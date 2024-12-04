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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
04.12.2024 - 11:28

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 04.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Tuuli Accessories Masaj Rulosu

Tuuli Accessories Masaj Rulosu

Ayağınıza masaj yapmanızı sağlayacak masaj rulosu küçük olduğu için rahatça her yere taşıyabiliyorsunuz. 20x5 cm boyutlarındaki masaj rulosu ile yorgun bir günün ardından rahatlayabileceksiniz.

395 TL olan masaj rulosu Temu'da 424 TL.

Tuuli Accessories Masaj Rulosu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

5DM Pasta Kesme Teli

5DM Pasta Kesme Teli

Pastanızı dilimlemek için alabileceğiniz bu dilimleyici çok işe yarıyor. Sık pasta yapıyorsanız bu tel size gerek. Düzgün katlar kesmek istiyorsanız bu teli kaçırmayın deriz!

160 TL olan kesme telinin Temu'da fiyatı 177 TL.

5DM Pasta Kesme Teli

AMAZON external

Pazar Kapısı Kumaş Hurç

Pazar Kapısı Kumaş Hurç

Kumaş hurç evlerde çok işe yarıyor. Baza altı için uygun hurç 65x45x22 cm boyutlarında. Büyük boy hurçlardan olan bu hurç birçok eşyanızı ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak.

109 TL olan hurç Temu'da 129 TL.

Pazar Kapısı Kumaş Hurç

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Koton Baskılı Tişört

Koton Baskılı Tişört

Bisiklet yaka bu tişört kısa kollu. Yazın hep giymek isteyeceğiniz tişörtle kombinleriniz çok güzel olacak. Beyaz olduğu için rahatça kombinleyebiliyorsunuz.

120 TL olan tişört Temu'da 315 TL. 

Koton Baskılı Tişört

AMAZON external

Aucuu Kanvas Çanta

Aucuu Kanvas Çanta

Kendinize iyi bir çanta almak istiyorsanız bu çantayı düşünebilirsiniz. Kanvas kumaş çanta fermuarlı, bu sayede eşyalarınız düşmüyor. Günlük olarak kullanabileceğiniz çantayı okul ya da iş için kullanmak mümkün.

395 TL olan çantanın benzeri Temu'da 449 TL.

Aucuu Kanvas Çanta

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
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MIJOMA Ahşap Noel Takvimi

MIJOMA Ahşap Noel Takvimi

Ahşap takvim çok şeker. Noel temalı takvimi hediye olarak da düşünebilirsiniz. Masanıza koyabileceğiniz takvim masanızın en sevdiğiniz eşyası olacak.

157 TL olan takvim Temu'da 199 TL.

MIJOMA Ahşap Noel Takvimi

AMAZON external

Faber-Castell Spiralli Defter

Faber-Castell Spiralli Defter

Kapağında Anadolu Mirası yazısı olan defter 120 yaprak. Çizgili defter spiralli olduğu için kullanması kolay. 

Klasik A4 boyutlarında saman kapaklı bir defter. Gerçekten güzel bir defter.

99 TL olan defterin Temu'da İsviçre temalı kapağı olanı 263 TL.

Faber-Castell Spiralli Defter

AMAZON external

Rabsev Lüks Fotoğraf Albümü

Rabsev Lüks Fotoğraf Albümü

Evde fotoğraflarınızı koymak için albümünüz yoksa o zaman bu albüm işinize yarayabilir. 10x15 cm boyutlarındaki albüme 100 fotoğraf sığıyor. 

Kucuk bi urun ama zaten olculerde oldugu gibi. icine fotoğraflari da koyunca cok guzel oldu

181 TL olan fotoğraf albümününe benzer bir albüm Temu'da 215 TL.

Rabsev Lüks Fotoğraf Albümü

AMAZON external

Fulia Elegance Bebek Alt Açma Minderi

Fulia Elegance Bebek Alt Açma Minderi

Bebeğinizin altını açarken kullanabileceğiniz minder sıvı geçirmiyor. Bu özelliğiyle çok kullanışlı. Kapitone kumaştan yapılmış minderle hem siz hem bebeğiniz rahat edeceksiniz.

Çanta içinde çok yer kaplamıyor. Çok kullanışlı ve pratik bir ürün👍 Ben dışarıda alt değiştirme minderi olarak kullanmak içim aldım ama çok amaçlı kullanılabilecek bir ürün. Dışarıda, araçta, misafirlikte bebeğinizi uyutmak için örtü/minder olarak da kullanabilirsiniz. Ben çok beğendim🥰

169 TL olan alt açma minderi Temu'da 180 TL.

Fulia Elegance Bebek Alt Açma Minderi

AMAZON external

ilauke Örgü Yün İpliği

ilauke Örgü Yün İpliği

6 tane gelen ipliklerle sevdiklerinize farklı şeyler örebileceksiniz. Çok renkli bu ipliklerle kazak, atkı ya da istediğiniz başka şeyleri örmeniz mümkün. Her biri 50 gram olan ipliklerin renkleri çok güzel.

308 TL olan ipliklerin tek renklisi Temu'da 541 TL.

ilauke Örgü Yün İpliği

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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