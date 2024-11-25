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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

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etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 11:00

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 25.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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DecoBella Bıçaklık

DecoBella Bıçaklık

Bıçaklıklar mutfakta çok işe yarıyor. 39x14x7.3 cm boyutlarındaki bıçaklığı tezgaha ya da çekmeceye koyabilirsiniz. 18 tane bıçağın sığabildiği bu bıçaklık sayesinde bıçaklarınızı güvenli şekilde saklayabilirsiniz.

Bıçakları güvenli şekilde saklamak için uygun.

189 TL olan bıçaklık Temu'da 373 TL.

DecoBella Bıçaklık

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Cam Çaydanlık

Cam Çaydanlık

Çay hazırlarken işinize yarayacak çaydanlık 1.5 litrelik. Şeffaf olan çaydanlığın içini görebiliyorsunuz. BPA içermediği için gıdaya uygun. Kapağı ve filtresi olan çaydanlık kahve ya da bitki çayı için de kullanılabiliyor. 

208 TL olan çaydanlık Temu'da 323 TL.

Cam Çaydanlık

AMAZON external

Ensa Shop Bal Kavanozu

Ensa Shop Bal Kavanozu

Bal kavanozu arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Kaşıkla gelen kavanoza balınızı koyup dilediğinizce alabilirsiniz. Balı koymayı kolaylaştıran kavanoz aynı zamanda çok şık duruyor.

128 TL olan kavanoz Temu'da 312 TL.

Ensa Shop Bal Kavanozu

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Zolyet Sosis Doldurma Makinesi

Zolyet Sosis Doldurma Makinesi

Evde sucuk, sosis yapmanıza yardımcı olacak makine çok kullanışlı. Manuel makine ile artık dışarıdan sosis almanıza gerek yok. Elde yıkanabilen makine evde çok işinize yarıyor.

698TL olan makine Temu'da 820 TL.

Zolyet Sosis Doldurma Makinesi

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AMJ Shop Profesyonel Sebze Mandolin Kesici

AMJ Shop Profesyonel Sebze Mandolin Kesici

Paslanmaz çelik bıçakları sayesinde uzun yıllar kullanabileceğiniz doğrayıcının 4 bıçağı var. Mutfakta sebze doğrarken çok işe yarayan kesici ile yemek hazırlamak çok kolaylaşıyor.

382 TL olan sebze kesici Temu'da 391 TL.

AMJ Shop Profesyonel Sebze Mandolin Kesici

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
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Cadılar Bayramı Battaniyesi

Cadılar Bayramı Battaniyesi

Yumuşak battaniye Cadılar Bayramı temalı. Soğuk günlerde sizi sıcak tutacak battaniyenin baskısı da çok güzel. Makinede yıkanabildiği için temizlenmesi çok kolay.

911 TL olan battaniye Temu'da 939 TL.

Cadılar Bayramı Battaniyesi

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Bambu Dikdörtgen Tepsi

Bambu Dikdörtgen Tepsi

33x22 cm olan tepsi bambudan yapılmış. Kulplu olduğu için taşıması kolay. Geniş tepsi sayesinde misafirlerinize rahatça servis yapabileceksiniz. Hem şık hem kullanışlı tepsi ile çay ve kahve servisi yapabiliyorsunuz.

249 TL olan tepsi Temu'da 343 TL.

Bambu Dikdörtgen Tepsi

AMAZON external

Kütahya Porselen Zeugma Kahve Takımı

Kütahya Porselen Zeugma Kahve Takımı

2 kişilik bu takım çok zarif bir model. Platin kaplama kahve takımı toplamda 4 parçadan oluşuyor. 93 ml kahve bardakları ile doya doya kahve içebileceksiniz. 

Bildiğiniz Kütahya Porselen kalite çizgisi bu üründe de mevcut. Şık, zarif, kaliteli ve albenisi yüksek. Türk Kahvesi, duo & doppio espresso içmek için ideal; çay ya da filtre kahve için fazla küçük. Bir büyüğü de ayrıca satılıyor; onu da almak istiyorum.

252 TL olan kahve takımının benzeri Temu'da 397 TL.

Kütahya Porselen Zeugma Kahve Takımı

AMAZON external

Pijama Takımı

Pijama Takımı

Kısa kollu pijama takımının bisiklet yakası var. Çok satanlarda yer alan pijama takımı rahat olduğu kadar şık. %100 pamuk pijama takımı ile evde rahat rahat dolaşacaksınız.

Tam yazlık bir pijama kumaşı da fena değil.

248 TL pijama takımının benzeri Temu'da 338 TL.

Pijama Takımı

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Mücevher Kutusu Düzenleyici

Mücevher Kutusu Düzenleyici

Takılarınızı saklamak için alabileceğiniz kutu ile her şeyiniz düzenli oluyor. 2 katlı olduğu için çok fazla takınızı saklayabiliyorsunuz. Kolyeler, bilezikler ve yüzükler için ayrı yarı yeri olan düzenleyici çok işinize yarayacak.

490 TL olan düzenleyici Temu'da 670 TL.

Mücevher Kutusu Düzenleyici

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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