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Temu’dan Organizasyonlarınızda Dağıtabileceğiniz 12 Hediyelik Önerisi

etiket Temu’dan Organizasyonlarınızda Dağıtabileceğiniz 12 Hediyelik Önerisi

mulan
mulan - Onedio Üyesi
11.12.2024 - 10:03

Organizasyonlar düzenlediğinizde misafirlerinize ne hediye alacağınızı bir türlü bulamıyor musunuz? O zaman bu içerik size ilaç gibi gelecek. Organizasyonlarda dağıtabielceğiniz hediye çeşitlerine birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 11.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Çantalı Sevimli Ayı Havlu Hediye Seti

1. Çantalı Sevimli Ayı Havlu Hediye Seti

20 tane gelen bu  ayıcık havlular farklı hediye arayanlara özel. Ayı şekliyle çok tatlı duran havlular kendi özel çantasıyla geliyor. Şeffaf çantasından içindekini görmek mümkün. Birçok organizasyona uygun hediye setini gören herkesin beğeneceği kesin!

Hediye ayı havluların 20 tanesi 277 TL. Ayrıca bunlar en çok satanlarda 2. sırada.

Çantalı Sevimli Ayı Havlu Hediye Seti

TEMU external

2. Dikdörtgen Masaüstü Ayna

2. Dikdörtgen Masaüstü Ayna

Yine farklı bir hediye alternatifi için bu aynayı düşünebilirsiniz. Hem kullanışlı hem şık bir hediye olacak ayna küçük olduğu için çantaya atılıp taşınabiliyor. Birçok rengi olan aynaların tanesi 65 TL. Dışı oldukça kaliteli aynalar herkesin favorisi olacak.

Dikdörtgen Masaüstü Ayna

TEMU external

3. DIY 5D Elmas Boyama Kitap Ayracı Seti

3. DIY 5D Elmas Boyama Kitap Ayracı Seti

Düzenlediğiniz organizasyonlardaki misafirlerinize kendilerinin yapacağı bir hediye vermeye ne dersiniz? Hediye olarak verebileceğiniz kitap ayraçlarını herkes kendi yapacak. İçinde yapmak için ihtiyacınız olan her şey var. Herkesin kitap okurken sizi hatırlayacağı bu hediye mükemmel bir fikir!

En çok satanlarda 1. sırada yer alan kitap ayraçları 4 tane geliyor, fiyatı ise 197 TL.

DIY 5D Elmas Boyama Kitap Ayracı Seti

TEMU external

4. Teşekkür Hediyesi

4. Teşekkür Hediyesi

Teşekkür hediyesi almak istiyorsanız uğur böcekli bu anahtarlığı alabilirsiniz. Yanında not kağıdıyla gelen hediyenin anahtarlığında uğur böceği ve çiçek var. Herkesin beğenerek kullanacağı hediye aynı zamanda oldukça kişisel bir hediye olacak.

Bu şık hediye 25 TL.

Teşekkür Hediyesi

TEMU external

5. Mini Kaplumbağa Figürleri

5. Mini Kaplumbağa Figürleri

10 tane gelen figürler çok tatlı. Eğlenceli hediyeler arıyorsanız tercihiniz kaplumbağalardan yana olmalı! Karanlıkta parlayan kaplumbağaları gören herkes çok sevecek. Farklı renkleri olan kaplumbağalar mini model. 

Farklı farklı renklerde gelen kaplumbağaların 10 tanesi 34 TL.

Mini Kaplumbağa Figürleri

TEMU external
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6. Ahşap Gül Şekilleri

6. Ahşap Gül Şekilleri

Öyle hazır hediyelerden hoşlanmıyorsanız o zaman herkesin kendi yapacağı hediyelerden alabilirsiniz. 12'li bu gül şekilli hediyeler herkesin beğenebileceği bir hediye çeşidi. Ahşap gülleri herkes kendi hayal gücüne göre boyayabiliyor.

Ahşap Gül Şekilleri

TEMU external

7. Ahşap Dokuma Tezgahı

7. Ahşap Dokuma Tezgahı

Set halinde gelen ahşap dokuma tezgahı herkesi şaşırtan bir hediye olacak. Kendi dokumanızı kendiniz yapacağınız bu tezgahlar küçük boyda. Organizasyondan herkesin memnun ayrılmasını sağlayacak dokuma tezgahını kurup dokumaya başlayabiliyorsunuz.

Ahşap Dokuma Tezgahı

TEMU external

8. Noel Anahtarlık Hediye Seti

8. Noel Anahtarlık Hediye Seti

Noel için bir hediyelik düşünüyorsanız bu anahtarlıklar ideal. Eğer kalabalık bir grup için alacaksanız bu anahtarlıklar 10 tane geliyor. Yanında not kağıdı, poşeti, anahtarlığı ve ipi olan hediyeler tam set. 

Bu setin 10 tanesi 142 TL.

Noel Anahtarlık Hediye Seti

TEMU external

9. Banyo Spa Hediye Seti

9. Banyo Spa Hediye Seti

'Biraz pahalı olsun ama şık bir hediye olsun' diye düşüneneler için bu hediye çok güzel bir fikir. Kalp şeklindeki hediye setinin içinde her şey var. Kaliteli ve ilginç hediye mükemmel bir set! Bu hediye seti elbette en çok satanlarda 3. sırada. Fiyatı ise 285 TL.

Banyo Spa Hediye Seti

TEMU external

10. Mini Kutu Oyuncakları

10. Mini Kutu Oyuncakları

Bu minik oyuncakları alan herkes çok sevinecek. Bu oyuncakların farklı farklı şekilleri var. Hediye olarak verdiğiniz herkesi çocukluğuna götürecek bu şeker oyuncaklar 24 tane geliyor. Figürlerin her biri ayrı güzel!

Mini Kutu Oyuncakları

TEMU external
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11. Ofis Malzemeleri Hediye Seti

11. Ofis Malzemeleri Hediye Seti

Ofis malzemelerinden oluşan set çok şeker. 4 ayrı rengi olan setten 7 tane geliyor. Dayanıklı malzemelerden oluşan seti okulda ya da ofiste kullanmak mümkün. İçinde silgi, kalemtıraş ve çeşitli kalemler olan bu set tam hediye etmelik.

Bu setlerin 7 tanesi 100 TL'ye geliyor.

Ofis Malzemeleri Hediye Seti

TEMU external

12. EVA Zıplayan Oyuncaklar

12. EVA Zıplayan Oyuncaklar

Eğlenceli bir organizasyona eğlenceli hediyeler arıyorsanız bu zıplayan oyuncakları kaçırmayın deriz! Bu oyuncaklar 20 tane geliyor. Alan herkesin eğleneceği oyuncaklar herkes için güzel bir hediye olacak. 

EVA Zıplayan Oyuncaklar

TEMU external

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mulan
mulan
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