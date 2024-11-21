Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

Sweatler özellikle kışın en çok tercih edilenlerinden. Hem rahat hem tarz bu sweat sayesinde kışınız çok daha rahat geçecek. Yeşil rengiyle de çok şık sweat kot pantolonlara yakışıyor.

Genel olarak güzel ve bana bedeni tam uydu.

%10 indirime giren sweat 600 TL. Temu'da ise benzeri 655 TL.

JACK & JONES Kapüşonlu Sweatshirt

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