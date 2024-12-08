Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Yumuşacık bu peluş köpek tam hediye almalık. 80 cm olan bu oyuncak hem çocukların hem yetişkinlerin çok seveceği bir peluş. Çocuklara uyku arkadaşı olarak da alabileceğiniz peluş çok şeker.

kocaman bi köpek geldi uygun fiyat.

439 TL olan peluş Temu'da 458 TL.

SOLE Peluş

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