaplar her eve lazım. Dikdörtgen kapları buzdolabına ya da buzluğa yerleştirmek de çok rahat.

202 TL olan saklama kabı setine benzer kaplar Temu'da 263 TL.

Porsima Yiyecek Saklama Kabı Seti

AMAZON external

Qullex Çöp Torbası Tutucu Aparatı

Qullex Çöp Torbası Tutucu Aparatı

Çöp torbanızı tutmak için bir aparata ihtiyacınız varsa o zaman bu ürünü alabilirsiniz. Temizliği çok kolay bu aparat mutfakta çok işinize yarayacak. Bu aparattaki çöp poşetini değiştirmek de oldukça kolay.

89 TL olan aparatın daha genişi Temu'da 169 TL.

Qullex Çöp Torbası Tutucu Aparatı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

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mulan
mulan
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