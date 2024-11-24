Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Zımba tabancası evde işe yarayan ürünlerden biri. Dayanıklı ve sağlam tabancayı her yerde kullanmak mümkün. Döşeme, halı ve zımba yapmak istediğiniz her yerde bu tabancayı kullanabilirsiniz.

399 TL olan zımba tabancası Temu'da 427 TL.

Zımba Tabancası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.