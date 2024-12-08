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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.12.2024 - 12:58

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 08.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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SOLE Peluş

SOLE Peluş

Yumuşacık bu peluş köpek tam hediye almalık. 80 cm olan bu oyuncak hem çocukların hem yetişkinlerin çok seveceği bir peluş. Çocuklara uyku arkadaşı olarak da alabileceğiniz peluş çok şeker.

kocaman bi köpek geldi uygun fiyat.

439 TL olan peluş Temu'da 458 TL.

SOLE Peluş

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Rufun Bebek Taşıyıcı

Rufun Bebek Taşıyıcı

Bebeğinizi rahatça taşımak için bu taşıyıcı şart. Hem bebeğin hem de sizin rahatınızı düşünerek tasarlanan taşıyıcının kapasitesi 24 kilo. 10 farklı modu olan taşıyıcı ile bebeğinizi istediğiniz gibi taşımanız mümkün.

689 TL olan taşıyıcı Temu'da 991 TL.

Rufun Bebek Taşıyıcı

AMAZON external

KeyLiving Şerit Koruyucu

KeyLiving Şerit Koruyucu

Kauçuk bu koruyucu ile evde her yeri kaplayabilirsiniz. Bebeğinizi korumak için bu koruyucu şart. 2 metrelik koruyucu ile evde her yeri kaplayabilirsiniz. Sünger yapısıyla kolayca şekil alabiliyor.

Yapışkanlarını bebe çeker koparır dedim ama bayağı güçlü tutuyor. ayrıca yumuşak ürün. Bebeğimin yemeye çalışması dışında bir sorun yok. :)

149 TL olan şerit koruyucu Temu'da 169 TL.

KeyLiving Şerit Koruyucu

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PANÇO Kloş Kadife Elbise

PANÇO Kloş Kadife Elbise

Hakim yakalı elbise kadife kumaştan yapılmış. Lacivert renkli elbise 0-3 yaş arası çocuklar için uygun. Bu elbise %100 pamuk.

300 TL olan elbisenin başka bir modeli Temu'da 327 TL.

PANÇO Kloş Kadife Elbise

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

DeFacto Crop Kazak

DeFacto Crop Kazak

Çizgili kazak crop model kazaklardan. Bisiklet yaka kazak özellikle kot veya siyah pantolonlarla yakışıyor. Eteklerle de giyebileceğiniz kazak kısa kollu model.

399 TL olan kazağın yeşil renklisi Temu'da 472 TL.

DeFacto Crop Kazak

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truee Bebek Arabası Sap Kılıfı

truee Bebek Arabası Sap Kılıfı

2 tane gelen kılıf, bebek arabalarının sapları için tasarlanmış. Çoğu arabaya uyan kılıf toz geçirmiyor. Yüksek kaliteli bu kılıf ile bebek arabanız daha kaliteli oluyor ve daha rahat sürülebiliyor.

146 TL olan kılıf Temu'da 194 TL.

truee Bebek Arabası Sap Kılıfı

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LSLANSOON Ağır Mobilya Taşıyıcı

LSLANSOON Ağır Mobilya Taşıyıcı

Ağır mobilyaları taşımak artık eziyet değil. Bu taşıyıcının bir uzatma çubuğu ve 4 tane kaydırmalı parçası var. 400 kg taşıma kapasitesi olan mobilya taşıyıcı her eve lazım!

754 TL olan taşıyıcı Temu'da 932 TL.

LSLANSOON Ağır Mobilya Taşıyıcı

AMAZON external

Mobee Desenli Duvar Kaplaması

Mobee Desenli Duvar Kaplaması

Mavi taş tuğla desenli kaplama kendinden yapışkanlı. 3D bu kaplama 3 metre geliyor. Evinizin duvarlarını boyamak yerine bu şekilde kaplayabilirsiniz. Kendinden yapışkanlı olduğu için uygulaması çok kolay.

198 TL olan kaplama Temu'da 311 TL.

Mobee Desenli Duvar Kaplaması

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

kentsoylu Organik Müslin Bebek Panço

kentsoylu Organik Müslin Bebek Panço

Bebeğinizin için alabileceğiniz bu panço müslin kumaştan yapılmış. Organik müslin bu kumaş bebeğinizin cildini rahatsız etmiyor. Kapüşonu da olan panço 1-5 yaş arası çocuklar için uygun. 

Deniz kenarında çocuğun sırtına atmak için kullandık gayet iyiydi.

178 TL olan panço Temu'da 242 TL.

kentsoylu Organik Müslin Bebek Panço

AMAZON external

Mobee Fay-Tek Kapı Sinekliği

Mobee Fay-Tek Kapı Sinekliği

Yazın özellikle en büyük ihtiyaçların başında kapı sinekliği geliyor. Beyaz mıknatıslı sineklikten geçtikten sonra mıknatıslar otomatik kapanıyor. 105x225 cm olan kapı sinekliği ile yazın çok rahat edeceksiniz.

124 TL olan kapı sinekliği Temu'da 187 TL.

Mobee Fay-Tek Kapı Sinekliği

AMAZON external

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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