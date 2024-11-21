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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

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etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 21 Kasım 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
21.11.2024 - 12:28

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 21.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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JACK & JONES Kapüşonlu Sweatshirt

JACK & JONES Kapüşonlu Sweatshirt

Sweatler özellikle kışın en çok tercih edilenlerinden. Hem rahat hem tarz bu sweat sayesinde kışınız çok daha rahat geçecek. Yeşil rengiyle de çok şık sweat kot pantolonlara yakışıyor.

Genel olarak güzel ve bana bedeni tam uydu.

%10 indirime giren sweat 600 TL. Temu'da ise benzeri 655 TL.

JACK & JONES Kapüşonlu Sweatshirt

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Kedi Köpek Araba Koltuğu Kılıfı

Kedi Köpek Araba Koltuğu Kılıfı

Kediniz ya da köpeğiniz varsa arabada her yer tüy olabiliyor. Bunu engellemenin yolu ise onlarla gezmeye çıktığınızda arabanıza bu kılıfı sermek. Bu kılıf sayesinde arabanız tüyden korunuyor.

Fotoğraflarda gördüğünüz gibi. Tam uyuyor. İkiye bölünerek de kullanılabiliyor. Malzemesi kullanışlılığı paketlemesi hepsi çok iyi. Oto yıkamacı kapris ve fiyatları ile karşılaştırınca da fiyatı bedava😊

359 TL olan kılıf Temu'da 882 TL.

Kedi Köpek Araba Koltuğu Kılıfı

AMAZON external

Smtfcty Erkek Omuz Çantası

Smtfcty Erkek Omuz Çantası

Erkekler için tasarlanan omuz çantasına her şey sığıyor. Telefon, cüzdan ve daha birçok şeyi içine alan çanta ile dışarıda rahat etmek mümkün.

259 TL olan çanta Temu'da 359 TL.

Smtfcty Erkek Omuz Çantası

AMAZON external

Taozoey Kestane Pensesi

Taozoey Kestane Pensesi

Kestaneleri kesmek için kullanabileceğiniz ürün paslanmaz çelik. Bu sayede uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Kestaneleri bıçakla kesmekten çok daha kolay bu kestane pensesi her eve lazım.

318 TL olan kestane pensesi Temu'da 598 TL.

Taozoey Kestane Pensesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON external

Hamburger Köfte Yapıcı

Hamburger Köfte Yapıcı

Hamburger köftesi yaparken kullanabileceğiniz bu ürün sayesinde sıkı ve lezzetli burger köfteleri yapabileceksiniz. Paslanmaz çelik köfte yapıcı hamburger yapıyorsanız size şart!

175 TL olan köfte yapıcı Temu'da 188 TL.

Hamburger Köfte Yapıcı

AMAZON external
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Mistaha Araba Koltuğu Organizatör

Mistaha Araba Koltuğu Organizatör

Araba koltuğunuzu düzenleyebileceğiniz bu organizatör çok kullanışlı. Arka koltuklara asıp içlerini istediğiniz gibi doldurabileceğiniz bu organizatör sayesinde arabanız çok daha düzenli olacak.

449 TL olan organizatör Temu'da 666 TL.

Mistaha Araba Koltuğu Organizatör

AMAZON external

Taşınabilir Hava Kompresörü

Taşınabilir Hava Kompresörü

Lastiklerinizi aniden şişirmeniz gerektiğinde bu hava kompresörü yardımınıza koşuyor. Taşınabilir olduğu için kolayca her yere yanınızda götürebiliyorsunuz. 659 TL olan hava kompresörü Temu'da 703 TL.

Taşınabilir Hava Kompresörü

AMAZON external

Essan Fritöz

Essan Fritöz

Cam kapaklı fritözle artık kızartma yapmak gözünüzü korkutmayacak. Patatesten bibere her şeyi rahatça kızartabileceğiniz fritöz her mutfağa lazım. Fritöz tencere ile çıtır çıtır lezzette kızartmalar yapabileceksiniz.

379 TL olan fritöz Temu'da 443 TL.

Essan Fritöz

AMAZON external

Yumurta Halkası

Yumurta Halkası

Yumurtanızı yaparken kullanabileceğiniz halka sayesinde yumurtalarınız çok daha güzel oluyor. 7,5 cm çapındaki yumurta halkasını başka yerlerde de kullanabilirsiniz.

159 TL olan halkanın Temu fiyatı 182 TL.

Yumurta Halkası

AMAZON external

Zeus&Co. Tam Otomatik Şemsiye

Zeus&Co. Tam Otomatik Şemsiye

Tam otomatik şemsiye ile yağmurlar artık sizi hiç korkutmayacak. Ekstra dayanıklı şemsiyeyi uzun yıllar kullanabileceksiniz. Güçlü şemsiye kapandığında küçücük oluyor.

499 TL olan şemsiyeye benzer bir şemsiye Temu'da 501 TL.

Zeus&Co. Tam Otomatik Şemsiye

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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