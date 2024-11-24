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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

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etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
24.11.2024 - 11:23

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 24.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Zımba Tabancası

Zımba Tabancası

Zımba tabancası evde işe yarayan ürünlerden biri. Dayanıklı ve sağlam tabancayı her yerde kullanmak mümkün. Döşeme, halı ve zımba yapmak istediğiniz her yerde bu tabancayı kullanabilirsiniz. 

399 TL olan zımba tabancası Temu'da 427 TL.

Zımba Tabancası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Bestgift Katlanır Kol Blazer

Bestgift Katlanır Kol Blazer

Kolları katlanır model blazer iş için ideal. V yaka ceket ince bir ceket. Başka renkleri de olan blazer ceketi sadece ofis için düşünmeyin. Günlük hayatta da kullanabileceğiniz blazer dolabınızda olmalı.

354 TL olan blazer ceketin benzeri Temu'da 367 TL.

Bestgift Katlanır Kol Blazer

AMAZON external

Halobios Çift Fırçalı Kalem Seti

Halobios Çift Fırçalı Kalem Seti

İçinde 120 renk bulunan kalemler keçeli. Hem çocuklar hem yetişkinler için uygun kalem seti çantasıyla geldiği için saklaması çok kolay.

812 TL olan kalemler Temu'da 1.000 TL.

Halobios Çift Fırçalı Kalem Seti

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DecoBella 50804 Çekmece Kaşıklık

DecoBella 50804 Çekmece Kaşıklık

9 bölmeli çekmece organizatörü sayesinde mutfağınız çok daha düzenli oluyor. Çekmecede kaşık, bıçak ve çatalları düzene sokan bu organizatör 34x40 cm boyutlarında.

Kalite plastiği ile fiyat performans ürünü.

%40 indirime giren organizatör 168 TL, Temu'da ise 373 TL.

DecoBella 50804 Çekmece Kaşıklık

AMAZON external

Xslide Inline Paten

Xslide Inline Paten

Mavi renkli pateni kendinize ya da kaymayı seven çocuğunuza alabilirsiniz. Arka iki tekeri çift olabilen patenin bağlama aparatları ayarlanabiliyor. Paten kaymak istiyorsanız bu patenleri deneyin deriz!

Prime Fırsatı olan paten 867 TL, Temu'da ise benzeri 947 TL.

Xslide Inline Paten

AMAZON external
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Neutron Vakumlu Ultrasonik Siyah Nokta Temizleyici

Neutron Vakumlu Ultrasonik Siyah Nokta Temizleyici

Siyah nokta temizlemek için alabileceğiniz ürün vakumlu. 3 programı olan siyah nokta temizleyici şarj edilebiliyor. LED gösterge ekranı bulunuyor, bu kullanımını kolaylaştırıyor. Herkes kullanabiliyor çünkü her cilt tipine uygun.

799 TL olan temizleyici Temu'da 891 TL.

Neutron Vakumlu Ultrasonik Siyah Nokta Temizleyici

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Akıllı Yağ Ölçer Bluetooth Tartı

Akıllı Yağ Ölçer Bluetooth Tartı

Evde akıllı bir tartınız olsun istiyorsanız o zaman bu tartıyı alabilirsiniz. Tam bir fiyat-performans ürünü olan tartının uygulamasına bluetooth ile bağlanarak verilerinizi görebiliyorsunuz. 

349 TL olan tartı Temu'da 544 TL.

Akıllı Yağ Ölçer Bluetooth Tartı

AMAZON external

Makyaj Çantası

Makyaj Çantası

Makyaj çantanız yoksa bunu alabilirsiniz. Tüm malzemelerinizi organize edecek çanta özellikle seyahate giderken çok işinize yarayacak. Renkli tasarımı ile çok güzel görünen çanta ile ortada makyaj malzemeniz kalmayacak.

179 TL olan çanta Temu'da 284 TL. 

Makyaj Çantası

AMAZON external

Ghassy Co.Kadın Eşofman Altı

Ghassy Co.Kadın Eşofman Altı

Yüksek bel bu eşofman altıyla spor yapmak çok kolay. Hafif yapısı sayesinde yoga ya da istediğiniz sporu yapabileceksiniz. Nefes alabilir kumaşı ve esnek yapısı ile artık spor yapmak eziyet olmaktan çıkıyor.

350 TL olan eşofman altı Temu'da 365 TL.

Ghassy Co.Kadın Eşofman Altı

AMAZON external

Westinghouse El Mikseri

Westinghouse El Mikseri

300 Watt gücü olan el mikserinin 6 tane hız kademesi var. Ergonomik sapı sayesinde tutmak ve çırpmak çok kolay. İçinde çırpma ve yoğurma kancası olan mikserin bulaşık makinesinde yıkanabilir aksesuarları var.

362 TL olan mikser Temu'da 515 TL.

Westinghouse El Mikseri

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external
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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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