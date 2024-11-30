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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 30 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 30 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
30.11.2024 - 11:43

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 30.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Feynman Ev Terliği

Feynman Ev Terliği

Yılbaşı için alabileceğiniz bu terlikler evde ayaklarınızı sıcacık tutuyor. Geyik şeklindeki terlikler çok tatlı. Hediye olarak da alabileceğiniz ev terliğini aldığınız kişi bayılacak.

334 TL olan terlik Temu'da 400 TL.

Feynman Ev terliği

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Taba Süet Streç Kadın Çizmesi

Taba Süet Streç Kadın Çizmesi

Taba rengi olan çizme diz üstü modellerden. 7 cm topuğu olan çizme streç model. Eğer çizme seviyorsanız bu çizmeyi de seveceğiniz kesin. Kış için ideal çizmelerden biri olan bu ürün kaçmaz!

799 TL olan çizmenin benzeri Temu'da 884 TL.

Taba Süet Streç Kadın Çizmesi

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POPRUN Ajanda

POPRUN Ajanda

2025 yılını planlamak için alabileceğiniz ajanda 16,5x9 cm. Farklı renkleri olan ajanda yıl boyu yanınızda olacak. Küçük ajandayı her yere yanınızda taşıyabilirsiniz.

cep ajandası gibi ince uzun içindeki spiral plastik fakat sağlam ben baya beğendim büyüyünce ajanda olacakmış kcnfjfkfd her neyse baya beğendim çok güzel bir iç dizaynı var, ben siyah rengini aldım stickerlarla süsleyeceğim ama diğer renkleri de güzel. türkiye’den hiç alan olmamıştı ilk benim sanırım. 😃 yaklaşık 14 günde geldi gümrükte yoğunluk olduğu için tabi birde ithalat ücreti midir nedir neredeyse ajanda parası ama ben yine de memnunum içinde her şeyi var garip sözler falan yok esnaf ajandası gibi tam benlik

%10 indirime giren ajanda 227 TL. Temu'da ise 2025 ajandası 264 TL

POPRUN Ajanda

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Ece Ekspres Kadın Loafer Günlük Ayakkabı

Ece Ekspres Kadın Loafer Günlük Ayakkabı

Günlük olarak giyebileceğiniz ayakkabı çok şık bir model. Loafer modelleri seviyorsanız bu modeli düşünebilirsiniz. Beyaz rengiyle her kombine uyabilen ayakkabının topuk boyu yüksek.

629 TL olan ayakkabı Temu'da 780 TL.

Ece Ekspres Kadın Loafer Günlük Ayakkabı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

KOJOOIN Kadın Hamile Elbisesi

KOJOOIN Kadın Hamile Elbisesi

Siyah elbisenin üstü çizgili model. Hamileyken rahat rahat giyebileceğiniz elbise günlük olarak giyilebiliyor. Rahat etmeniz için tasarlanan elbisenin kolları yarım boy. 

330 TL olan elbisenin askılısı Temu'da 431 TL.

KOJOOIN Kadın Hamile Elbisesi

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Kadın Bambu Pijama Takımı

Kadın Bambu Pijama Takımı

Uzun kollu pijama takımı çok rahat. Şık deseniyle tarzınızı göstereceğiniz pijama takımının size çok yakışacağı kesin. Yeşil renkli pijama takımı ile evde bile şıklığınızı konuşturacaksınız.

349 TL olan pijama takımına benzer bir takım Temu'da 823 TL.

Kadın Bambu Pijama Takımı

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Nbb Kadın Pamuklu Hamile Külodu

Nbb Kadın Pamuklu Hamile Külodu

3 tane gelen külot hamileler için ideal. Esnek yapısı sayesinde hamilelikte rahat etmenizi sağlıyor. Makinede yıkanabiliyor, yani temizliği çok kolay. Pamuk kumaşıyla oldukça rahat.

Prime Fırsatı olan külotlar 287 TL, Temu'da ise 335 TL.

Nbb Kadın Pamuklu Hamile Külodu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

CKSpor Tummy Wrap Waist Trainer Bel Korsesi

CKSpor Tummy Wrap Waist Trainer Bel Korsesi

İnceltici etkisi olan korse ile istediğiniz kıyafeti rahatlıkla giyebileceksiniz. Siyah renkli korse beli tam sarıyor. 4 metre uzunluğundaki korse 10 cm yüksekliğinde. Her bedene de uygun.

179 TL olan korse Temu'da 205 TL.

CKSpor Tummy Wrap Waist Trainer Bel Korsesi

AMAZON external

FASHIONTAYT Spor Tulum

FASHIONTAYT Spor Tulum

Egzersiz yaparken giyebileceğiniz spor tulumu rahatlık sağlıyor. Yoga tulumu olarak adlandırılan bu tulumla her sporu yapmak mümkün. İki rengi olan tulumun fermuarlı yapısı giymeyi kolaylaştırıyor. 

599 TL olan tulum Temu'da 661 TL.

FASHIONTAYT Spor Tulum

AMAZON external

FUNSEED Laptop Çantası

FUNSEED Laptop Çantası

Ofise giderken eşyalarınızı koymak için şık bir çantaya ihtiyacınız varsa bu çantaya bir bakın deriz. 15 inç laptoplara uygun çanta kombinlerinizi tamamlıyor. Rengine ayrı rahatlığın ayrı bayılacağınız çantayı gören herkese nereden aldığınızı soracak.

Fiyatına göre gerçekten kaliteli ve çok şık düşünmeden alabilirsiniz.

561 TL olan çantaya benzer bir çanta Temu'da 1.001 TL.

FUNSEED Laptop Çantası

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mulan
mulan
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