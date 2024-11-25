Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 25 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

2 kişilik bu takım çok zarif bir model. Platin kaplama kahve takımı toplamda 4 parçadan oluşuyor. 93 ml kahve bardakları ile doya doya kahve içebileceksiniz.

Bildiğiniz Kütahya Porselen kalite çizgisi bu üründe de mevcut. Şık, zarif, kaliteli ve albenisi yüksek. Türk Kahvesi, duo & doppio espresso içmek için ideal; çay ya da filtre kahve için fazla küçük. Bir büyüğü de ayrıca satılıyor; onu da almak istiyorum.