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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
29.11.2024 - 10:44

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 29.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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İkili Triko Takım

İkili Triko Takım

İkili takımları seviyorsanız bu modeli de seveceksiniz. Taba renkli takımın üstü hırka model, altı ise pantolon. Makinede yıkanabilen takım sonbahar ya da kış için uygun. Birlikte giyebileceğiniz takımın parçaları ile ayrı kombinler de yapabilirsiniz.

900 TL olan takımın benzeri Temu'da 925 TL. 

İkili Triko Takım

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Sevimli Kadın Çorapları

Sevimli Kadın Çorapları

5 tane gelen çoraplar tam kışlık. Kahverengi çorapların içinde çizgili ya da puantiyeli modeller var. Pamuklu çorapları kış boyu giyebileceksiniz. Bu çorap setinin farklı renkleri de var. Konforlu çoraplar ayaklarınızı rahat ettiriyor.

Çorapların renk ve desenleri çok güzel. Ancak bana büyük geldi. Gün içinde çoraplar dönüyor ayağımda. bir bakıyorum topuklar üste çıkmış :)

110 TL olan çoraplar Temu'da 164 TL.

Sevimli Kadın Çorapları

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FUNSEED Mini Sırt Çantası

FUNSEED Mini Sırt Çantası

Çok sevimli çantalardan biri olan bu sırt çantasının üzerinde çiçekler var. Kadife kumaştan yapılan sırt çantası günlük kullanım için yeterli. Çantanın pembe ve sarı rengi de var. 

408 TL olan çantaya benzer bir çanta Temu'da 423 TL.

FUNSEED Mini Sırt Çantası

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DeFacto Kız Bebek Elbise

DeFacto Kız Bebek Elbise

Bebekler için üretilen bu elbise çok tatlı. Kadife kumaştan yapılan elbisenin uzun kolları var. Kış veya sonbaharda tercih edebileceğiniz elbise pembe rengiyle çok sevimli duruyor. 

223 TL olan elbisenin benzeri Temu'da 265 TL.

DeFacto Kız Bebek Kadife Elbise

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

JACK&JONES Elbise

JACK&JONES Elbise

Denim elbise çok şık duruyor. İçine tişört ya da gömlek giyebileceğiniz elbise günlük olarak kullanılabiliyor. %100 pamuk elbise kısa boyda. Rahat kullanımı olan elbise ile kendinizi çok güzel hissedeceksiniz!

822 TL olan elbise Temu'da 905 TL.

JACK&JONES Elbise

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Keten Piti Kareli Masa Örtüsü

Keten Piti Kareli Masa Örtüsü

100x100 cm boyutları olan örtü keten. Kare deseni olan masa örtüsü kolayca yıkanabiliyor. Kenarları çift kat dikiş olan örtü ile sofralarınız şenleniyor. 

Pırıl pırıl tertemiz bir örtü olarak geldiği için teşekkür ederim dikiş kalitesi çok güzel.

134 TL olan masa örtüsüne benzer bir örtü Temu'da 240 TL.

Keten Piti Kareli Masa Örtüsü

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Yılbaşına Özel Runner

Yılbaşına Özel Runner

Runnerlar, masaları çok güzel gösteren örtülerden. 40x140 cm olan runner yılbaşı sofraları için ideal. Masanızı gören herkesin bayılacağı runner ile sofranız çok daha şık olacak!

155 TL olan runner Temu'da 300 TL.

Yılbaşına Özel Runner

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Nunubee Paspas

Nunubee Paspas

Noel temalı paspas çok güzel. 40x60 cm boyutlarındaki paspas evinizin en güzel parçası olacak. Kapı önüne koyabileceğiniz paspas iç mekan için de uygun. 

188 TL olan paspas Temu'da 253 TL.

Nunubee Paspas

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Basic Peluş Ceket

Basic Peluş Ceket

Kapüşonu olan ceket çocuğunuza çok yakışacak. Önü fermuarlı olduğu için çocuklar kendisi açıp kapayabiliyor. Bu ceketin beyaz rengi de var. Makineye atıp yıkayabileceğiniz için temizliği oldukça kolay. 

Çok güzel ve yumuşacık hediye olarak aldım.

380 TL olan ceket Temu'da 433 TL.

Basic Peluş Ceket

AMAZON external

Balon Kollu Bluz

Balon Kollu Bluz

Balon kollu bluzun dik yakası var. Pencere detayı da olan bluzu ister şık bir kombinde ister daha günlük kombinlerde kullanabilirsiniz. Kırık beyaz rengiyle her kombine uyan bir parça.

Ürün güzel duruyor.

270 TL olan bluzun benzeri Temu'da 283 TL.

Balon Kollu Bluz

AMAZON external

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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