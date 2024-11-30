Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 30 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

2025 yılını planlamak için alabileceğiniz ajanda 16,5x9 cm. Farklı renkleri olan ajanda yıl boyu yanınızda olacak. Küçük ajandayı her yere yanınızda taşıyabilirsiniz.

cep ajandası gibi ince uzun içindeki spiral plastik fakat sağlam ben baya beğendim büyüyünce ajanda olacakmış kcnfjfkfd her neyse baya beğendim çok güzel bir iç dizaynı var, ben siyah rengini aldım stickerlarla süsleyeceğim ama diğer renkleri de güzel. türkiye’den hiç alan olmamıştı ilk benim sanırım. 😃 yaklaşık 14 günde geldi gümrükte yoğunluk olduğu için tabi birde ithalat ücreti midir nedir neredeyse ajanda parası ama ben yine de memnunum içinde her şeyi var garip sözler falan yok esnaf ajandası gibi tam benlik