Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

İkili takımları seviyorsanız bu modeli de seveceksiniz. Taba renkli takımın üstü hırka model, altı ise pantolon. Makinede yıkanabilen takım sonbahar ya da kış için uygun. Birlikte giyebileceğiniz takımın parçaları ile ayrı kombinler de yapabilirsiniz.

900 TL olan takımın benzeri Temu'da 925 TL.

İkili Triko Takım

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