Temu’dan Organizasyonlarınızda Dağıtabileceğiniz 12 Hediyelik Önerisi
Temu’dan Organizasyonlarınızda Dağıtabileceğiniz 12 Hediyelik Önerisi
Organizasyonlar düzenlediğinizde misafirlerinize ne hediye alacağınızı bir türlü bulamıyor musunuz? O zaman bu içerik size ilaç gibi gelecek. Organizasyonlarda dağıtabielceğiniz hediye çeşitlerine birlikte bakalım mı?
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'Bu içerik 11.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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1. Çantalı Sevimli Ayı Havlu Hediye Seti
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2. Dikdörtgen Masaüstü Ayna
3. DIY 5D Elmas Boyama Kitap Ayracı Seti
4. Teşekkür Hediyesi
5. Mini Kaplumbağa Figürleri
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6. Ahşap Gül Şekilleri
7. Ahşap Dokuma Tezgahı
8. Noel Anahtarlık Hediye Seti
9. Banyo Spa Hediye Seti
10. Mini Kutu Oyuncakları
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11. Ofis Malzemeleri Hediye Seti
12. EVA Zıplayan Oyuncaklar
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